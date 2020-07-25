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«Бесцеремонные действия Вашингтона»: к чему может привести дипломатический скандал между США и Китаем

25 июля 2020, 23:00  •  20 • В мире
Граждане Соединённых Штатов проникли на территорию китайского генконсульства в Хьюстоне. Об этом сообщают американские СМИ. По их данным, через несколько часов после того, как дипломаты КНР освободили здание, входная дверь была взломана группой лиц в сопровождении человека, похожего на сотрудника Госдепа. Ранее Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне. Китай в ответ потребовал прекратить работу аналогичного дипломатического объекта США в городе Чэнду. По мнению экспертов, действия Вашингтона в отношении дипсобственности Пекина — «часть спланированной агрессивной антикитайской кампании США», которая раскручивается в интересах главы Белого дома Дональда Трампа в преддверии президентских выборов 2020 года.
 
Gettyimages.ru © stockdevil
 

Федеральные агенты США и представители местных правоохранительных органов проникли на территорию китайского дипломатического объекта в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщают американские СМИ. Они утверждают, что должностные лица действовали «на основании распоряжения от 21 июля о закрытии консульства КНР» в этом городе Соединённых Штатов.

«На глазах следившей за развитием событий толпы наблюдателей и репортёров с телекамерами на территорию дипломатического объекта въехали несколько чёрных внедорожников, грузовиков, два белых фургона, а также автомобиль слесаря», — описывает происходящее американский телеканал CNN.

В свою очередь, международное агентство Reuters предоставило фотографии, подтверждающие, что дверь китайского консульства была взломана группой людей в штатском через несколько часов после того, как китайские дипломаты освободили здание. По версии журналистов, этих лиц сопровождал человек, походивший на Клиффа Сигроувза, высокопоставленного чиновника Госдепа, который отвечает за работу с иностранными дипломатическими миссиями. При этом отмечается, что после проникновения группы людей в консульство возле входа в здание была выставлена охрана Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США. Как сообщает агентство, представиться журналистам сотрудники службы отказались, как и группа лиц, взламывавших дверь дипломатического объекта КНР.

Накануне американские официальные лица заявили журналистам, что консульство Китая в Хьюстоне подозревают в незаконной деятельности в одном из техасских исследовательских институтов. По словам чиновников, китайские дипломаты якобы «напрямую были вовлечены в общение с исследователями и указывали им, какую информацию следует собирать».

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сказала журналистам, что действия, направленные на закрытие генерального консульства КНР в Хьюстоне, были предприняты «для защиты американцев», «американской интеллектуальной собственности и частной информации» граждан США.

«КПК (Коммунистическая партия Китая. — RT) годами привлекала китайское общество к усилиям по хищению американских технологий и интеллектуальной собственности с целью извлечения коммерческой выгоды, и зачастую руководство такими действиями осуществлялось из дипломатических учреждений КНР. Мы настоятельно призываем КПК прекратить эти злонамеренные действия и не предпринимать ответных карательных санкций», — заявила Макэнани.

  • Здание генконсульства Китая в Хьюстоне, 22 июля 2020
  • Reuters
  • © Adrees Latif

При этом пресс-секретарь Белого дома категорически отказалась отвечать на вопрос журналистов о том, «почему о закрытии консульства в Хьюстоне распорядились сейчас, примерно за 100 дней до выборов», учитывая, что обвинения американской стороны в адрес Китая по поводу кражи интеллектуальной собственности «вовсе не новы».

«В ходе брифинга я не стану предоставлять никакой дополнительной информации, касающейся наших разведданных», — заявила представитель Белого дома.

Дипломатический скандал

Напомним, 21 июля Соединённые Штаты потребовали от Китая закрыть генеральное консульство, расположенное в штате Техас. На это американские власти дали Пекину 72 часа. 

«21 июля США начали одностороннюю провокацию, резко потребовав от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне. Действия США серьёзно нарушили международное право, основные нормы международных отношений и условия китайско-американской консульской конвенции. Это серьёзно навредило китайско-американским отношениям», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского МИД.

В ответ на действия Вашингтона власти Китая потребовали от американской стороны закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду, расположенном на юго-западе КНР. 

