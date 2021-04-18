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Бейонсе одним русским словом всколыхнула фантазию фанатов: Что на шее?
18 апреля 2021, 05:55 • 48 • В мире
Американская певица Бейонсе одним русским словом на своём украшении взбудоражила фанатов и всколыхнула фантазии интернет-пользователей. Народ в Instagram гадает над тем, что же за золотая "площадь" у неё на шее?
Известная американская певица Бейонсе на своей странице в Instagram поместила фото, на котором на ней золотое (а может, и позолоченное) украшение, выполненное в виде её имени - beyonce и одного русского слова - "площадь".
Фантазия фанатов, которые попытались разгадать, с какой целью она повесила на шею это слово-украшение, оказалась бурной. Но в основном народ гадал, какую площадь имела в виду американская исполнительница. Уж не Красную ли?
Фото: скриншот instagram.com/beyonce/
"Площадь??" - изумилась patimat.bekbulatova.
"Красная площадь", - считает v__bu.
"А какая площадь? Первого президента или Красная?" - гадает alikhyonce.
"Может, площадь её дома", - предполагает tsarzavr.
"Жилплощадь", - отшутилась irina369shulzhenko.
"Интересно, а что они имели в виду? Может, там где-то есть слово "красная"?" - недоумевает innafit93.
"Может, она... (нецензурно - "украла") с позолоченной таблички какой-то? И носит теперь на шее", - выдал совсем неожиданную версию dimitri.k.sky.
Впрочем, нашлись и те, кто объяснил, что речь идёт об определённом бренде украшений и слово "площадь" - просто русский перевод.
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