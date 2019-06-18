Бей своих: Авиация ВСУ охотилась не только за ополченцами

Автор:

Павленко Дмитрий

Сменивший красные звёзды на тризубы осколок некогда могучих советских военно-воздушных сил в военной кампании 2014 года «отличился» не только авиаударами по мирным жителям Луганска, Донецка, Новой Кондрашёвки, Зугрэса и большим количеством потерь от огня с земли. Так, экс-начальник Генштаба вооружённых сил Украины Виктор Муженко в эфире украинского ТВ признал, что летом 2014 года авиация ВСУ нанесла удар по боевикам националистического батальона «Донбасс», выдвигавшимся на штурм Попасной.

Мы даже имели такой пример, о котором никто ещё не говорил, я его в первый раз привожу – когда батальон «Донбасс» выдвигался на штурм Попасной. Лётчики эту колонну видели, а так как там была частично и техника военная, но в основном это были гражданские так называемые школьные автобусы, лётчики тогда нанесли удар. И мы долго тогда разбирались, чья же это колонна. Кстати, это тогда стало отправной точкой нанесения белых полос на технику для того, чтобы понимать – свои войска или чужие,

– заявил Муженко.

Экс-начальник Генштаба ВСУ объяснил эту «ошибку» тем, что до октября-ноября 2014 года украинские нацбаты не подчинялись силам АТО и даже не координировали с командованием ВСУ свои действия. Таким образом, Муженко признал, что, во-первых, украинская авиация охотилась за гражданским автотранспортом, в том числе за школьными автобусами. Во-вторых, наносила «дружественные» удары по своим же. И, в-третьих, в «зоне АТО» действовали с украинской стороны неподконтрольные вооружённые формирования.

Бей своих, чтобы чужие боялись

Отметим, что бывший глава батальона «Донбасс», нынешний депутат Верховной рады Семён Семенченко в довольно резкой форме отреагировал на откровения Муженко.

Депутат Верховной рады Семён Семенченко. Фото: www.globallookpress.com

«А, так это значит был негодяй Муженко, а не россияне? Пять лет прошло – только узнал, что это они тогда по нам били. Гиркина из Славянска они «не заметили», зато нас не пропустили… Век живи, век учись», – написал Семенченко в своём Facebook, сопроводив комментарий угрозами в адрес бывшего начальника Генштаба.

При этом официальная украинская пропаганда неоднократно сообщала о том, что в небе над Донбассом появлялась российская авиация. Так, 23 июля 2014 года (в день, когда украинская сторона производила зачистку захваченной Попасной) пресс-центр штаба АТО признал потерю двух штурмовиков Су-25 ВВС ВСУ. При этом отмечалось, что один из украинских боевых самолётов был сбит российским истребителем МиГ-29, патрулировавшим участок границы неподалёку от погранперехода «Куйбышево» – «Мариновка», за который в тот момент шли ожесточённые бои между украинскими военными и ополчением ДНР.

Справедливости ради отметим, что во время боёв лета 2014 года ополченцы действительно ожидали подкрепления со стороны России и принимали факты «дружественного огня» украинской авиации за начало долгожданной военной операции вооружённых сил РФ по принуждению Украины к миру. Вот как описывает это в своих воспоминаниях «Записки террориста (в хорошем смысле слова)» российский доброволец Виталий с позывным «Африка», принимавший участие в июне 2014 года в боях под Ямполем:

«Утро девятнадцатого, как ни странно, началось довольно воодушевляюще. А именно, чья-то авиация несколько раз отработала по земле в стороне украинских позиций, в нескольких километрах от нас. Потом ещё раз, и опять в стороне, где наших точно не было, а вот укроп, скорее всего, колосился. Народ резко воодушевился: «Ура! Русские самолёты! Россияне зашли!» Даже я, признаюсь, стал испытывать некоторые сомнения в своём предыдущем анализе ситуации. Сомнения усилились, когда примерно по тем же координатам начала работать артиллерия. Южноосетинская, видимо. Подчищала после южноосетинской же авиации. Неужели я ошибался? Ну не могут же даже укры быть настолько идиотами?

