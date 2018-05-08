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«Бессмертный полк» в Канаде

08 мая 2018, 21:24  •  71 • Украина
Власти Торонто совместили День Победы в Европе 8 мая и советский День Победы 9 мая
Сразу в двух местах организовала празднование Великой Победы мэрия канадского Торонто – в центре города на площади Натана Филлипса и в парке Эрл Бэйлс.
В этом году решено совместить традиционный для Канады День Победы в Европе, отмечаемый 8 мая, и советский День Победы 9 мая. Благодаря этому канадцы смогут два дня подряд отдавать дань памяти ветеранам.
Гостей и участников праздника заверили, что в случае непогоды они смогут разместиться в обширных залах городской администрации. Свою поддержку мероприятию выразили военно-исторические общества «29-я дивизия» и «8-я армия ВВС» из США.
Оба эти соединения активно участвовали в боях с гитлеровцами в 1944-1945 гг. В июне 1944 г. 29-я дивизия, укомплектованная необстрелянными бойцами, участвовала в операции «Омаха-бич» по высадке десанта союзников на побережье Франции. Столкнувшись с ожесточённым сопротивлением гитлеровцев и неожиданно изощрённой системой обороны побережья, 29-я дивизия понесла существенные потери.
8-я армия защищала небо Великобритании и обеспечивала воздушный мост с американским материком. В 1945 г. она должна была принимать участие в войне против Японии, но затем была передислоцирована в США. К концу войны службу в 8-й армии прошли 350 тыс. человек, из них 26 тыс. погибли.
Накануне в Канаде состоялась акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие 8 тыс. человек – самая многочисленная из стран дальнего зарубежья.
Соб. корр. ФСК
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