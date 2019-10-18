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Бьет — значит любит?

18 октября 2019, 17:09  •  92 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Вашингтон ввел новые пошлины на воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию из Евросоюза.

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