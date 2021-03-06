Бесы взяли Богодухов: Флаг УПА на границе с Россией • 31 • Украина

Тайное рано или поздно становится явным. Особенно в тех случаях, когда местная власть не очень бы хотела, чтобы об этом знали. Ей-то всегда приятней выглядеть перед избравшими её обывателями пристойно. Но, увы, так не бывает, если тебя публично «опустили», а ты не то, что не сопротивлялся, но и предоставил вазелин.



Как оказалось, ещё 12 февраля на сессии Богодуховского горсовета, что расположен в Харьковской области – всего в тридцати километрах от российской границы, депутаты приняли решение: 17 раз в году наравне с государственным флагом в городе будут поднимать красно-черный флаг ОУН (коллаборационистская организация, сотрудничавшая с гитлеровской Германией, запрещена в РФ).



По решению Богодуховского горсовета, красно-черный флаг будут поднимать возле административного здания горсовета у памятного знака «атошникам» «в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы Украины и увековечивания памяти погибших».



Это государственные праздники и 1 января — день рождения Степана Бандеры, и дни ликвидации Коновальца и Шухевича и 30 июня — провозглашение «Акта возобновления Независимости Украины», в котором говорилось:



«Нововосстающее Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа ГИТЛЕРА создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации».



За день до открытия внеочередной сессии горсовета с заявлением об этом обратилось «Объединение Добровольцев».



«Когда вернулся с фронта — часто разочаровывался, задался вопросом, что изменилось, пока мы воевали. Когда сессия приняла это решение, я понял – таки изменилось многое, за 30 километров от российской границы будет развеваться красно-черный флаг. Так именно за это я воевал», — рассказал на чистом русском языке руководитель «Объединения Добровольцев» Харьковской области Артур Трепелец, кстати, никакой не депутат.



Казалось бы, отложи до очередной сессии, а там — «прокати на вороных», сославшись на то, что письмо составлено не так. В подобных случаях в Харькове именно таким образом поступал покойный Геннадий Кернес.



Местный мэр, кстати, представитель «Блока Кернеса», а до этого — Партии регионов Владимир Белый — далеко не салага на своём посту, он там, пусть и с перерывом, но с 2006 года. И до этого тоже не коробочки клеил или породистых котиков продавал. «Десять лет я занимался вопросами спорта в Богодуховском районе: сначала работал тренером в детской спортивной школе, через два года работы меня избрали председателем спортивного общества района. Потом пригласили возглавить интернат для детей-сирот. На этой должности я тоже проработал 10 лет», – так он сам рассказывал о себе. Но в этот раз Белый перепугался, ведь его городская «патриотическая общественность» обзывает «сепаром»…



И на этой сессии ему это припоминала депутат от националистического «Блока Светличной» Наталия Церковная. Нельзя сказать, чтобы Белый «продавливал» это решение или даже предлагал его принять. При одном из голосований он даже воздержался и от волнения несколько раз переходил на русский язык, но, в конечном счёте, — сдулся, как и большинство депутатов. Лишь девять народных избранников (в основном — от ОПЗЖ, всего же в совете 32 депутата) воздерживались до конца, а ещё трое попросту не явились в зал заседаний.



Как же это могло произойти в городе, первый острог на территории которого возник еще в 1571 году, при Иване Грозном? Поселение же там непрерывно с 1662 (или 1666) года, когда с разрешения царя Алексея Михайловича атаман Тимофей Крыса привёл сюда беженцев из-за Днепра. Отбивало оно и татарские набеги, и шведов, а в 1780 году Екатерина Великая дала ему статус города. И вот что удивительно, при всех атеистических кампаниях город с таким благоухающим «опиумом для народа» названием уцелел, а при Брежневе никто не тронул окрестное село Хрущёво-Никитовка.



На месте и названное в честь первопоселенца Крысино. Кстати, там по-прежнему улица разведчика Кузнецова, и глава районной администрации, назначенный Зеленским, категорически отверг предложение нациков о её переименовании.



И на этой сессии ему это припоминала депутат от националистического «Блока Светличной» Наталия Церковная. Нельзя сказать, чтобы Белый «продавливал» это решение или даже предлагал его принять. При одном из голосований он даже воздержался и от волнения несколько раз переходил на русский язык, но, в конечном счёте, — сдулся, как и большинство депутатов. Лишь девять народных избранников (в основном — от ОПЗЖ, всего же в совете 32 депутата) воздерживались до конца, а ещё трое попросту не явились в зал заседаний.



Как же это могло произойти в городе, первый острог на территории которого возник еще в 1571 году, при Иване Грозном? Поселение же там непрерывно с 1662 (или 1666) года, когда с разрешения царя Алексея Михайловича атаман Тимофей Крыса привёл сюда беженцев из-за Днепра. Отбивало оно и татарские набеги, и шведов, а в 1780 году Екатерина Великая дала ему статус города. И вот что удивительно, при всех атеистических кампаниях город с таким благоухающим «опиумом для народа» названием уцелел, а при Брежневе никто не тронул окрестное село Хрущёво-Никитовка.



На месте и названное в честь первопоселенца Крысино. Кстати, там по-прежнему улица разведчика Кузнецова, и глава районной администрации, назначенный Зеленским, категорически отверг предложение нациков о её переименовании.



Так что местным аналитикам остаётся только гадать, кто из избранников упоролся, а кто просто обделался от страха. Ведь они точно знают, что к каждому из них могут явиться гости с оружием и безнаказанно делать то, что посчитают нужным то же «Объединение добровольцев» или другие «активисты».



