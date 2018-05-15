Бессмертный полк юных • 52 • Аналитика



И вот теперь их портреты несут в руках внуки и правнуки. И это совершенно справедливо и правильно. Иначе в повседневной жизни незаметно, год за годом стиралась бы память о великом подвиге.



Однако невольно, но несправедливо забытыми в этой пронзительной акции оказались пионеры и комсомольцы-герои, погибшие в то страшное время. Ведь Великая Отечественная война отняла у них возможность повзрослеть, создать свои семьи, вырастить детей и внуков.





А ведь их очень-очень много, этих бесстрашных юных героев, отдавших жизнь за победу над фашизмом. Вот лишь одна цифра: за подвиги в 1941-1945 годы более шестисот тысяч пионеров награждены орденами и медалями. А комсомольцы… А мальчишки и девчонки, которые в силу каких-то обстоятельств остались без наград…



Я работаю в липецкой областной детской газете «Золотой ключик». Мы всегда рассказываем своим читателям о чём-то радостном, светлом. Стараемся успокоить их, поддержать, развеселить, научить жить по-доброму, справедливо.



Мы просто не могли пройти мимо того, что портреты юных героев не появятся в «Бессмертном полку». И объявили акцию «Бессмертный полк юных».



Впрочем, поначалу это была не акция, а рубрика с таким названием. В ней мы рассказывали биографии Зины Портновой, Вали Котика, Толи Шумова и многих-многих других отважных пионеров и комсомольцев. А первое слово дали вдумчивому, грамотному журналисту, которая много лет пишет для взрослых и детей, – Ольге Васильевне Клековкиной. Стиль этого человека особенный. Очень спокойный и в то же время побуждающей к чему-то хорошему.



Рубрика начала свою жизнь. И мы с волнением ждали откликов. Всех сотрудников редакции мучила одна мысль: надо ли это современным ребятам и взрослым?



И как же мы обрадовались, когда в редакцию пошли письма! Жительница Липецка Тамара Павловна Соболева рассказала историю Серёжи Гудина. Этот отважный мальчик – сирота. Жил вместе с младшей сестрёнкой. В первые дни оккупации родного Ельца Серёжа не побоялся укрыть в своём доме раненого политрука Романа Демидовича Коробко. Выходил его, а затем доставил нашим солдатам карту огневых точек фашистов – её мальчишка тоже нарисовал сам. Более того, во время освобождения Ельца Серёжа стал проводником наших солдат.



Житель села Становое (оно тоже находится в Липецкой области) Юрий Алексеевич Макаров прислал документальную историю героев-разведчиков Лёни Енина и Ивана Давыдова. Они несколько раз ходили за линию фронта, приносили ценные сведения. Были схвачены фашистами. Вынесли пытки. И какие страшные! На спине Лёни изверги вырезали ремень, на груди выжгли звезду… Заставили копать себе могилу и расстреляли в селе Чемоданово…







Через некоторое время откликнулись и учителя, и ребята. Завуч школы села Девица Усманского района Людмила Николаевна Черникова и её коллеги-педагоги на основе наших публикаций проводили уроки памяти. И даже ставили спектакли о детях-героях – на одном из них мы побывали.







Заведующая библиотекой липецкой школы № 59 «Перспектива» Галина Матвеевна Маркеева знакомила мальчишек и девчонок с подвигами их ровесников с помощью художественной литературы. Галина Матвеевна прекрасная рассказчица. Даже мы, взрослые люди, слыша из её уст историю Зои Космодемьянской, не могли сдержать слёз…



Пришла весточка даже из детского сада села Троекурово Лебедянского района! Мальчишки и девчонки, которые едва освоили грамоту, уже узнали о том, кто такие Гуля Королёва, Нина Куковеркова, Миша Романов… И не просто узнали, а поняли! Они ходили к Вечному огню, возлагали цветы. Они запомнили юных героев в лицо, а это дорогого стоит.



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Третьеклассники липецкой 42-й школы стали создавать групповые проекты-рассказы о юных героях, за что спасибо учителю Светлане Михайловне Шуклиной и библиотекарю Валентина Александровна Киричко.



Большую работу провела учительница школы № 5 города Грязи Ольга Анатольевна Тонких. Поначалу она проводила уроки памяти только для третьеклассников, своих подопечных. Но когда её ученики распечатали портреты пионеров и комсомольцев и вышли на митинг, к ним присоединились и другие ученики школы.



«Скоро буду проводить урок о наших земляках-разведчиках, уроженцах села Волово Коле Пикалове и Володе Бачурине», — написал мне учитель липецкой школы №18 Сергей Петрович Бочаров. – Обязательно, обязательно надо, чтобы ребята об этом знали!»



