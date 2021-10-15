«Бесценный опыт»: как новейшие тренажёры влияют на парашютную подготовку российских десантников

До конца 2021 года во всех учебных заведениях ВДВ России должны появиться виртуальные тренировочные комплексы по отработке десантирования. Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Сергей Шойгу. В настоящее время для подготовки «крылатой пехоты» применяется система УТК-ВДП, которая позволяет имитировать все этапы полёта с парашютом. Использование этого тренажёра позволило примерно в пять раз сократить количество практических прыжков, необходимых для закрепления мастерства. Сейчас в процессе доработки находится ещё один подобный комплекс — «Кудесник». Как считают эксперты, широкое использование технологий дополненной реальности позволяет десантникам безопасно отрабатывать широкий круг задач и значительно сокращает расходы на их подготовку.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил до конца года укомплектовать все учебные заведения ВДВ интерактивными тренажёрами для отработки навыков десантирования. Об этом он заявил во время посещения Омского кадетского военного корпуса.

«У нас во всех десантных учебных заведениях должны появиться такие тренажёры. До конца года доложить по полному оснащению», — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны РФ.

В Омском кадетском корпусе главе военного ведомства продемонстрировали интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки. Он позволяет получать знания и навыки по военно-тактическим дисциплинам и моделировать различные условия выполнения боевых задач.

«В состав комплекса входит настенная визуализация с интерактивными стендами и проекционной панорамой, тренировочные парашютные тренажёры с применением технологий виртуальной реальности, аппаратный стенд боевой машины десанта (БМД) на динамической платформе и др.», — говорится в сообщении министерства.

10 сентября на сайте Омского кадетского военного корпуса была опубликована съёмка недавно открытого класса воздушно-десантной подготовки. Из видеопрезентации следует, что матчасть кабинета позволяет курсантам осваивать навыки укладки парашюта, а благодаря технологиям дополненной реальности они смогут получить представление о том, как управлять парашютом после прыжка.

«Комплексный подход»

Как следует из информации Минобороны, в последние годы для обучения «голубых беретов» десантированию с самолётов используется аэродинамическая труба и учебно-тренировочный комплекс УТК-ВДП, что позволяет сократить время на подготовку военнослужащих к применению парашютов специального назначения.

Аэродинамическая труба и УТК-ВДП помогают освоить технику снижения в ходе свободного падения, последующего ввода в строй парашютной системы и управления ею.

Интерактивный класс Омского военного кадетского корпуса

© Министерство обороны РФ

Как уточняется в материалах военного ведомства, благодаря тренажёру удалось сократить количество реальных прыжков, необходимых «для получения специалиста соответствующего уровня». Ранее требовалось более 1 тыс. прыжков, а теперь — порядка 200 выходов с парашютом. Прежде весь цикл подготовки длился более трёх лет.

Также УТК-ВДП даёт возможность обучать сразу группу военнослужащих для отработки алгоритма действий в особых случаях или при возникновении нештатных ситуаций в воздухе.

Учебно-тренировочный комплекс создаёт «полноценный детализированный эффект присутствия» парашютистов в воздухе благодаря датчикам пространственного положения, расположенным на сгибах рук и ног. При этом визуализацию окружающего пространства «производят специальные очки, адаптированные к реальной ситуации».

УТК-ВДП был разработан АО ЦНТУ «Динамика», которое является частью холдинга «Технодинамика» (входит в «Ростех»). На сайте предприятия сообщается, что тренажёр появился в результате серии совещаний с представителями Минобороны РФ и командования ВДВ.

В процессе разработки впервые в российской практике инженеры «Динамики» изготовили устройство, позволяющее менять положение обучаемого из вертикального в горизонтальное и обратно. Помимо этого был разработан механизм для перемещения военнослужащего по вертикали, что имитирует продольную перегрузку во время прыжка.

«Всё это даёт возможность качественно имитировать моменты раскрытия парашюта, отцепки основного парашюта и приземления. До момента ввода в действие основного (запасного) парашюта, обучаемый находится в горизонтальном положении, а затем одна из лебёдок, отпуская фалы, приводит обучаемого в вертикальное положение, благодаря чему происходит имитация динамического рывка при раскрытии парашюта», — говорится в материалах «Динамики».

Своим достижением предприятие считает установку на УТК-ВДП систему визуализации «Зарница». Именно она даёт «высокодетализированную отрисовку» объектов вблизи поверхности земли. Также в изделии качественно проработана «модель парашютиста, включая костюм, органы управления и рюкзак».

УТК-ВДП

© Министерство обороны РФ

«С высокой степенью детализации отрисован сам купол парашюта с различной анимацией, что позволяет реализовать большинство важных отказов, включая несход слайдера, различные режимы ненаполненного купола, управление свободными концами и пр.», — отмечают в «Динамике».

В августе на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» «Технодинамика» представила модернизированный вариант УТК-ВДП. Этот тренажёр предназначен для теоретической и практической подготовки десантников к прыжкам с парашютами спецназначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2».

