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Бей своих! — БМП врезалась в танк при демонстрации «мощи ВСУ»

18 февраля 2022, 03:15  •  121 • Украина

В Сеть попали кадры инцидента, произошедшего на учениях ВСУ «Метель-2022», которые сейчас идут на полигонах и спецплощадках «незалежной».

На видео запечатлено, как в ходе манёвров украинская БМП-1 на приличной скорости врезается в танк Т-64БМ.

Отметим, что пресс-службы различных подразделений ВСУ сейчас активно распространяют видеоролики с учений, показывая «мощь украинской армии».

Однако, судя по всему, многие эпизоды, демонстрирующие реальный уровень подготовки украинских военных, остаются за кадром.



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