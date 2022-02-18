Бей своих! — БМП врезалась в танк при демонстрации «мощи ВСУ»

В Сеть попали кадры инцидента, произошедшего на учениях ВСУ «Метель-2022», которые сейчас идут на полигонах и спецплощадках «незалежной».На видео запечатлено, как в ходе манёвров украинская БМП-1 на приличной скорости врезается в танк Т-64БМ.Отметим, что пресс-службы различных подразделений ВСУ сейчас активно распространяют видеоролики с учений, показывая «мощь украинской армии».Однако, судя по всему, многие эпизоды, демонстрирующие реальный уровень подготовки украинских военных, остаются за кадром.