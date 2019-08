«Бесы» с хеппи-эндом: О чём новый фильм Квентина Тарантино

Выход на экраны нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» поставил российских либералов в крайне неловкую ситуацию. Даже более неловкую, чем визит режиссёра в Москву и его прогулки по кремлёвским соборам, когда Ксения Ларина с перепугу аж от Пастернака отреклась, не читая. Туристические маршруты американского режиссёра — ничто по сравнению с его идеологическими сальто.

На протяжении четверти века у нас, как и в США, формировался культ Тарантино как кумира и эталона для «продвинутых». Если ты по-настоящему прогрессивен, тебе должен нравиться Тарантино, и наоборот. Содержание последних тарантиновских фильмов тоже было весьма характерным: американские евреи убивают Гитлера, русских рядом не стояло («Бесславные ублюдки»), восставшие негры убивают белых расистов и всех приравненных к ним лиц («Джанго освобождённый»), белые ничтожны, особенно если они южане, и только чёрные по-настоящему сильны духом («Омерзительная восьмёрка»). По сути, режиссёр превратился в пропагандиста обамо-клинтоновской идеологии, лишь слегка припорошенной фирменной жестокостью и цинизмом.

И вдруг… Мэтр освободился наконец от плотной опеки Харви Вайнштейна, бывшего своего рода «первым секретарём голливудского обкома» Демпартии США и пострадавшего в великой битве жабы с гадюкой феминизма. Оказалось, что без продюсерского идеологического контроля Тарантино не только снимает несколько иначе, но и совершенно по-другому расставляет идеологические акценты.

«Однажды в Голливуде» — это жёсткий удар под дых леволиберальной идеологии, которая захватила и поставила на грань уничтожения старую добрую Америку. По сути, хиппизм, ставший прародителем всех современных феминисток, антирасистов, ЛГБТ-активистов, борцов за толерантность против консервативных ценностей, приравнивается Тарантино к фашизму. Старые добрые американские герои, буквально сошедшие с экранов вестернов, ещё способны защитить Америку от гибели с помощью кулака, бойцовой собаки и огнемёта. Встретишь левацкую ведьму — сожги её так же, не задумываясь, как бесславные ублюдки сожгли Гитлера.

Содержание фильма настолько шокирующе расходится с формировавшимся десятилетиями каноническим образом Тарантино в массовой культуре, что носители либеральной киноведческой парадигмы попросту игнорируют содержание картины и несут в своих рецензиях несусветную чушь про «ностальгический "оммаж" старому Голливуду», про «парадоксальный юмор». В каждой второй статье можно встретить непременные пугливые заклинания о том, что фильм «очень американский», и «российскому зрителю непросто будет его понять». Это, конечно, защитное лицемерие. Понять Тарантино на сей раз удивительно несложно, и коды рассказанной и показанной им истории поддаются однозначной расшифровке.

Итак, о чём же фильм «Однажды в Голливуде»?

Картина приурочена к полувековой годовщине потрясшего американскую киноиндустрию и общество в целом убийства актрисы Шэрон Тейт членами секты Чарльза Мэнсона «Семья». Нечеловеческая жестокость этой расправы потрясла Голливуд и проложила своего рода границу между двумя эпохами — легкомысленными и полными разгула шестидесятыми и нервными, депрессивными, полными экономических, политических и моральных катастроф семидесятыми.

Убийцы-сектанты и учение их предводителя были воплощением самого «духа шестидесятых» — хиппизм, битломания, сексуальная и наркотическая свобода, заигрывания с сатанизмом, антиправительственный и антивоенный настрой, связанный с движением чернокожих за гражданские права и протестами против вьетнамской войны. Все эти мотивы бывалый уголовник Мэнсон переплёл в своих проповедях, зомбированию которыми особенно легко поддавались сбившиеся вокруг него стайкой юные хиппушки.

Мэнсон не был религиозным типом, это был уголовник-рецидивист с гомосексуальными наклонностями и редкий мерзавец, обладавший, однако, харизмой, позволявшей окружать себя восторженными поклонницами. Центральной и самой жуткой идеей его проповедей стало учение о Helter skelter — так называлась написанная Полом Маккартни песня «Битлз», посвящённая катанию на американских горках. Те, кто сейчас внизу, будут наверху, настанет великая расовая война, в ходе которой чёрные вырежут белых. Главное, что требуется от секты, — это подать чёрным знак к тому, как правильно осуществлять резню. Таким знаком и считалось убийство актрисы Шэрон Тейт, а также ещё несколько убийств, совершённых «Семьёй». Мэнсон приказал четверым членам секты вломиться в бывший дом обманувшего его наркоторговца (теперь занимаемый четой Полански), убить всех, кто там находится, и забрать деньги, а также оставить побольше зловещих знаков. Устроенная резня вполне соответствовала мэнсоновским ожиданиям: погибло пять человек, беременная Тейт, умолявшая бандитов пощадить хотя бы ребёнка, получила 16 ножевых ударов.