При этом, в отличие от американских коллег, Пекин вместо агрессивных действий по отношению к дипсобственности другой страны обеспечил необходимый уровень безопасности вокруг объекта, сообщает Reuters.

«Мера, принятая Китаем, является законным и необходимым ответом на неоправданный шаг США. Она соответствует международному праву, основным нормам международных отношений и сложившейся дипломатической практике», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства китайской стороны.

Указывается также, что «нынешнее положение китайско-американских отношений не отвечает желаниям Китая, и США полностью несут за это ответственность».

«Мы вновь призываем США немедленно отказаться от своего неправильного решения и создать необходимые условия для нормализации двусторонних отношений», — подчеркнули в МИД КНР.

«Намеренно нагнетают обстановку»

По мнению аналитиков, действия американской стороны, связанные с закрытием генерального консульства Китая на территории Хьюстона, — «часть спланированной агрессивной антикитайской кампании США».

Как отметил руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный, Соединённые Штаты «традиционно не отличаются корректным поведением», если дело касается дипломатической собственности других стран на их территории. Он сравнил взлом дверей консульства КНР в Хьюстоне с действиями американских властей в отношении российской дипломатической собственности в апреле 2018 года. Тогда посольство России в США сообщило о факте проникновения спецслужб США на территорию закрытой резиденции генконсула в Сиэтле и попытках взлома входной двери здания.

  • Китайское генконсульство в Хьюстоне, 24 июля 2020
  • AFP
  • © Mark Felix

«Сейчас наблюдаются такие же бесцеремонные действия Вашингтона в отношении дипсобственности Китая, как и два года назад в отношении дипсобственности Российской Федерации», — напомнил Подлесный.

По словам эксперта, сейчас между США и Китаем «идёт дипломатическая война», которую начал Вашингтон.

«Между сторонами разворачивается ещё более серьёзное противостояние. Своими действиями Соединённые Штаты намеренно нагнетают и так непростую обстановку вокруг взаимоотношений двух стран. В настоящее время американские власти сосредоточены на том, чтобы в наибольшей степени причинить вред КНР», — пояснил эксперт.

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Подлесный акцентировал внимание на том, что обострение отношений с Пекином выгодно действующему президенту Дональду Трампу, который «сделал первостепенным пунктом своей предвыборной кампании разыгрывание «китайской карты».

«Главе Белого дома незадолго до президентских выборов крайне важно показать Китаю и своему электорату, кто хозяин в системе международных отношений», — пояснил аналитик.

Похожей точки зрения придерживается и политолог Александр Асафов. По его мнению, в рамках предвыборной гонки Трамп отказался от стратегии концентрации на внутренних проблемах, в частности на состоянии американской экономики.

«Смена курса произошла, поскольку экономические успехи, о которых так часто любил докладывать американский лидер, вследствие пандемии коронавируса растворились. Теперь похвастать ему особенно нечем. Более того, в США серьёзно обострились проблемы социального характера, протесты против расизма и полицейского насилия не утихают. Поэтому теперь основная тема его предвыборной кампании — это борьба с внешним врагом в лице КНР. Трамп хочет доказать, что только он и его команда могут эффективно противодействовать такой внешней «угрозе», как Китай», — отметил эксперт в интервью RT.

Более того, «данной кампании нужны конкретные действия», поэтому Вашингтоном и были приняты меры относительно китайской дипсобственности, пояснил Асафов.

«При этом в качестве оправдания своих шагов Белый дом выдвигает старое утверждение о том, что Китай якобы похищает интеллектуальную собственность США. Вашингтон этот повод использует уже давно, если возникает необходимость принять очередную антикитайскую меру. Но доказательства, как всегда, не приводятся», — заявил аналитик.

Эксперты сходятся во мнении, что эскалация конфликта между США и КНР будет нарастать вплоть до президентских выборов в ноябре 2020 года.

«В ближайшие 100 дней мы будем наблюдать шоу, во время которого Вашингтон будет обвинять Пекин во всех грехах и угрозах миру, предпринимать какие-то действия, направленные против него. Естественно, Китай будет вынужден на это реагировать. Как следствие, напряжение между сторонами будет только усиливаться», — заключил Асафов.

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