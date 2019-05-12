«Бессмертный полк 2019» в Молдавии: самый массовый за пределами РФ • 104 • Аналитика



Удивительно, но ранним утром 9 мая у Мемориала состоялась официальная церемония, в которой приняли участие не только социалисты, но и сторонники празднования Дня Европы. Так, цветы к Вечному огню возложил не только президент Молдовы Игорь Додон (социалист), но и премьер Павел Филип (демократ), министр экономики Кирилл Габурич (демократ), министр образования и культуры Моника Бабук (демократка), другие члены правительства, а также депутаты, главы дипломатических миссий. Не буду долго анализировать причину массовой явки членов демпартии на церемонию. Видимо, сочли необходимым.







Президент Игорь Додон (справа) и премьер Павел Филип у Вечного огня. Присутствуют ветераны ВОВ, политическая и военная элита Республики Молдова, дипломаты. Фото: Максим Андреев, NewsMaker



Им не нужна одна Победа

Как сообщало издание NewsMaker (NM), 9 мая в Молдове отмечали не только День Победы, но и День Европы. Поэтому в результате 4 политические организации запланировали и провели 4 разных мероприятия, посвящённых тому или иному праздничному событию. Стоит отметить, что накладок или потасовок из-за места проведения не произошло. И это несмотря на то, что некоторые мероприятия проходили всего в нескольких сотнях метров друг от друга.



Согласно данным NM, самой массовой и продолжительной оказалась акция «Бессмертный полк», которую организовала партия социалистов Республики Молдова, которую возглавляет Зинаида Гречаная (экс-премьер). По данным российских СМИ, только в Кишинёве в акции «Бессмертный полк» участвовало порядка 60 тыс. человек, поэтому она была признана самой многочисленной за пределами России. Колонна растянулась на несколько километров. То есть голова колонны уже дошла до Мемориала, а её «хвост» только начал выдвигаться с центральной площади. На сайте социалистов сообщается, что по всей территории Молдовы в акции приняло участие порядка 150 тыс. человек.



Праздник мира от Демократической партии

Начало акции «Бессмертный полк» было назначено на 09-30 утра в районе Триумфальной арки, на центральной площади Кишинёва. Мы с супругой пришли немного раньше и стали оглядываться. В непосредственной близости от Триумфальной арки, у кафедрального Собора Рождества Христова мы обнаружили сцену, которую установили по инициативе Демократической партии Молдовы (председатель бизнесмен-олигарх Влад Плахотнюк).







На сайте демпартии сообщалось, что команда ДПМ отметит двойной праздник под лозунгом «Мир и процветание для Молдовы». Перед колокольней готовился к выступлению оркестр МВД, а дальше, в сквере кафедрального Собора располагалась полевая кухня, готовая угощать гостей кашей. Присутствовали члены кабинета министров практически в полном составе (все как один члены демпартии), депутаты-демократы, приглащённые ветераны и представители СМИ. По разным оценкам, на празднике организованном Демократической партией присутствовало от одной до нескольких тысяч человек.



Вдруг члены молодежного крыла демпартии надели куртки с символикой партии и стали раздавать приглашённым плетеный хлеб в коробках с логотипом демпартии. После раздачи фирменных «плетёнок» участников пригласили к столу. NM сообщают, что меню состояло из гречневой каши, солёных огурцов и хлеба. Из напитков были минеральная вода, вино и водка.





Премьер Павел Филип беседует с участницей ВОВ. Фото: Максим Андреев, NewsMaker



Демократы усадили своих приглашённых ветеранов напротив себя. Их было как минимум 3 человека. На фото видно, что вокруг стола стоят солдаты роты Почётного караула, сотрудники секретной службы в штатском и вездесущие журналисты. Журналисты отмечали, что сотрудники охраны постоянно предпринимали попытки оттеснить подальше от стола представителей СМИ. Помимо выступления духового оркестра МВД и танцев под его аккомпанемент, на сайте ДПМ был заявлен парад кавалеристов из патрульной бригады и солдат из Почетного караула, а также игры для детей и некие сюрпризы. В прессе сообщалось, что лидер партии (Влад Плахотнюк) не участвовал ни в одном из мероприятий, так как «в офисе накопилось много дел». Однако, он не забыл поздравить молдаван в соцсетях. Около полудня праздник Мира от демпартии завершился.



«Бессмертный полк» Партии социалистов

Перед началом акции из микроавтобуса, припаркованного у Триумфальной арки, раздавали бесплатно георгиевские ленты, чёрно-оранжевые флаги и цветы. Мы пришли со своим букетом, но нам всё равно дали несколько красных гвоздик.









Вокруг арки и вдоль площади собрались и стар и млад. Многие в пилотках со звёздочками, некоторые в военной форме советского образца или в стиле «милитари». В толпе выделялись ветераны-афганцы, которые собрались под своим знаменем. Была слышна не только русская и украинская речь, но и молдавская.















