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Бессмысленная трата времени: Зеленский упустил шанс на диалог с Путиным
29 марта 2021, 18:25 • 242 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский упустил шанс на проведение диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным о ситуации в Донбассе. Для Москвы вести с украинской властью переговоры - это пустая трата времени, считают эксперты.
Такое мнение высказал политолог Владимир Джаралла, комментируя призыв главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука провести прямые переговоры с Путиным.
По словам Джараллы, Зеленский хочет восстановить свой авторитет одним фактом проведения переговоров с такими политиками, как президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель или президент Франции Эммануэль Макрон. Однако созвать лидеров "нормандской четвёрки" после откровенного саботажа Минских соглашений будет непросто, полагает политолог.
Напомним, недавно Зеленский заявил о планах провести переговоры с каждым из лидеров "нормандской четвёрки", в том числе с президентом России Владимиром Путиным.
Примечательно, что Москва в последнее время отказывается проводить встречу в "нормандском формате", пока Киев хотя бы частично не начнёт реализовывать взятые на себя обязательства. Вместо того чтобы выполнять "Минск-2", украинские власти сегодня активно пытаются продвигать собственный план по "урегулированию" конфликта в Донбассе, который, по сути, заключается в полной капитуляции ДНР и ЛНР на украинских условиях.
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