Бессрочная война: в США предложили переключиться с Афганистана на «угрозы» со стороны России и Китая

Вашингтон должен завершить войну в Афганистане и переключить внимание на борьбу с более актуальными угрозами, среди которых «российская агрессия» и укрепление позиций Китая. Об этом говорится в докладе Центра американского прогресса, с текстом которого ознакомился RT. По мнению экспертов, если США продолжат участие в «бессрочной» войне, они не смогут сдерживать Москву и Пекин. Дискуссия вокруг Афганистана связана с предстоящими президентскими выборами, считают опрошенные RT политологи. По их словам, ситуация усложнилась настолько, что Вашингтон окажется в проигрыше при любом решении американских властей.

В Центре американского прогресса (CAP) призвали Вашингтон завершить войну в Афганистане и инвестировать ресурсы в борьбу с более актуальными угрозами. Исламская республика больше не является важной проблемой для США, в то время как новыми вызовами стали «агрессивная» Россия, укрепляющийся Китай и изменение климата, считают в организации.

«Афганистан перестал быть самой неотложной или важной проблемой национальной безопасности, стоящей перед Соединёнными Штатами. Америка сталкивается с широким спектром других угроз, включая укрепление позиции Китая, агрессию со стороны России и изменение климата, которые требуют серьёзного вложения ресурсов и повышенного внимания со стороны США в ближайшие годы», — говорится в докладе аналитического центра, с которым ознакомился RT.

Стоит отметить, что среди спонсоров организации числятся фонд Джорджа Сороса «Открытое общество»*, фонды Рокфеллера и Форда. А возглавляет её Нира Танден, которая была доверенным лицом семьи Клинтон.

Как поясняется в докладе центра, в Афганистане в настоящее время находятся 14 тыс. американских военнослужащих. Это крупнейшее развёртывание войск Соединённых Штатов в мире. При этом ежегодные финансовые вложения Вашингтона в республику составляют примерно $45 млрд.

В конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом намерен сократить оперативную деятельность в Афганистане, однако чётких сроков вывода войск не назвал. При этом, как позже пояснил американский лидер Дональд Трамп, даже в случае вывода основного контингента Соединённые Штаты всё равно должны сохранить своё военное присутствие в республике.

Примечательно, что во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп призывал вывести американских солдат из Афганистана, но уже на следующий год сам увеличил число военнослужащих и пообещал расширить их полномочия в регионе.

Дональд Трамп

Reuters

© Tasos Katopodis/File

Повод для внутриполитических дебатов

Тему Афганистана снова поднимают в преддверии президентских выборов в 2020 году, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. По его мнению, ситуация в республике усложнилась настолько, что какое бы решение ни принял Белый дом относительно военного контингента, его подвергнут критике.

«Демократы будут пытаться использовать эту тему против республиканцев, но вряд ли такой подход станет успешным для них самих. Если Трамп решится вывести войска из Афганистана, как в своё время хотел сделать Барак Обама, тут же на него обрушится шквал критики, что он ставит под угрозу безопасность США и бросает недоделанное дело. Так что в любом случае политику президента будут критиковать», — рассказал он в беседе с RT.

Подобные аналитические центры часто используются во внутриполитической борьбе, поэтому к их выводам следует относиться скептически, добавил политолог. В данном случае, по его мнению, авторы доклада просто занимаются демагогией.

Демократы уже начали публично дискутировать о конфликте в Афганистане в рамках предвыборной кампании. Так, во время теледебатов среди претендентов на пост главы США сразу несколько участников высказались за скорейший вывод войск. А бывший вице-президент Джо Байден, один из кандидатов, заявил, что их вообще не следовало туда направлять.

Последствия «бессрочной» войны

Независимо от того, какой стратегии придерживается Вашингтон, нет никаких гарантий, что ему удастся превратить Афганистан в безопасную и демократическую страну, отмечают авторы доклада.

Аналитики также называют последствия военного присутствия Соединённых Штатов в Афганистане. По их словам, почти 20 лет конфликта подорвали военную готовность американской армии. Если «бессрочная» война продолжится, военнослужащие не смогут уделять достаточно внимания «сдерживанию» Москвы и Пекина.