Моя приятельница Ольга работала в тот день. Но она вырвалась на полчаса поприсутствовать хотя бы при старте акции на центральной площади. Свою коллегу она просила сказать шефу, что она якобы побежала за коньяком по случаю праздника (не уточняя, какого). Так что участие в мероприятии приняли отнюдь не все желающие.



Напротив Триумфальной арки, вдоль Дома правительства молодогвардейцы (крыло Партии социалистов) растянули огромную георгиевскую ленту. Там же были выставлены образцы военной техники послевоенного периода. Среди них был и один из автомобилей типа «Humvee», которые правительство США подарило в 2014 году ВС Молдовы. Читайте об этом в статье «Американская техника для молдавской армии».















На заднем плане видна главная сцена столицы, на которой идут приготовления. На ней вечером запланирована концертная программа по случаю Дня Победы.



У Триумфальной арки собралась группа мальчиков и девочек, одетых в военную форму. Обратите внимание на девчушку на руках у матери (под полосатым флагом). Сегодня она санитарка.







Колонна выстроилась в ожидании президента республики. У него выдался очень плотный и насыщенный график. За день он успел дважды посетить Мемориал, съездить в «северную столицу» Молдавии (г. Бельцы) и вечером присутствовал уже в Кишинёве на праздничном концерте.







Отдельной группой под знамёна стали воины-афганцы, участники приднестровского конфликта, пожилые офицеры-орденоносцы. Стоит отметить, что они принимают активное участие во многих акциях и мероприятиях.







Пока колонна стояла, мы с супругой отошли и присели на скамейку в Центральном парке (бывш. парк Пушкина). Вдруг мимо нас быстрым шагом прошёл президент Молдовы Игорь Додон в сопровождении немногочисленной охраны. Они направились в сторону головы колонны, которая ожидала на улице Митрополита Бэнулеску-Бодони (бывш. Гоголя).



Шествие начали байкеры и юноши на мопедах, все с чёрно-оранжевыми флагами и георгиевскими лентами на одежде и рулях. За ними двинулась около десятка старых авто, в которых находились ветераны ВОВ. После автомобилей юноши и девушки понесли георгиевскую ленту, которую ранее растянули вдоль Дома правительства.







Среди первых в колонне шли президент Молдовы Игорь Додон, послы Российской Федерации (Олег Васнецов) и Республики Беларусь (Сергей Чичук), а также председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная и депутаты парламента.



Атмосфера была очень приятная, у всех радостные лица и улыбки. Хочу отметить, что в колонне шли не только взрослые и пожилые. Многие мои собеседники замечали, что с нами было очень много молодёжи. Все шли организованно, в толпе запевали песни военных лет. Кто пел, сверяясь с текстом на бумаге или телефоне, а кто по памяти. Если забывали текст, принимались скандировать «Ура!», «Слава героям!» и т. д. Когда наша группа поравнялась со зданием, в котором расположен офис НАТО, участники скандировали «Нет НАТО! НАТО нам не надо!»



Конструктор двигателя танка Т-34 из Молдавии

Шагая в колонне, я заметил на тротуаре женщину с портретом мужчины с наградами. Привлекла внимание надпись под фото: «Конструктор двигателя танка Т-34». Я подошёл к женщине и попросил разрешения сфотографировать её.







Женщина сообщила, что это её отец, и он принимал непосредственное участие в работе над танковым дизелем В-2. Она пришла с дочкой и внуком, чтобы почтить память всех, кто приблизил Победу. В суматохе мне не удалось расспросить подробно женщину о вкладе её отца, да и вряд ли она разбирается в военной технике. Придя домой, я отправил запрос на завод имени Малышева (Харьков, Украина) с просьбой предоставить дополнительные данные. Я надеялся, что у них найдутся документы, связанные с именем Радченко Василия Михайловича. К сожалению, ответа не последовало.



Зато отозвался Владимир Горбунов из музея танка Т-34 (Россия). Он сообщил следующее:

В перечне создателей дизеля В-2, имеющемся в нашем музее, применительно к харьковскому, а затем нижнетагильскому заводу № 183 Василия Михайловича Радченко нет.

По Сталинградскому тракторному заводу данных нет вообще, т. к. заблаговременная эвакуация предприятия в годы Великой Отечественной войны не осуществлялась.

Документы погибли в дни боев в городе в ходе Сталинградской битвы.

В годы войны дизель был запущен в производство на ряде предприятий в тылу СССР.

Данных о кадровом составе этих конструкторских бюро и групп в музее нет, т.к. нынешний штат учреждения ныне не позволяет вести научные исследования в архивах.

Кроме того, В.М. Радченко мог работать и в КБ по разработке авиационных дизелей.



Господин Горбунов пояснил, что Василий Михайлович Радченко мог работать в группах/отделах, которые занимались доработкой и последующей установкой на танки Т-34 авиационных карбюраторных двигателей М-17Ф.



