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Бестактно и неуместно: Польские СМИ предъявили претензии Дуде за сравнение поляков и русских

16 июня 2019, 12:54  •  241 • Политика
Польские СМИ предъявили претензии президенту Польши Анджею Дуде за сравнение поляков и русских. Журналисты считают выступление политика неуместным и бестактным.
Президент Польши Анджей Дуда поступил бестактно, заявив о том, что считает поляков более смелыми, чем русские. Об этом пишут польские СМИ.
Напомним, на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда поведал, что что поляки способны сражаться до конца "независимо ни от чего". При этом он якобы искренне хочет, чтобы Россия стала другом Польши.
"Россия является нашим огромным соседом, государством, намного большим, чем Польша", - пояснил он.
Как отмечает издание Polityka, заявление президента Польши было неуместным, так как в годы Второй мировой войны миллионы русских отдали свои жизни ради победы над нацистами и освобождение Европы. Представители России особенно чувствительно реагируют на критику, которая задевает их национальную гордость. Поэтому Москва нескоро забудет новое оскорбление со стороны Варшавы.
Журналисты связывают произошедшее с тем, что Анджей Дуда не читает заранее подготовленный текст, а говорит от себя. В результате его выступление походило на поток жалоб обиженной страны.
Как ранее заявил телеведущий Владимир Соловьёв, он считает сравнение поляков с русскими очень странным для такого серьёзного человека, как президент Польши. Не исключено, что Анджей Дуда затаил обиду, однако неясно, кто именно его оскорбил.

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