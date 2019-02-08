Бессмертный полк со всего СССР приведут к армейскому храму в Подмосковье

"Это первый такой храм не только в России, но и на территории бывших стран Советского союза. Помимо этого мы там создаем "Дорогу памяти", равную по своим метрам дням Великой Отечественной войны, где хотели бы, и обязательно это сделаем, разместить около 33 миллионов фотографий - всех участников Великой Отечественной войны нашей тогда большой страны - Советского союза", - заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с коллегой из Армении Давидом Тонояном, которая прошла в Москве.

Речь идет о новом армейском храме, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Подмосковном парке "Патриот".

"То, что касается наших союзников, братьев по оружию - большая просьба несколько ускорить передачу нам фотографий ваших участников, которые, безусловно, есть в ваших архивах. Надеюсь, идея получит широкую поддержку коллег из наших союзных республик", - обратился Шойгу к Тонояну.

Министр также отметил, что планируется разметить в храме и фотографии участников из-за рубежа, например французского полка "Нормандия Неман", которые успешно воевали против фашистской Германии.

Шойгу поблагодарил Армению в лице Давида Тонояна за участие в помощи Сирии.

"Именно Армения первой откликнулась на наш призыв по оказания гуманитарной помощи сирийскому народу", - напомнил министр.