«Учитывая острую необходимость укрепления позиций США в Азии и Европе для сдерживания угроз со стороны России и Китая и адаптации вооружённых сил к новым угрозам, например в киберпространстве, американским военным будет непросто уделять этим угрозам должное внимание и выделять ресурсы, продолжая вести при этом бессрочную войну с участием примерно 14 тыс. американских военнослужащих в Афганистане», — подчёркивается в докладе.

Как заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, США стремятся к гегемонии в мире, в связи с чем американские специалисты в очередной раз упомянули о якобы «российской угрозе».

«Возможности России стали такими, что США вынуждены ограничивать активность своей внешней политики. Чтобы Россия не стала ещё более сильной, чтобы её возможности не распространились на Украину, Молдавию, Грузию, Прибалтику и так далее, была придумана идея о «российской угрозе» для США. Это повод для сдерживания Москвы», — сказал он.

В докладе также говорится, что на войну в Афганистане расходуется дипломатическая энергия, конфликт отвлекает США от более мощных террористических угроз и требует вложений, которые можно было бы направить на внутреннее развитие Штатов.

Напомним, что американские власти ввели войска в Афганистан в 2001 году на основании резолюции Совбеза ООН, принятой на следующий день после терактов 11 сентября 2001 года. В рамках операции «Несокрушимая свобода» они намеревались разгромить движение «Талибан»**, однако добиться этой цели так и не удалось, радикалы продолжают действовать до сих пор. В 2014-м операцию США сменила миссия НАТО «Решительная поддержка», явное большинство в которой представляют американские силы.

Место взрыва в Кабуле. Архивное фото

Reuters

© Mohammad Ismail

Переход на «агрессивную» дипломатию

В Центре американского прогресса предлагают изменить стратегию отношений с Афганистаном. В частности, помимо немедленного начала вывода войск, специалисты рекомендуют осуществлять более «агрессивную» дипломатию, которая приведёт к политическим договорённостям между Кабулом и талибами. Кроме того, Вашингтону советуют оказывать давление на афганские власти, спекулируя американской финансовой поддержкой.

«Сейчас Соединённые Штаты должны добиваться от Кабула необходимых уступок в вопросе разделения власти. США должны дать ясно понять, что эти компромиссы необходимы, если афганское правительство хочет и дальше получать финансовую и политическую поддержку со стороны США после вывода войск», — пишут аналитики.

Между тем власти Афганистана выступают против вмешательства других государств в дела своей страны. Об этом 11 августа заявил президент республики Ашраф Гани.

«Наше будущее не может определяться кем-то извне в столицах наших друзей, врагов или соседей. Судьба Афганистана будет решаться здесь, на родине. Мы не желаем постороннего вмешательства в наши дела», — сказал он.

Тем временем Соединённые Штаты ведут переговоры с «Талибаном», конечной целью которых является заключение мирного договора. При этом талибы требуют, чтобы США вывели войска с территории Афганистана.

22 августа стороны начали очередной раунд диалога в Катаре. Как заявил глава американской делегации Залмай Халилзад, США и талибы едины в том, что будущее республики должно решаться в ходе межафганских переговоров. При этом он добавил, что Штаты намерены поддерживать афганскую армию даже после соглашения с «Талибаном».

Несмотря на попытки урегулировать конфликт в Афганистане, США оказались в безвыходной ситуации, считает политолог Юрий Рогулёв. Вашингтон перепробовал все варианты, сокращал и увеличивал контингент, но кризис только затягивался. Полный вывод войск тоже может привести к необратимым последствиям, так как в республике теперь действуют не только талибы, но и радикалы из Сирии и Ирака, где велась борьба с «Исламским государством»***, пояснил эксперт.

«Уже сейчас мы видим, что в Афганистане происходят теракты, которые совершает не «Талибан», а другие радикальные силы. Положение очень напряжённое. И как поступать США, которые там сильно увязли? Любой исход будет плохим. Даже если они полностью выйдут, им вдогонку будут стрелять. Это полный проигрыш. Если останутся, а конфликт усугубится, то тоже проиграют. Так что ситуация для США патовая и в любом случае не кончится для них хорошо», — заключил он.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.