…Увы, суровая правда жизни вскоре развеяла смутные видения эскадрилий, поднимающихся с южноосетинской авианосной группы в Азовском море на штурмовку украинских позиций. Выражаясь приземлённее, начали долбить по нам. Сначала артиллерия, а потом и Сушки подключились, сбросив на и без того настрадавшийся лес пару кассет. Кассеты были довольно пакостными, бомбы в них напичканы маленькими металлическими оперёнными стрелочками, разлетавшимися после взрыва во все стороны и превращавшими окружающие предметы в решето. Впрочем, как и четырнадцатого, никого из нас ими не задело. Да здравствует лопата и способность копать. Способность не копать тут менее ценна. Получается, укры час обрабатывали свои подготовившиеся к атаке войска. Похоже, украинство – это таки диагноз…»

Фото: www.globallookpress.com

Признание Муженко расставляет все точки над «i» в этом вопросе. Не российская, а украинская авиация неоднократно наносила удары по украинским же позициям.

На моей памяти такое было во время боёв за Шахтёрск, – вспоминает в беседе с Царьградом военнослужащий армии ДНР Александр Матюшин (позывной «Варяг»). – Украинские самолёты делали заход и обстреливали позиции, которые занимали добробаты. Такая же ситуация была и под Мариновкой.

По мнению Матюшина, до сих пор непонятно, была ли это случайность, целенаправленная провокация, чтобы обвинить Россию в «агрессии» и ударах с воздуха по украинским военным, или попытка проучить неподконтрольных боевиков добровольческих батальонов.

«Что же касается войны непосредственно между ВСУ и добробатами, это случалось неоднократно, и я был тому свидетелем. Моя рота держала оборону под Песками в районе завода по утилизации боеприпасов. По ту сторону линии фронта находилась частная вышка, она называлась «Небо». Там стояли ВСУ, а рядом с ними позиции занимал добровольческий батальон «Днипро-1». И националисты периодически обстреливали украинских военнослужащих. Мы слушали их радиопереговоры. Со стороны ВСУ кричат: «Что же вы делаете, это же «Небо», мы свои», а добровольцы их посылают по известному пешеходному маршруту и дальше продолжают обстреливать.

Фото: www.globallookpress.com

Такое же встречалось и на других участках фронта. Во время боёв за выход на границу со стороны Мариновки и Степановки мы с блокпостов наблюдали, как украинские военнослужащие воюют с украинскими националистическими батальонами. Это было связано с тем, что костяк добровольческих батальонов составляли идейные украинские националисты, которые пришли воевать по зову духа. А ВСУ в своей массе были срочники, которые не хотели воевать и, соответственно, добробатовцы их презирали и не считали за людей», – высказал свою точку зрения «Варяг».

Огонь по гражданским

Вернёмся к заявлению экс-начальника украинского Генштаба Муженко о нанесении авиаудара по школьным автобусам, в которых оказались боевики батальона «Донбасс». Фактически высокопоставленный украинский военачальник впервые подтвердил, что ВСУ совершали военные преступления, целенаправленно расстреливая гражданский автотранспорт.

«Эпизоды такие были довольно часто, когда вывозили беженцев с тех же Шахтёрска, Иловайска. Украинские военные и с воздуха, и с земли обстреливали колонны гражданских автобусов. Притом было видно, что это именно гражданские автобусы. Это были жёлтые маршрутные такси, которые обычно ездят по городу», – поделился с Царьградом своими воспоминаниями Александр Матюшин.

Он также поведал об эпизоде, которого был непосредственным очевидцем:

В конце августа 2014 года украинский самолёт сначала обстрелял Макеевку, а затем сделал заход на колонну автобусов с беженцами, которая шла с Иловайска. Самолёт обстрелял её, но затем у него случилась непредвиденная поломка, и он упал в полях между Иловайском и Макеевкой. Насколько мне известно, лётчику удалось уйти к своим.

Напомним, что 29 июля 2014 года в районе населённого пункта Рассыпное под Торезом украинскими карателями был расстрелян автобус с беженцами из Горловки – женщинами и детьми. В результате этого чудовищного преступления погиб трёхлетний Сева Суханов, ещё 12 человек получили ранения.

А участок трассы от российской границы до Снежного стал настоящей дорогой смерти, где направлявшимися из Южного котла украинскими военными были убиты десятки пытавшихся вырваться из огненного ада мирных жителей Донбасса. 6 августа 2014 года там погибли известный российский фотокорреспондент Андрей Стенин и находившиеся вместе с ним сотрудники «Инфокорпуса» ДНР Сергей Коренченков и Андрей Вячало. Их машина была расстреляна украинской бронетехникой, а затем, чтобы замести следы своих преступлений, украинские военные нанесли по месту расправы удар из РСЗО «Град».

Остаётся надеяться, что все совершённые на многострадальной донбасской земле военные преступления не окажутся безнаказанными, и все виновные – от политического руководства и командования вооружённых сил Украины до рядовых исполнителей – рано или поздно понесут заслуженное возмездие.