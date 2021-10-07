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Бесцеремонно и лицемерно: Захарова резко высказалась о высылке русских дипломатов

07 октября 2021, 20:55  •  133 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о лишении аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства нашей страны при НАТО и высылке русских дипломатов. Она назвала это решение бесцеремонным и лицемерным.
Ранее стало известно о решении генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга прервать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России при альянсе в Брюсселе. МИД России был проинформирован об этом 6 октября. Следовательно, русская миссия при НАТО с 31 октября сократится вдвое.
"Данный шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным. Удивил своей бесцеремонностью - никаких официальных объяснений, причин представлено не было", - произнесла Мария Захарова в ходе брифинга.
Она напомнила, что число постоянных представителей России при НАТО радикально сокращалось в 2015 и 2018 годах. Следовательно, можно сделать вывод о последовательной линии Североатлантического альянса. Официальный представитель МИД предположила, что натовцы хотят устранить из Брюсселя всех, кто "может вести разговор на должном уровне".
Захарова заявила, что принятое решение выглядит нелепым, так как альянс ранее громко заявил о необходимости вести диалог, в том числе путём возобновления заседаний совета "Россия - НАТО".
"Это самое настоящее лицемерие", - резко высказалась дипломат.
Мария Захарова пообещала, что Россия при проработке ответных мер будет ориентироваться на продемонстрированную НАТО неготовность взаимодействовать.

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