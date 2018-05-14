Бессмертный полк. Точка кристаллизации • 78 • Аналитика







Вообще, я не очень понимаю смысла всех этих «разоблачений». «Ага, – кричат нам добровольные ревнители свобод и демократических выборов, — а власть-то и деньги выделяет, и условия создает, и по всем каналам телевидения картинку крутит! Шествие-то, выходит, ненастоящее!!!»





Да нет, дорогие разоблачители, настоящее. А поддержка властей здесь не только допустима, но и желательна. И более того, к ней, этой самой власти, возникло бы очень много вопросов, если бы она проигнорировала такой мощный общественный порыв, самоустранилась, пустила его на самотек. И дело отнюдь не в том, насколько смогла бы «раскрутиться» акция сама, без благожелательного внимания СМИ и поддержки на всех уровнях. Нет, все гораздо серьезнее – тем самым государство демонстрирует, что, несмотря на все противоречия, в главном оно все-таки со своим народом.



А совсем сомнительно эти «разоблачения» выглядят на фоне того, что сами разоблачители без хорошего гранта или зарплаты от российского же государства (а сколько их кормится от президентской администрации, через всякие советы по правам человека и т.д.) в большинстве своем и поста в Твиттере не напишут. Но мы, наверное, оставим разговор о личном серпентарии Владимира Владимировича до другого раза – сейчас у нас, все-таки, немного другой повод…



Вообще, все эти крики о «победобесии», фотографии маленьких детей, одетых в форму красноармейцев, неизменно сопровождаемые язвительными комментариями, гаденькое ехидство по поводу этикеток и названий разных товаров на полках наших магазинов – от бессилия и понимания своего поражения. А потом, можно сколько угодно сомневаться в том, этично ли использование победной тематики в коммерческих целях. Но нужно понимать, что это является явным, очевидным свидетельством того, что идея Победы как объединяющего нацию начала действительно широко овладела массами. И коммерсанты, чутьё которых на подобные вещи можно сравнить с нюхом овчарки, сами того не желая, и работают на общее дело, и служат неподдельным маркером, свидетельствующем о глубочайшем проникновении идеи буквально во все пласты общества.



И это, не скрою, хорошо. Даже несмотря на сомнительную этическую составляющую…



Знакомясь с историей движения «Бессмертный полк», понимаешь, что иначе и быть, в общем, не могло. Оказывается, в разные годы предпринимались аналогичные или похожие попытки почтить память своих отцов, дедов и прадедов. Самая ранняя из известных акция прошла ещё в далеком 1965-м году, когда ученики одной из новосибирских школ прошли по улицам с портретами ветеранов. А были и другие: и в российских городах, и в украинском тогда Севастополе, и даже в Иерусалиме. Но каждый раз чего-то не хватало – может, того самого благожелательного внимания телевидения, той самой государственной поддержки.



Но однажды это случилось. То, что было растворено в воздухе, в сознании нашего народа, нашло вдруг точку опоры и кристаллизовалось в эту прекрасную, такую искреннюю и душевную акцию.



И совсем уже не важно, кто именно начал именно ту, успешную, попытку. Хотя их имена и известны, и при желании можно легко найти имена нескольких пермских журналистов, которые однажды не только придумали свое шествие, но смогли удачно его оформить, дав отличное название, организационную форму и т.д. Их заслуга велика, надо отдать им должное, и все-таки… Как предать собственный народ и плюнуть на его историю



И все-таки ничего бы не было, если бы родители не шили своим маленьким детям военную форму. Если бы сотни тысяч, а потом и миллионы, не шли на шествие «Бессмертного полка», в одной руке держа портрет своего деда, а другой ведя за собой своего малыша.



