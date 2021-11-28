Бесстрашным борцам с ковид-заговором показали их жертв • 220 • Аналитика © РИА Новости / Александр Кряжев Мир строит баррикады, воздвигает барьеры и вводит карантин для тех, кто возвращается из поездок в страны, мгновенно ставшими "красными" из-за нового, еще более заразного омикрон-штамма. Мир действует так, как поступает любой человек, дом которого в опасности, а близким угрожает страшная смерть от удушья. Решения принимаются, и их исполнение больше никем не обсуждается. Фраза о спасении жизней, чего бы это ни стоило, вновь главный девиз дня медиков. Накануне день перестал быть томным для всех, кроме группы удальцов, решивших явиться в Филатовскую больницу Москвы, в ковидное отделение, чтобы посмотреть, как, собственно, это самое спасение, когда с ценой усилий и нервов не считаются, выглядит. На самом деле. Не как это все смотрится, сидя на уютном диване в теплом доме, на экране телевизора или компьютера, а как это спасение пахнет, каких сил оно стоит, сколько слюны и мокроты нужно откачать до интубации, как ввести еще перед этим анестезирующие препараты, а заодно увидеть, как аппаратура по поддержанию жизни пищит и звенит, призывая врачей и медсестер совершить еще одно усилие, ухватив практически за голые ноги ту или того, кто уже собрался уходить на тот свет. Медики едины — реанимации ковидных отделений наполнены и переполнены практически исключительно теми, кто по разным причинам отказался прививаться. А пришедших антипрививочников врачи пригласили для того, чтобы противники вакцинации (не будем сейчас разбираться в оттенках их пропаганды отказа от профилактических инъекций противокоронавирусного препарата) посмотрели своими глазами на то, что они натворили. Если называть вещи своими именами, те, кто совершил деяние, пришли посмотреть, к чему оно привело. Если бы эта диванная тусовка, закоперщики которой — московская богема, попавшая в нее почти всегда из-за родственных связей и принадлежности к известным фамилиям, — обладала хоть каплей воспитания и умением рефлексировать не только на уровне размещения "сториз" в Инстаграме и постов в ФБ, эти удальцы, выслушав инструктаж медиков, надели бы требуемые СИЗ и пошли туда, где проходит линия между жизнью и смертью. Не на целлулоиде в кино, где отыгрывают кучу дублей, не на сцене, где спектакль играют в соответствии с афишным репертуаром, а туда бы они отправились, где люди погибают по-настоящему. Но эти "лидеры" как бы общественного как бы мнения испугались. Испугавшись, они не нашли ничего лучшего как сказать, что "им не нужны СИЗ, поскольку вируса нет, а все, что происходит, есть инсценировка, "чтобы заставить продать вакцину". Точность цитаты ими сказанного значения сегодня не имеет никакого, важна суть: когда страх парализует настолько, что уже не до гладких фраз, которые привычнее складывать, клацая по "клаве" или нацепив "звезду Давида" (оскорбив между делом еще и память уничтоженных в Холокосте), произносить высокопарные речи о "сегрегации", в запасе остается только невразумительная публичная истерика, больше подобающая двухлетнему ребенку, к тому же дурно воспитанному, чем блогерам, как они сами уверяют, с убеждениями, знанием и даже талантом. Любая фронда, если это фронда, а не поза в поисках дешевой популярности, предполагает наличие не только доводов, но и умение их защитить публично, и, главное, знания, хотя бы самые поверхностные, о том, против чего протестуешь. Второе, что фронда предполагает в том цивилизованном мире, в котором эти "ЛОМы" хотят жить и на который периодически ссылаются – это готовность к дискуссии с оппонентами. В том числе и на условиях оппонентов, порой в обстановке, далекой от психологического комфорта. Ни к первому, ни к второму эта компания "ковид-гопников" оказалась не то, что не готовой, она просто убежала, поняв, что не выдержит не только обычного диалога с медиками, но и того, что увидит. "Ковид-гопников" подвели не только нервишки, но и невежество: одно дело "втирать" наивным юзерам о том, что "Гинцбург — это продавец вакцины", и совсем другое дело — разговаривать с коллегами академика на том уровне, который задают они, медики и ученые, а не "слушатель Иван Иванович" (без обид, дорогой Иван Иванович). Одно дело — посмотреть, что такое интубация и прон-позиция (это когда лежишь на животе чтобы облегчить работу ИВЛ и обеспечение легких кислородом), и совсем другое дело — сидеть в гостиной с модным дизайнерским интерьером и рассуждать со своими подписчиками о том, что "здоровый образ жизни защищает от заражения". Когда реальность, которая двоична и бинарна – либо пациента с того света вытягивают, либо не вытягивают — вступает в свои права, то тут уже такая может ревизия сказанного начаться, такая переоценка ценностей произойти, что и эти самые "ковид-гопники" сами помчатся в ближайшую клинику, и, чем черт не шутит, в саму "Гамалею", чтобы уколоться той самой вакциной, которая была им столь ненавистна до этого, а ограничения для непривитых немедленно окажутся с их точки зрения и правильными и верными, поскольку сохраняют жизни. Все, любые, в том числе и антиваксерские. Накануне мы видели все то, что наша цивилизация и культура отрицает и презирает: мы стали свидетелями оскорбительного поведения в отношении врачей, мы увидели, чего стоят все слова, вся эта болтовня про то, что "ковид специально распыляют с помощью аэрозолей", мы оценили уровень аргументов "ковид-гопников", перед нашими глазами предстало невежество, мракобесие и трусливая коллективная глупость. Это все было бы смешно и забавно, и мы бы, конечно, с удовольствием над этим странствующим балаганом, состоящим из артистов и артисток "больших и малых театров" с удовольствием бы хохотали, если мы, все мы, нация, социум, общество, не находились на войне. На войне, где на линии фронта — медики, ученые, специалисты, вся наша великолепная гвардия спасателей и спасителей, которой мы, чтобы выжить самим и чтобы помочь выжить другим, должны помогать и поддерживать. Ну а "ковид-гопников", эти суммы пикселей, как пишут в энторнетиках, мы просто забаним. Из чувства самосохранения, во-первых, и брезгливости, во-вторых. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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