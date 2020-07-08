Бесстыжему Лукашенко потребовали отказать в регистрации

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Бацька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно отказать в регистрации своей кандидатуры на высший пост в стране на предстоящих 9 августа выборах. Такое требование республиканскому ЦИК выдвинула оппозиционная партия БНФ.

В пресс-релизе движения отмечается, что глава государства использует административный ресурс для своего выдвижения кандидатом, его инициативная группа эксплуатирует госфинансирование и другие материальные ресурсы, что создает неравные условия для других участников президентской гонки. Кроме того, бацьку обвинили в репрессиях некоторых своих конкурентов в борьбе за высший пост.

Как отметил лидер БНФ Григорий Костусев, нынешняя предвыборная кампания идет "по худшему сценарию", поскольку силовикам "развязали руки для политических репрессий". Также власти открывают уголовные дела в отношении противников Александра Григорьевича, они подвергаются "арестам и пыткам", что стало основным методом "обуздания законного и справедливого возмущения граждан", полагает оппозиционер.

"Тем не менее, Лукашенко бесстыдно проводит свою избирательную кампанию, несмотря на даже минимальные ограничения, предусмотренные законом о выборах", – констатировал Костусев.

Он уверен, что наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ даже если и появятся в Республике, то только на последнем этапе выборов.

Регистрация кандидатов должна состояться 14 июля. Как минимум двое явных конкурентов действующему президенту сидят под арестом – это экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и дипломат Валерий Цепкало.

В комментарии "Утро.ру" политолог Артем Косоруков рассказал, что среди соперников Лукашенко Москва не видит серьезных конкурентов, однако нынешние выборы знаменуют собой качественно новый этап развития Белоруссии.