Нельзя не сказать о Светлане Семёновне Кузнецовой и её воспитанниках, первоклассниках школы села Дубовое Добринского района. Светлана Семёновна превратила уроки внеклассного чтения в часы памяти. У первоклассников появилась особая форма для предстоящего Парада Победы. У мальчиков костюмы юнги, в честь героя Новороссийска Виктора Новицкого.







Для девочек сшили форму медсестёр. Это дань памяти Герою Советского Союза Ксении Константиновой. Девушка спасла раненых, укрыла их в лощинке. Отвела от них большую группу фашистов, билась до последнего патрона и погибла в неравном бою. Озверевшие гитлеровцы прибили её колом к мёрзлой земле, выкололи глаза, отрезали уши и нос...



Мы получали письма, отвечали на звонки. И поняли: у нас в руках масштабная и очень серьёзная акция. Надо, чтобы в День Победы в шествии «Бессмертного полка» появились ребята и взрослые, которые вместе с портретами своих родных понесут и фотографии юных защитников Отчизны. Русская крестьянка и её К-700



На помощь нам пришло управление образования и науки Липецкой области. А мы обращались дальше, уже за пределы своей области. Нас поддержал Всероссийский детский журнал «Костёр». В далёком Сыктывкаре создавала такой полк журналист Мария Васильевна Кузьмина, за что ей огромное спасибо.



…А письма всё приходили и приходили. В Курске жители посадили аллею деревьев в память о казнённой девочке Ане Обуховой. Она спасла красноармейцев, за что фашисты привязали Аню к школьной парте. Был мороз, Аня в школьном платье. Она не дожила до утра…



Ученики одной из школ Волгограда сняли фильм о Мише Романове, юном защитнике Сталинграда, который бился рядом с отцом.



…И вот настал День Победы. Более трёх с половиной тысяч юных и взрослых жителей Липецкой области встали в колонну «Бессмертного полка», держа в руках портреты пионеров и комсомольцев.



