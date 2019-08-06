Бессрочным перемирием и не пахнет: ВСУ расстреляли из пулеметов школу в Горловке

В понедельник, 5 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нарушили "бессрочное перемирие", совершив обстрел школы в городе Горловка. Об этом рассказали в пресс-службе командования ДНР.

Сообщается, что обстрел произошел в 19:10. Бойцы ВСУ открыли неприцельный огонь по зданию 30-й школы в Никитовском районе Горловки. Отмечается, что огонь велся одновременно из восьми огневых точек. К счастью, пострадало лишь остекление школы.

Ответственность за обстрел в ДНР возлагают на бойцов 53-й бригады ВСУ, находящейся под командованием полковника Андрея Полякова. Ополченцы призвали ОБСЕ и международные организации не ограничиваться пассивным наблюдением и ведением статистики, а принять активные меры для прекращения провокаций со стороны украинских военных.