Тайное рано или поздно становится явным. Особенно в тех случаях, когда местная власть не очень бы хотела, чтобы об этом знали. Ей-то всегда приятней выглядеть перед избравшими её обывателями пристойно. Но, увы, так не бывает, если тебя публично «опустили», а ты не то, что не сопротивлялся, но и предоставил вазелин.Как оказалось, ещё 12 февраля на сессии Богодуховского горсовета, что расположен в Харьковской области – всего в тридцати километрах от российской границы, депутаты приняли решение: 17 раз в году наравне с государственным флагом в городе будут поднимать красно-черный флаг ОУН (коллаборационистская организация, сотрудничавшая с гитлеровской Германией, запрещена в РФ).По решению Богодуховского горсовета, красно-черный флаг будут поднимать возле административного здания горсовета у памятного знака «атошникам» «в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы Украины и увековечивания памяти погибших».Это государственные праздники и 1 января — день рождения Степана Бандеры, и дни ликвидации Коновальца и Шухевича и 30 июня — провозглашение «Акта возобновления Независимости Украины», в котором говорилось:«Нововосстающее Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа ГИТЛЕРА создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации».За день до открытия внеочередной сессии горсовета с заявлением об этом обратилось «Объединение Добровольцев».«Когда вернулся с фронта — часто разочаровывался, задался вопросом, что изменилось, пока мы воевали. Когда сессия приняла это решение, я понял – таки изменилось многое, за 30 километров от российской границы будет развеваться красно-черный флаг. Так именно за это я воевал», — рассказал на чистом русском языке руководитель «Объединения Добровольцев» Харьковской области Артур Трепелец, кстати, никакой не депутат.Казалось бы, отложи до очередной сессии, а там — «прокати на вороных», сославшись на то, что письмо составлено не так. В подобных случаях в Харькове именно таким образом поступал покойный Геннадий Кернес.Местный мэр, кстати, представитель «Блока Кернеса», а до этого — Партии регионов Владимир Белый — далеко не салага на своём посту, он там, пусть и с перерывом, но с 2006 года. И до этого тоже не коробочки клеил или породистых котиков продавал. «Десять лет я занимался вопросами спорта в Богодуховском районе: сначала работал тренером в детской спортивной школе, через два года работы меня избрали председателем спортивного общества района. Потом пригласили возглавить интернат для детей-сирот. На этой должности я тоже проработал 10 лет», – так он сам рассказывал о себе. Но в этот раз Белый перепугался, ведь его городская «патриотическая общественность» обзывает «сепаром»…И на этой сессии ему это припоминала депутат от националистического «Блока Светличной» Наталия Церковная. Нельзя сказать, чтобы Белый «продавливал» это решение или даже предлагал его принять. При одном из голосований он даже воздержался и от волнения несколько раз переходил на русский язык, но, в конечном счёте, — сдулся, как и большинство депутатов. Лишь девять народных избранников (в основном — от ОПЗЖ, всего же в совете 32 депутата) воздерживались до конца, а ещё трое попросту не явились в зал заседаний.Как же это могло произойти в городе, первый острог на территории которого возник еще в 1571 году, при Иване Грозном? Поселение же там непрерывно с 1662 (или 1666) года, когда с разрешения царя Алексея Михайловича атаман Тимофей Крыса привёл сюда беженцев из-за Днепра. Отбивало оно и татарские набеги, и шведов, а в 1780 году Екатерина Великая дала ему статус города. И вот что удивительно, при всех атеистических кампаниях город с таким благоухающим «опиумом для народа» названием уцелел, а при Брежневе никто не тронул окрестное село Хрущёво-Никитовка.На месте и названное в честь первопоселенца Крысино. Кстати, там по-прежнему улица разведчика Кузнецова, и глава районной администрации, назначенный Зеленским, категорически отверг предложение нациков о её переименовании.И на этой сессии ему это припоминала депутат от националистического «Блока Светличной» Наталия Церковная. Нельзя сказать, чтобы Белый «продавливал» это решение или даже предлагал его принять. При одном из голосований он даже воздержался и от волнения несколько раз переходил на русский язык, но, в конечном счёте, — сдулся, как и большинство депутатов. Лишь девять народных избранников (в основном — от ОПЗЖ, всего же в совете 32 депутата) воздерживались до конца, а ещё трое попросту не явились в зал заседаний.Как же это могло произойти в городе, первый острог на территории которого возник еще в 1571 году, при Иване Грозном? Поселение же там непрерывно с 1662 (или 1666) года, когда с разрешения царя Алексея Михайловича атаман Тимофей Крыса привёл сюда беженцев из-за Днепра. Отбивало оно и татарские набеги, и шведов, а в 1780 году Екатерина Великая дала ему статус города. И вот что удивительно, при всех атеистических кампаниях город с таким благоухающим «опиумом для народа» названием уцелел, а при Брежневе никто не тронул окрестное село Хрущёво-Никитовка.На месте и названное в честь первопоселенца Крысино. Кстати, там по-прежнему улица разведчика Кузнецова, и глава районной администрации, назначенный Зеленским, категорически отверг предложение нациков о её переименовании.Так что местным аналитикам остаётся только гадать, кто из избранников упоролся, а кто просто обделался от страха. Ведь они точно знают, что к каждому из них могут явиться гости с оружием и безнаказанно делать то, что посчитают нужным то же «Объединение добровольцев» или другие «активисты». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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