Спасибо вам, дорогие читатели и друзья! Пусть наша память и дальше будет справедливой! Каждый год в День нашей Победы шагает по улицам и площадям городов и сёл России многомиллионный «Бессмертный полк». С чёрно-белых фотографий смотрят на нас бойцы, наши защитники. Труженики тыла. Медсёстры, учителя. Те, кто в те страшные годы не жалел себя ради Победы.И вот теперь их портреты несут в руках внуки и правнуки. И это совершенно справедливо и правильно. Иначе в повседневной жизни незаметно, год за годом стиралась бы память о великом подвиге.Однако невольно, но несправедливо забытыми в этой пронзительной акции оказались пионеры и комсомольцы-герои, погибшие в то страшное время. Ведь Великая Отечественная война отняла у них возможность повзрослеть, создать свои семьи, вырастить детей и внуков.А ведь их очень-очень много, этих бесстрашных юных героев, отдавших жизнь за победу над фашизмом. Вот лишь одна цифра: за подвиги в 1941-1945 годы более шестисот тысяч пионеров награждены орденами и медалями. А комсомольцы… А мальчишки и девчонки, которые в силу каких-то обстоятельств остались без наград…Я работаю в липецкой областной детской газете «Золотой ключик». Мы всегда рассказываем своим читателям о чём-то радостном, светлом. Стараемся успокоить их, поддержать, развеселить, научить жить по-доброму, справедливо.Мы просто не могли пройти мимо того, что портреты юных героев не появятся в «Бессмертном полку». И объявили акцию «Бессмертный полк юных».Впрочем, поначалу это была не акция, а рубрика с таким названием. В ней мы рассказывали биографии Зины Портновой, Вали Котика, Толи Шумова и многих-многих других отважных пионеров и комсомольцев. А первое слово дали вдумчивому, грамотному журналисту, которая много лет пишет для взрослых и детей, – Ольге Васильевне Клековкиной. Стиль этого человека особенный. Очень спокойный и в то же время побуждающей к чему-то хорошему.Рубрика начала свою жизнь. И мы с волнением ждали откликов. Всех сотрудников редакции мучила одна мысль: надо ли это современным ребятам и взрослым?И как же мы обрадовались, когда в редакцию пошли письма! Жительница Липецка Тамара Павловна Соболева рассказала историю Серёжи Гудина. Этот отважный мальчик – сирота. Жил вместе с младшей сестрёнкой. В первые дни оккупации родного Ельца Серёжа не побоялся укрыть в своём доме раненого политрука Романа Демидовича Коробко. Выходил его, а затем доставил нашим солдатам карту огневых точек фашистов – её мальчишка тоже нарисовал сам. Более того, во время освобождения Ельца Серёжа стал проводником наших солдат.Житель села Становое (оно тоже находится в Липецкой области) Юрий Алексеевич Макаров прислал документальную историю героев-разведчиков Лёни Енина и Ивана Давыдова. Они несколько раз ходили за линию фронта, приносили ценные сведения. Были схвачены фашистами. Вынесли пытки. И какие страшные! На спине Лёни изверги вырезали ремень, на груди выжгли звезду… Заставили копать себе могилу и расстреляли в селе Чемоданово…Через некоторое время откликнулись и учителя, и ребята. Завуч школы села Девица Усманского района Людмила Николаевна Черникова и её коллеги-педагоги на основе наших публикаций проводили уроки памяти. И даже ставили спектакли о детях-героях – на одном из них мы побывали.Заведующая библиотекой липецкой школы № 59 «Перспектива» Галина Матвеевна Маркеева знакомила мальчишек и девчонок с подвигами их ровесников с помощью художественной литературы. Галина Матвеевна прекрасная рассказчица. Даже мы, взрослые люди, слыша из её уст историю Зои Космодемьянской, не могли сдержать слёз…Пришла весточка даже из детского сада села Троекурово Лебедянского района! Мальчишки и девчонки, которые едва освоили грамоту, уже узнали о том, кто такие Гуля Королёва, Нина Куковеркова, Миша Романов… И не просто узнали, а поняли! Они ходили к Вечному огню, возлагали цветы. Они запомнили юных героев в лицо, а это дорогого стоит.Третьеклассники липецкой 42-й школы стали создавать групповые проекты-рассказы о юных героях, за что спасибо учителю Светлане Михайловне Шуклиной и библиотекарю Валентина Александровна Киричко.Большую работу провела учительница школы № 5 города Грязи Ольга Анатольевна Тонких. Поначалу она проводила уроки памяти только для третьеклассников, своих подопечных. Но когда её ученики распечатали портреты пионеров и комсомольцев и вышли на митинг, к ним присоединились и другие ученики школы.«Скоро буду проводить урок о наших земляках-разведчиках, уроженцах села Волово Коле Пикалове и Володе Бачурине», — написал мне учитель липецкой школы №18 Сергей Петрович Бочаров. – Обязательно, обязательно надо, чтобы ребята об этом знали!»Нельзя не сказать о Светлане Семёновне Кузнецовой и её воспитанниках, первоклассниках школы села Дубовое Добринского района. Светлана Семёновна превратила уроки внеклассного чтения в часы памяти. У первоклассников появилась особая форма для предстоящего Парада Победы. У мальчиков костюмы юнги, в честь героя Новороссийска Виктора Новицкого.Для девочек сшили форму медсестёр. Это дань памяти Герою Советского Союза Ксении Константиновой. Девушка спасла раненых, укрыла их в лощинке. Отвела от них большую группу фашистов, билась до последнего патрона и погибла в неравном бою. Озверевшие гитлеровцы прибили её колом к мёрзлой земле, выкололи глаза, отрезали уши и нос...Мы получали письма, отвечали на звонки. И поняли: у нас в руках масштабная и очень серьёзная акция. Надо, чтобы в День Победы в шествии «Бессмертного полка» появились ребята и взрослые, которые вместе с портретами своих родных понесут и фотографии юных защитников Отчизны.На помощь нам пришло управление образования и науки Липецкой области. А мы обращались дальше, уже за пределы своей области. Нас поддержал Всероссийский детский журнал «Костёр». В далёком Сыктывкаре создавала такой полк журналист Мария Васильевна Кузьмина, за что ей огромное спасибо.…А письма всё приходили и приходили. В Курске жители посадили аллею деревьев в память о казнённой девочке Ане Обуховой. Она спасла красноармейцев, за что фашисты привязали Аню к школьной парте. Был мороз, Аня в школьном платье. Она не дожила до утра…Ученики одной из школ Волгограда сняли фильм о Мише Романове, юном защитнике Сталинграда, который бился рядом с отцом.…И вот настал День Победы. Более трёх с половиной тысяч юных и взрослых жителей Липецкой области встали в колонну «Бессмертного полка», держа в руках портреты пионеров и комсомольцев.Спасибо вам, дорогие читатели и друзья! Пусть наша память и дальше будет справедливой! Автор: Софья Милютинская Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 52 Источник Похожие новости Германо-российские отношения: конец Ostpolitik? 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