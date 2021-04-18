Бейонсе одним русским словом всколыхнула фантазию фанатов: Что на шее?

Американская певица Бейонсе одним русским словом на своём украшении взбудоражила фанатов и всколыхнула фантазии интернет-пользователей. Народ в Instagram гадает над тем, что же за золотая "площадь" у неё на шее?

Известная а мериканская певица Бейонсе на своей странице в Instagram помести ла фото, на котором на ней золотое (а может, и позолоченное) украшение, выполненное в виде её имени - beyonce и одного русского слова - "площадь".

Фантазия фанатов, которые попытались разгадать, с какой целью она повесила на шею это слово-украшение, оказалась бурной. Но в основном народ гадал, какую площадь имела в виду американская исполнительница. Уж не Красную ли?

Фото: скриншот instagram.com/beyonce/

" Площадь??" - изумилась patimat.bekbulatova.

" К расная площадь", - считает v__bu.

"А какая площадь? Первого президента или К расная?" - гадает alikhyonce.

" М ожет, площадь е ё дома", - предполагает tsarzavr.

"Жил п лощадь", - отшутилась irina369shulzhenko.

"Интересно, а что они имели в виду? Может, там где-то есть слово "красная"?" - недоумевает innafit93.

" М ожет, она... (нецензурно - "украла") с позолоченной таблички какой-то? И носит теперь на шее", - выдал совсем неожиданную версию dimitri.k.sky.