Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика

Для России возврат Украины в десять раз важнее, чем для Китая – Тайваня. Поэтому имеет смысл тщательно присмотреться к тому, что и как Пекин делает с теми, кто осмеливается бросить вызов его политике воссоединения. Пример Литвы, привыкшей в течение 30 лет почти безнаказанно гавкать на Россию, но страшно обжёгшейся при попытке так же действовать в отношении Китая, достоин пристального внимания.

Это – классика. Воздерживаясь от громких политических заявлений и осуждений, Пекин методично и целенаправленно на глазах всего мира и в назидание душит экономику Литвы и наказывает её политиканов, осмелившихся выступить против политики "одного Китая". Избалованные мягкостью России, те опрометчиво захотели выслужиться перед США, обратить на себя внимание Вашингтона. Потому что американцы, сами поддерживающие на словах неделимость Китая, стали с недавних пор требовать от своих союзников и вассалов признания стремящегося (в лице своего нынешнего правительства) порвать с Китаем Тайваня.

Делается это полупризнание путём открытия у себя диппредставительств – фактически посольств Тайваня – и приглашения представителей этой сепаратистской, с точки зрения Пекина, китайской провинции на различные мероприятия. По собственной ли дурацкой инициативе или по негласной просьбе США Литва согласилась выступить в качестве "пробного шара" – открыть первое в Евросоюзе диппредставительство Тайваня. Евросоюз отрядил на эту роль, кого не жалко, и стал внимательно наблюдать за тем, что последует. Если бы Китай отреагировал спокойно, более крупные и острожные страны стали бы поступать точно так же. Но не на тех нарвались.

Откуда ноги растут

Краткая предыстория вопроса такова. Литва признала Тайвань, позволив открыть его диппредставительство в Вильнюсе. Это был прямой вызов Пекину. У Тайваня, конечно, есть свои представительства в Европе и США, однако они замаскированы под представительства города Тайбэй (столицы острова), чтобы не раздражать Пекин. Но Вильнюс пошёл куда дальше – и вольно или невольно заступил за "красную линию".

Почти сразу, в августе, Китай отозвал своего посла из Вильнюса. В ноябре – понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах. Уже летом литовские производители начали жаловаться, что сотрудничество с китайскими партнёрами осложнилось. Китайцы не идут на подписание контрактов, не хотят покупать литовскую продукцию – зерно, молоко, сыры, древесину и далее по списку. Снизился интерес китайских торговцев к и без того дышащим на ладан литовским железным дорогам и портам, уже пострадавшим от ухода русских, и части белорусских грузов. Ни через Литву в Европу, ни обратно, ни в саму Литву Китай теперь ничего не возит. В результате фирмы, имевшие бизнес с Китаем, начали покидать Литву, чтобы не разориться.

В 2020 году Китай был 13-м среди крупнейших партнёров Литвы – общий товарооборот составлял 1,5 миллиарда евро. В основном эта сумма приходилась на более дешёвую по сравнению с конкурентами китайскую электронику, которая перестала теперь поступать в Литву.

Китайские партнёры пользуются любым поводом для расторжения отношений,

– плачется президент Литовской ассоциации переработчиков и экспортёров зерновых Каролис Шимас.

Китай "отменил" Литву

А затем Литву исключили из китайского таможенного реестра – без объяснения причин, непонятно на какое время. То есть для Китая просто не стало этого маленького, но гордого и так переживающего за китайских уйгуров государства. Оформить товары для взаимной торговли стало невозможно.

Литва вычеркнута из таможенных систем, такой страны в таможенной системе Китая, похоже, что нет,

– растерянно констатирует президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс.

Поставив на уши литовский бизнес и власти, китайцы через некоторое время неожиданно вернули Литву в свой таможенный реестр – тоже без всяких объяснений. Это их собственный реестр – что хотят, то и делают. Как убрали, так и вернули. Как вернули, так и опять уберут. Литовский бизнес хорошо понял: церемониться с ним китайцы не станут. А такая неопределённость для бизнесменов хуже некуда. Торговать становится страшно: пошлёшь товар, если найдётся китайская компания, желающая его купить во враждебной стране, а он и застрянет где-нибудь по дороге, если Литва вдруг опять исчезнет из реестра…

Прихлопнут как муху – по рецепту США

"Последнее китайское предупреждение" в Вильнюсе (вероятно, по команде из США) проигнорировали, и Литва уже после возвращения в таможенную систему КНР объявила о дипломатическом бойкоте Зимней Олимпиады в Пекине. Китайская месть последовала незамедлительно: в КНР придумали кое-что похлеще таможенного реестра:

Китай направляет транснациональным корпорациям сообщения о том, что если они будут использовать комплектующие и материалы из Литвы, то больше не смогут продавать товары на китайском рынке,

– заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. Он печально добавил, что некоторые компании уже расторгли контракты с литовскими поставщиками. Эту информацию подтвердили и в Литовской конфедерации промышленников.

