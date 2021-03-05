Бей своих, чтоб чужие боялись… • 180 • Украина

Осень 2020 года…



23 октября сотрудники СБУ в Харькове, Киеве, Хмельницком и Житомире провели 46 обысков у более чем 100 представителей «Национального корпуса» и «Азова». Задержано 6 человек, один из которых сотрудник национальной полиции.



«В ходе обысков изъято большое количество гранат, огнестрельного оружия, боеприпасов, специальной техники анонимной связи, компьютеры, наркотические вещества, деньги и другие предметы. Фигурантам планируется серия подозрений по созданию преступной организации и целому ряду других статей УК», — подтвердил информацию юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.



Готовятся подозрения сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: ст. 255 (создание преступной организации), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами), ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств), ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации), ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Спецоперация проводилась втайне от главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.



Народ на Украине вроде бы обрадовался, в надежде, что Зеленский может быть наведет порядок в стране. Разберется с укронацистами, приструнит это агрессивное меньшинство… Не тут-то было, все это было показательное выступление СБУ, которые кидаются из крайности в крайность… Дальше этого ничего не произошло… Как делали, что хотели укронацисты, так и делают, и никто им не указ, ни СБУ, ни президент…



Сегодня агенты СБУ проникли практически во все сферы Украины… Есть они и в вооруженных силах Украины. Купленных агентов СБУ в ВСУ достаточно много, причем большинство из них – укронацисты… именно те, кто никогда не гнушался стукачеством и подлостью.



Можно задать вопрос – а зачем сбушники нужны в ВСУ?



Недовольных в рядах украинской армии тучи… одни активно спиваются, другие колят и курят наркоту, причем и то и другое распространяется благодаря украинским командирам, активно курирующим алко- и наркопоставки непосредственно в окопы. Причина недовольства всушников – нет ротации, без их ведома продлеваются контракты, нет питания, приходится тратить либо свои кровные, либо грабить население серой зоны, выпросить увольнительную – заплати начальству, зимнюю форму, и ту приходилось оплачивать из своего кармана, когда в ВСУ должны обеспечить формой бесплатно. Помните как некоторые всушники еще при Порошенко записывали ему послания в виде роликов, пытаясь обратить на себя внимание?



Времена изменились и сегодня у власти Зеленский, которому высшее военное командование Украины докладывает – в ВСУ все хорошо и зашибись. Вон, даже при приезде нелоха в зону так называемой ООС заблокировали укровояк, чтобы они, не дай Бог, не рассказали президенту о дурдоме, происходящем в укроармии.



Вот и решили в СБУ с помощью своих стукачей выявлять особо недовольных политикой Зеленского и его подельников. А после того как СБУ выдвинули обвинения украинскому блогеру Шарию, стали в рядах укроармии выискивать и его почитателей, чтобы в мгновение ока изолировать таких «пропагандистов», которые слишком много «думают и говорят». А там, в лапах СБУ, сознаешься в чем хочешь, даже в том, чего у тебя не было на уме…



Девятый вал шпиономании и показушной патриотической деятельности налицо…



Чем вообще должны заниматься работники СБУ?



«СБУ является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, защищает государственную безопасность Украины. Защита государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала Украины. В своей деятельности СБУ руководствуется принципами законности и уважения прав и свобод человека и гражданина. Служба безопасности Украины вне политики, а ее использование в партийных, групповых или личных интересах не допускается». Формулировки из параллельной реальности, не находите?



Сегодня СБУ превратилась в карательный орган с пытками, похищениями, убийствами и насилием. В её рядах собраны откровенные садисты, террористы и маньяки. Попасть в застенки СБУ – все равно, что попрощаться с жизнью… Не зря сегодня генерал-майор СБУ Лапутина – стала пастухом стада атошников, прошедших войну, чтобы в мгновение ока выискивать среди бывших неблагонадежных…

Осень 2020 года…23 октября сотрудники СБУ в Харькове, Киеве, Хмельницком и Житомире провели 46 обысков у более чем 100 представителей «Национального корпуса» и «Азова». Задержано 6 человек, один из которых сотрудник национальной полиции.«В ходе обысков изъято большое количество гранат, огнестрельного оружия, боеприпасов, специальной техники анонимной связи, компьютеры, наркотические вещества, деньги и другие предметы. Фигурантам планируется серия подозрений по созданию преступной организации и целому ряду других статей УК», — подтвердил информацию юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.Готовятся подозрения сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: ст. 255 (создание преступной организации), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами), ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств), ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации), ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Спецоперация проводилась втайне от главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.Народ на Украине вроде бы обрадовался, в надежде, что Зеленский может быть наведет порядок в стране. Разберется с укронацистами, приструнит это агрессивное меньшинство… Не тут-то было, все это было показательное выступление СБУ, которые кидаются из крайности в крайность… Дальше этого ничего не произошло… Как делали, что хотели укронацисты, так и делают, и никто им не указ, ни СБУ, ни президент…Сегодня агенты СБУ проникли практически во все сферы Украины… Есть они и в вооруженных силах Украины. Купленных агентов СБУ в ВСУ достаточно много, причем большинство из них – укронацисты… именно те, кто никогда не гнушался стукачеством и подлостью.Можно задать вопрос – а зачем сбушники нужны в ВСУ?Недовольных в рядах украинской армии тучи… одни активно спиваются, другие колят и курят наркоту, причем и то и другое распространяется благодаря украинским командирам, активно курирующим алко- и наркопоставки непосредственно в окопы. Причина недовольства всушников – нет ротации, без их ведома продлеваются контракты, нет питания, приходится тратить либо свои кровные, либо грабить население серой зоны, выпросить увольнительную – заплати начальству, зимнюю форму, и ту приходилось оплачивать из своего кармана, когда в ВСУ должны обеспечить формой бесплатно. Помните как некоторые всушники еще при Порошенко записывали ему послания в виде роликов, пытаясь обратить на себя внимание?Времена изменились и сегодня у власти Зеленский, которому высшее военное командование Украины докладывает – в ВСУ все хорошо и зашибись. Вон, даже при приезде нелоха в зону так называемой ООС заблокировали укровояк, чтобы они, не дай Бог, не рассказали президенту о дурдоме, происходящем в укроармии.Вот и решили в СБУ с помощью своих стукачей выявлять особо недовольных политикой Зеленского и его подельников. А после того как СБУ выдвинули обвинения украинскому блогеру Шарию, стали в рядах укроармии выискивать и его почитателей, чтобы в мгновение ока изолировать таких «пропагандистов», которые слишком много «думают и говорят». А там, в лапах СБУ, сознаешься в чем хочешь, даже в том, чего у тебя не было на уме…Девятый вал шпиономании и показушной патриотической деятельности налицо…Чем вообще должны заниматься работники СБУ?«СБУ является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, защищает государственную безопасность Украины. Защита государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала Украины. В своей деятельности СБУ руководствуется принципами законности и уважения прав и свобод человека и гражданина. Служба безопасности Украины вне политики, а ее использование в партийных, групповых или личных интересах не допускается». Формулировки из параллельной реальности, не находите?Сегодня СБУ превратилась в карательный орган с пытками, похищениями, убийствами и насилием. В её рядах собраны откровенные садисты, террористы и маньяки. Попасть в застенки СБУ – все равно, что попрощаться с жизнью… Не зря сегодня генерал-майор СБУ Лапутина – стала пастухом стада атошников, прошедших войну, чтобы в мгновение ока выискивать среди бывших неблагонадежных… Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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