Главное отличие усовершенствованного комплекса от предыдущей модели заключается в наличии двух «дополнительных угловых степеней управления» перемещением тела парашютиста по тангажу и крену. Такое техническое решение позволяет «получить более реалистичный эффект при пилотировании парашюта».

Ещё одним инновационным тренажёром для нужд ВДВ является автоматизированный динамический тренажёр «Кудесник». Он был разработан Рязанским гвардейским высшим воздушно-десантным командным училищем имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РГВВДКУ).

Предназначение у «Кудесника» примерно такое же, как и у УТК-ВДП. Рязанские военные в кооперации с российскими предприятиями создали комплекс, имитирующий разбегающийся воздушный поток и гравитационные силы, воздействующие на десантника в полёте. Помимо этого разработчикам удалось повторить эффект от раскрытия купола, когда военнослужащего резко подбрасывает вверх.

Впервые «Кудесник» был представлен на «Армии-2019». В интервью RT на полях этой выставки начальник научно-исследовательского отдела РГВВДКУ полковник Василий Елистратов заявил, что тренировки на «Кудеснике» позволяют отработать ряд сложных и опасных элементов.

«Данный тренажёр позволяет отработать все элементы — от выхода парашютиста из самолёта до приземления. Причём на «Кудеснике» мы можем заложить даже нештатные ситуации, тренировка которых во время реального прыжка очень опасна, — отказ парашюта, запутывание строп. Боец учится тому, как правильно отцепиться и ввести в действие запасную парашютную систему», — пояснил Елистратов.

С точки зрения начальника научно-исследовательского отдела РГВВДКУ, «Кудесник» помогает выявить и справить ошибки, которые допускают обучающиеся, сократить число практических прыжков и минимизировать затраты на подготовку военнослужащих.

В апреле в интервью газете «Красная звезда» начальник управления воздушно-десантной подготовки командования ВДВ полковник Владимир Кваш сообщил, что в течение 2021 года «Кудесник» доработают специалисты из Санкт-Петербурга. Военачальник отметил, что тренажёр спланирован к поставке в соединения «крылатой пехоты».

«Отработать до автоматизма»

Ранее в интервью «Красной звезде» заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков заявил, что широкое применение новых тренажёров «повышает уровень навыков личного состава в совершении прыжков с парашютом с пропорциональным увеличением боевой способности и боеготовности».

Также генерал-майор обратил внимание на экономическую значимость интеграции технологий дополненной реальности в подготовку «голубых беретов». По словам Кочеткова, день занятий по воздушно-десантной подготовке и учебно-тренировочный прыжок обходится 1,5—2 млн рублей. При этом день «эквивалентных по задачам тренировок с использованием тренажёров, аэродинамической трубы» военачальник оценил в пределах 750 тыс. рублей.

«Голубые береты» ВС РФ перед десантированием

© Министерство обороны РФ

«Тренажёр позволяет выявить уровень подготовки обучаемых, отбирать кандидатов для службы в ВДВ, готовить личный состав к совершению первого парашютного прыжка, а также обучает десантированию в составе группы», — сказал Кочетков.

В комментарии RT полковник в отставке Виктор Литовкин пояснил, что современные тренажёры, имитирующие десантирование с парашютом, позволяют отрабатывать широкий спектр задач, «достаточно достоверно повторяя реальную обстановку».

«Конечно, технологии дополненной реальности не способны полностью заменить реальную воздушную среду и бесценный опыт, который получает военнослужащий, прыгая с самолёта и потом приземляясь. Но об этом никто и не говорит. Главная ценность тренажёров состоит в том, что они помогают отработать до автоматизма все действия, в том числе при возникновении нештатных ситуаций», — подчеркнул Литовкин.

По его мнению, практика учений и боевых действий, безусловно, богаче любых программ, заложенных в виртуальные тренажёры. Однако начинающим парашютистам технологии дополненной реальности требуются для безупречного усвоения базовых навыков и вырабатывания привычки не теряться в изменяющейся обстановке.

Как отметил в интервью RT военный обозреватель Дмитрий Дрозденко, ключевым достоинством современных учебно-тренировочных комплексов ВДВ является безопасность и вариативность сценариев десантирования.

«Перед практическим прыжком военнослужащим всё равно необходимо отрабатывать массу навыков и умение ориентироваться в различных ситуациях. Технологии дополненной реальности заметно упрощают и удешевляют эту задачу. Например, ранее парашютисты не отрабатывали на земле управление парашютом, а сейчас эта возможность появилась, вплоть до выбора площадки для приземления», — рассказал Дрозденко.

Как считает эксперт, крайне важно, что современные тренажёры дают возможность детально ознакомиться со всеми этапами полёта и получить рекомендации от инструктора, который во время таких тренировок наблюдает за действиями бойцов.

«Военнослужащий должен понимать, что реальный прыжок будет априори сложнее. Однако с помощью новейших комплексов обучения парашютист уже получает определённую психологическую закалку. В любом случае очень хорошо нарабатывается мышечная память, которая обязательно поможет в стрессовой ситуации», — подытожил Дрозденко.