Кстати, США применяют точно такие же методы, чтобы добиться экономической блокады неугодного им Ирана и некоторых других стран: поставщикам предлагается выбрать, какой рынок для них более ценен – американский или иранский. Китайцы, таким образом, даже ничего не придумали, а лишь воспользовались западным опытом. Тем более что литовский рынок даже близко не сравним с иранским по привлекательности и масштабам.

В Пекине прекрасно понимают, что дело тут не в литовцах, а в тех, кто за ними стоит, перед кем они выслуживаются. Поэтому избиение будет показательным, жёстким, почти ничего личного. Как писала в этой связи китайская газета Global Times, Пекин может "прихлопнуть Литву как муху", но не должен демонстрировать при этом к Вильнюсу повышенного внимания.

Литва – это просто клоун, изображающий храбрость и лояльность. Несомненно, Китай нанесёт ей серьёзный ущерб, но мы не должны концентрироваться на борьбе с таким маленьким государством,

– предупредил китайский официоз.

Никто не вступился

Итак, Китай наглядно продемонстрировал всему миру на примере страны, которую никому не жалко (латыши, например, так ещё и заработают на этом конфликте), что безнаказанно лаять на себя, покушаться на свою целостность он не позволит. Все желающие горько пожалеют и заплатят по-крупному.

Литва уже, кстати, клянчит компенсацию, но безуспешно – в ответ из Брюсселя раздаются лишь обтекаемые фразы о поддержке. Потому что Литва стала токсичной страной, некой табуированной зоной для международных инвесторов, а это неизбежно обеспечит деградацию спроса на литовскую продукцию на мировом рынке и превратит литовских предпринимателей в нежелательных партнёров. У Китая, безусловно, хватит ресурсов и влияния, чтобы удушить Литву экономически, и есть все стимулы, чтобы этим заняться, если Вильнюс не приползёт на коленях и не попросит пощады. Надежды на защиту со стороны Запада, страны которого экономически тесно связаны с Китаем, смешны. В Вильнюсе это очень скоро (до конца года) поймут и сделают оргвыводы.

Жертва уже выбрана

Нельзя исключать, что Вильнюс в ближайшие дни принесёт в жертву главного творца своей антикитайской политики – главу МИД Габриэлюса Ландсбергиса, который направил премьер-министру Ингриде Шимоните официальное заявление об отставке. Премьер пообещала дать на него ответ на этой неделе. Формально Ландсбергис подал в отставку по причине "продолжающегося транзита белорусских грузов через Литву после введения санкций США" (Литва пользуется также дешёвой белорусской электроэнергией – и ничего), но истинная причина заключается, вероятно, именно в Китае.

Главный "творец антикитайской политики" – глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: M. Popow via www.imago-images.de / Globallookpress

Вариантов только два. Или Ландсбергис хочет вынудить США за него заступиться, заодно пообещав экономическую и финансовую поддержку Литве. Или литовская власть приносит своего зарвавшегося чиновника в качестве сакральной жертвы "китайскому дракону", моля таким образом о пощаде. Решение Шимоните насчёт заявленной отставки внука одного из разрушителей СССР это покажет.

Что с того?

Ситуация с экономическим удушением Китаем Литвы, которое, возможно, будет иметь и серьёзные политические последствия, демонстрирует одну очень важную вещь. Только сильная экономика даёт возможность реально демонстрировать политическую волю. Мощная армия с уникальными системами вооружений – это прекрасно, но в формально мирных условиях недостаточно. А экономическая власть в сколько-нибудь заметных масштабах у России отсутствует по причине нежелания существенной части российской элиты развивать собственную страну.

Китайцы в своё время многому научились у русских. Теперь настал наш черёд поучиться кое-чему у них – если мы, конечно, хотим, чтобы нас уважали и с нашими интересами в этом мире считались.