Кровавая расправа над Тейт нагнала на Голливуд тем больше страха, что в культовой картине её мужа, знаменитого режиссёра Романа Полански (он в этот момент был в отъезде в Лондоне), «Ребёнок Розмари» беременную женщину преследуют члены сатанистской секты, готовящие рождение антихриста. Когда сектанты-убийцы были разоблачены и арестованы, для западного общества стала понятна страшная цена духовных и нравственных экспериментов шестидесятых. Дети цветов обернулись кровавыми собаками. Впрочем, это не помешало Мэнсону стать героем для тысяч фанатов, образом «борца с системой», до самой его смерти в 2017 году не прекращались попытки добиться его досрочного освобождения, и он рассматривался многими как нечто вроде зловещего пророка…

Тем более что, по сути, идеи Мэнсона и его поколения были осуществлены, хотя и в менее экстравагантной и криминальной форме, получившими доступ к власти американскими «левыми». Разгул чёрного расизма. Травля «привилегированных белых мужчин», по сути, — парий современного американского общества. Сносы памятников солдатам Конфедерации. Превращение всего, что связано с традицией и консерватизмом, в пугало. Истеричная феминократия, едва не воплотившаяся в «президенте Клинтон». Предпринимаемые Трампом попытки противостоять этому разгулу или хотя бы ограничить его обернулись разгулом совершенно мэнсоновских по интонации левацкой агрессии и истерии с регулярно раздающимися угрозами покалечить президенту то жену, то сына. Кстати, одна из ключевых последовательниц Мэнсона, Линетт Фромм — рыжеволосая Пискля, чью заметную роль сыграла Дакота Фэннинг, в 1975 году произвела попытку покушения на президента-республиканца Джеральда Форда (вышла по УДО в 2009-м, а вот убийц Шэрон Тейт никогда так и не помиловали и не помилуют).

Образ зла в «Однажды в Голливуде» нарисован совершенно ясно и чёткими линиями. Это антисистема, представители контркультур, хиппующее левачьё с его вечной грязью, паразитизмом, агрессией, антигосударственной и «антиобывательской» демагогией и желанием резать «свиней» — полицейских и всех буржуев. Особенно выразительной получилась роль Киски — чрезвычайно сексуально привлекательной вымышленной девушки из секты, к которой постепенно начинаешь испытывать полнейшее омерзение.

Ключевой эпизод для понимания тарантиновского фильма — это сцена на ранчо Спана. Когда-то это был центр традиционной для Америки цивилизации — здесь катались на лошадях и снимали вестерны. Но всё сильно изменилось: запустение, ветер, грязь и заполонившие всё хиппи, сперва напоминающие злых диких псов. Чтобы аналогия дошла даже до тупого, Тарантино пустил на улицу несколько натуральных одичавших собак и синхронизировал их движения с движениями хиппи.

Хозяин ранчо Джордж Спан, несмотря на то, что это реальный персонаж, — очевидная аллегория американского народа. Он ослеп, малоподвижен и подчиняется всем приказаниям Пискли, которую никогда не видел и только знает, что она его сексуально ублажает. За эти услуги он фактически отдал своё достояние на растерзание хиппи и категорически отказывается от помощи. Пискля велит слепому смотреть вместе с ней сериал «ФБР» и очень злится, если он засыпает (нет ли тут намёка на принудительное пичкание американцев всевозможными «антитрамповскими» расследованиями?).

Попытка «старомодного» героя Брэда Питта если не восстановить порядок, то хотя бы напомнить, что и к чему, заканчивается агрессией со стороны хиппарей. Тут уже из диких собак они превращаются в настоящих зомби, с которыми Питту уже приходилось иметь дело в «Войне миров Z». Вопрос решается привычным тарантиновским насилием, и нам дают как бы ключ к дальнейшему: с этими можно только так.

Как кинохудожник Тарантино создал своих «Бесов». Пусть не достигающих метафизической глубины Достоевского, но чрезвычайно ярких и убедительных, бескомпромиссных в отвращении к «антисистеме», предстающей ядовитым, зловонным, хотя и мелким, по сути, злом, вся сила которого в том, что большинство стало с ним не соглашаться, чтобы не показаться «несовременным»…

На противоположном полюсе добра ключевым понятием является именно несовременность, устарелость, старомодность, отставание от времени. Старомодность — это сила и правда, фактически утверждает Тарантино, рассказывая историю двух друзей — актёра Рика Далтона (Ди Каприо) и каскадёра Клиффа Бута (Питт). Фамилия актёра, застрелившего «эмансипатора» Линкольна, тут не случайна, и Тарантино прямо её подчёркивает в одном из диалогов.

Ключевым мотивом Рика и Клиффа оказывается песня «Роллинг Стоунз» «Out of time», на которую сделан четырёхминутный клип.

"You’re obsolete, my baby, / my poor old-fashioned baby, / I said baby, baby, baby, you’re out of time".

"Ты устарела, детка, бедная старомодная детка, я говорю: детка, детка, детка, ты не ко времени".