«Бессмертный полк» в Крыму

По всему Крыму широко отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

В населённых пунктах полуострова прошли возложения цветов к воинским мемориалам, праздничные концерты, военно-исторические реконструкции, для ветеранов были организованы традиционные полевые кухни. А главным праздничным мероприятием стала акция «Бессмертный полк», его шествия состоялись даже в небольших посёлках. Всего по Крыму в «Бессмертном полку» прошли 165 тысяч человек.

В крупных городах полуострова состоялись зрелищные военные парады с участием боевой техники. Всего было задействовано свыше 3 тысяч военных и около 80 единиц техники.

Самые масштабные торжества прошли в городе-герое Севастополе. 9 мая здесь отмечали двойной праздник – День Победы и день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в 1944-м.

Праздничные мероприятия в Севастополе по традиции начались с поднятия военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота, после чего руководство города и командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко возложили венки к Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Праздничный парад открыл сводный военный оркестр, за которым шли войска севастопольского гарнизона, бойцы Росгвардии, служащие МЧС, курсанты Черноморского военно-морского училища им. Нахимова, кадеты и представители городского отделения военно-патриотического движения «Юнармия».

По центральным улицам города проехала механизированная колонна военной техники, во главе которой двигался легендарный танк Т-34 – главная боевая машина Великой Отечественной войны. Танк был взят из экспозиции мемориального музея на Сапун-горе и восстановлен специально для участия в победном параде.

Следом ехали современные танки, БТР, бронеавтомобили, реактивные системы залпового огня, гаубицы, береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», мобильные береговые комплексы воздушной и надводной разведки «Монолит» и «Минерал». Впервые в Крыму в параде участвовали зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».

Парад Победы в Севастополе

«Бессмертный полк» в Севастополе собрал под свои знамёна 50 тысяч человек. Участники шествия останавливались перед трибунами с ветеранами, дарили им цветы, благодарили за Победу и мирное небо над головой.

Вечером над Севастопольской бухтой подняли большой аэростат с надписью «Россия», и небо озарил праздничный салют.

Насыщенным было празднование Дня Победы и в городе-герое Керчь. Торжества там тоже начались с военного парада. Промаршировали бойцы береговой обороны Черноморского флота, части железнодорожных войск, военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты, ракетные войска, внутренние войска, спасатели, «юнармейцы». Мимо зрителей проследовали бронемашины «Барс», установки залпового огня «Град», бронетранспортёры, ЗРК С-400 и другая техника.

И 10 тысяч жителей Керчи с портретами своих близких – участников Великой Отечественной войны прошли к Вечному огню в городском сквере Славы. Состоялась и церемония возложения цветов к обелиску Славы на горе Митридат, где организовали солдатский привал, праздничный концерт и полевую кухню.

Военный парад состоялся и в столице Крыма Симферополе. По центральному городскому проспекту Кирова чеканили шаг барабанщики военного оркестра, военнослужащие симферопольского гарнизона и отдельной бригады береговой обороны, бойцы Росгвардии, курсанты крымского филиала Краснодарского университета МВД, ученики кадетских классов, «юнармейцы». За ними следовали колонна механизированной боевой техники, комплексы С-400.

Более 45 тысяч симферопольцев приняли участие в акции «Бессмертный полк».

А город воинской славы Феодосия, помимо военного парада с проездом боевой техники и шествием «Бессмертного полка», отметил праздник памятной акцией «Кораблик Победы». Пять бумажных корабликов, изготовленных школьниками, были спущены в море в память о кораблях Краснознамённого Черноморского флота, участвовавших в Керченско-Феодосийской десантной операции 1941 года.

По материалам СМИ