И неверно думать, что «Бессмертный полк» — только лишь наша дань тем, кто не вернулся из боя или не смог дожить до сегодняшнего дня. Нет, это и наш долг перед детьми, которые в противном случае могут остаться один на один с борцами за право все забыть, все предать, все променять на сытое потребление и просмотр очередного голливудского фильма, в котором американские солдаты опять спасают мир от нацистской чумы. Акция «Бессмертный полк» собрала в этом году больше десяти миллионов участников. И это только в России! А ведь были, пусть и меньшие по масштабу, акции в европейских странах, США, Канаде и даже на Украине. Последнее, согласитесь, само по себе красноречиво свидетельствует о том, что крики про поддержку чиновников, «проплаченность, государственную заинтересованность и ангажированность» – не более чем попытка плюнуть на проходящий мимо бронепоезд. Эта акция, этот порыв настолько нужны людям, настолько объединяют их в чем-то благом, хорошем, добром, что они готовы, как выясняется, выходить на неё не благодаря, а вопреки властям, бесчинствам нацистских провокаторов и угрозе попасть в списки «неблагонадежных» со всеми вытекающими последствиями.Вообще, я не очень понимаю смысла всех этих «разоблачений». «Ага, – кричат нам добровольные ревнители свобод и демократических выборов, — а власть-то и деньги выделяет, и условия создает, и по всем каналам телевидения картинку крутит! Шествие-то, выходит, ненастоящее!!!»Да нет, дорогие разоблачители, настоящее. А поддержка властей здесь не только допустима, но и желательна. И более того, к ней, этой самой власти, возникло бы очень много вопросов, если бы она проигнорировала такой мощный общественный порыв, самоустранилась, пустила его на самотек. И дело отнюдь не в том, насколько смогла бы «раскрутиться» акция сама, без благожелательного внимания СМИ и поддержки на всех уровнях. Нет, все гораздо серьезнее – тем самым государство демонстрирует, что, несмотря на все противоречия, в главном оно все-таки со своим народом.А совсем сомнительно эти «разоблачения» выглядят на фоне того, что сами разоблачители без хорошего гранта или зарплаты от российского же государства (а сколько их кормится от президентской администрации, через всякие советы по правам человека и т.д.) в большинстве своем и поста в Твиттере не напишут. Но мы, наверное, оставим разговор о личном серпентарии Владимира Владимировича до другого раза – сейчас у нас, все-таки, немного другой повод…Вообще, все эти крики о «победобесии», фотографии маленьких детей, одетых в форму красноармейцев, неизменно сопровождаемые язвительными комментариями, гаденькое ехидство по поводу этикеток и названий разных товаров на полках наших магазинов – от бессилия и понимания своего поражения. А потом, можно сколько угодно сомневаться в том, этично ли использование победной тематики в коммерческих целях. Но нужно понимать, что это является явным, очевидным свидетельством того, что идея Победы как объединяющего нацию начала действительно широко овладела массами. И коммерсанты, чутьё которых на подобные вещи можно сравнить с нюхом овчарки, сами того не желая, и работают на общее дело, и служат неподдельным маркером, свидетельствующем о глубочайшем проникновении идеи буквально во все пласты общества.И это, не скрою, хорошо. Даже несмотря на сомнительную этическую составляющую…Знакомясь с историей движения «Бессмертный полк», понимаешь, что иначе и быть, в общем, не могло. Оказывается, в разные годы предпринимались аналогичные или похожие попытки почтить память своих отцов, дедов и прадедов. Самая ранняя из известных акция прошла ещё в далеком 1965-м году, когда ученики одной из новосибирских школ прошли по улицам с портретами ветеранов. А были и другие: и в российских городах, и в украинском тогда Севастополе, и даже в Иерусалиме. Но каждый раз чего-то не хватало – может, того самого благожелательного внимания телевидения, той самой государственной поддержки.Но однажды это случилось. То, что было растворено в воздухе, в сознании нашего народа, нашло вдруг точку опоры и кристаллизовалось в эту прекрасную, такую искреннюю и душевную акцию.И совсем уже не важно, кто именно начал именно ту, успешную, попытку. Хотя их имена и известны, и при желании можно легко найти имена нескольких пермских журналистов, которые однажды не только придумали свое шествие, но смогли удачно его оформить, дав отличное название, организационную форму и т.д. Их заслуга велика, надо отдать им должное, и все-таки…И все-таки ничего бы не было, если бы родители не шили своим маленьким детям военную форму. Если бы сотни тысяч, а потом и миллионы, не шли на шествие «Бессмертного полка», в одной руке держа портрет своего деда, а другой ведя за собой своего малыша.И неверно думать, что «Бессмертный полк» — только лишь наша дань тем, кто не вернулся из боя или не смог дожить до сегодняшнего дня. Нет, это и наш долг перед детьми, которые в противном случае могут остаться один на один с борцами за право все забыть, все предать, все променять на сытое потребление и просмотр очередного голливудского фильма, в котором американские солдаты опять спасают мир от нацистской чумы. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 78 Источник Похожие новости Враги нашего врага или Второй фронт США Строитель небоскрёбов, с которым можно поладить Террор и борьба с ним. Охота на "Инженера"

Сюрприз похлеще, чем С-300. Чего не учёл господин Нетаньяху? Бессмертный полк. Точка кристаллизации Итоги недели. Как перестать беспокоиться и начать разваливать Россию Новости партнеров