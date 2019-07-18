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Бетербиев проведёт объединительный титульный бой с Гвоздиком
18 июля 2019, 01:54 • 64 • Украина
Российский боксёр, чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев проведёт титульный поединок с чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) украинцем Александром Гвоздиком.
AFP © © JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, российский спортсмен уже поставил подпись под контрактом.
Поединок запланирован на 18 октября и пройдёт в США.
Таким образом, на кону боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе.
В активе 34-летнего Бетербиева 14 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 31-летнего Гвоздика — 17 побед и ноль поражений.
Ранее сообщалось, что Ковалёв начал подготовку к бою с Ярдом.
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