Делалось это в начале Великой Отечественной войны, когда «штатных» дизель-моторов явно не хватало.



Колонна прошла мимо государственного университета по улице Алексея Матеевича (бывшей Садовой), затем мимо «украинской» церкви Святого Владимира по улице Василе Александри (бывш. Котовского). Затем мы повернули и прошли мимо готовящегося к сносу кинотеатра «Гаудеамус» (бывш. 40 лет ВЛКСМ).





Перед кинотеатром сохранился памятник «Борцам за власть Советов» с фигурой рабочего на вершине обелиска



Мы уже приближались к Мемориалу воинской славы. Я нашёл место повыше, чтобы охватить как можно больше людей из колонны. Вдалеке (слева) уже виднеется забор Мемориала.







Напротив центрального входа в Мемориал я обнаружил праздничный плакат от партии «ШОР». Судя по объявлениям в СМИ, у них неподалёку была назначена точка сбора их сторонников.







Как видите на фото выше, у входа в Мемориал дежурят экипажи «Скорой помощи». Вдоль всего маршрута следования колонны дежурили полицейские. В некоторых местах я обнаружил бойцов спецназа без огнестрельного оружия. Полицейские вели себя очень сдержанно, однако провожали нас грустными глазами. Видимо, им очень хотелось, чтобы все мероприятия всех партий и формирований наконец закончились. Но им ещё предстояло дежурить на центральной площади до полуночи.



На территории Мемориала

Мы уже на территории Мемориала и приближаемся к пирамиде, где горит Вечный огонь. Мемориальный комплекс «Eternitate» («Вечность») называли в советское время Мемориалом Победы, или Мемориалом воинской славы. Его открытие состоялось 9 мая 1975 года, и было приурочено к 30-летию Победы. Мемориал венчает высокая пирамида (25 метров), которая состоит из 5 стилизованных винтовок. В основании пирамиды раньше была расположена большая 5-конечная звезда, а в её центре горел Вечный огонь. Позже звезду заменили на другую, иной формы.









Почётный караул у каждого элемента пирамиды с Вечным огнём





К Вечному огню пробираемся с трудом





Море цветов и шарики с символикой партии «ШОР»



Вдоль мемориала расположены 6 скульптур, которые символизируют разные периоды Великой Отечественной войны. На мемориале есть участок с воинскими захоронениями, а также площадь для митингов.





Скульптура, которая символизирует окончание войны. Мы прошли через центральный вход, движемся против часовой, поэтому и скульптуры в обратном порядке





Место захоронения 3-х Героев Советского Союза





















Скульптура, которая символизирует начало войны.





Новое захоронение (2018), в котором лежат защитники Кишинёва. Стало возможным благодаря стараниям Партии социалистов, в частности, президента Игоря Додона









Отдельные могилы (около 300) павших при обороне или освобождении Кишинёва. Среди них покоится и Герой Советского Союза лётчик А. Г. Карманов





Мемориальный колокол. Каждый желающий мог подойти и трижды ударить в колокол, и таким образом почтить память погибшим воинам. В 2018 году неизвестные вандалы сняли язык с колокола



Сделав круг, мы возвращаемся к центральному входу Мемориала. В тени высоких деревьев замечаем несколько больших групп людей, которые окружили музыкантов. Они исполняют фронтовые песни, а слушатели им подпевают.





Народ потихоньку расходится, появилась возможность сделать коллективное фото





Перед Вечным огнём, видимо, те, кто сожалеет о развале СССР





Уже есть возможность сфотографировать ещё один обелиск. Если я не ошибаюсь, он возведён относительно недавно: при «коммунистах» либо при «социалистах»



Ниже Мемориала установлена палатка, возле которой собирали подписи за восстановление СССР и признание М. С. Горбачёва изменником Родины.











А за палаткой, где собирают подписи, находится место, где под открытым небом располагался Музей военной техники. Помню, будучи пацаном, я любил вскарабкаться на «Катюшу» и на танк Т-34, покрутить ручку зенитки или подёргать закрылки реактивного истребителя. Около 10 лет назад технику убрали, и на месте музея организовали автопарковку. А рядом построили гостиницу.







На данный момент большинство экспонатов из Музея военной техники выставлены в тесном дворе Центрального дома армии (бывш. Дом офицеров). Даже самолёты умудрились кое-как разместить между деревьями.



Марш Победы от партии «ШОР»

Партия «ШОР» (председатель Илан Шор, олигарх и муж певицы Жасмин) организует празднование Дня Победы 2-й год подряд. В 2018 году Илан Шор организовал концерт на центральной площади Кишинёва. В нём участвовали Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. Он большой друг Валентина Юдашкина, Филиппа Киркорова и других российских знаменитостей. Ходят слухи, что он частенько отправляет спецрейсом горячие плацинды и марочное вино своим друзьям из России. Через 2 часа самолёт уже в Москве, и молдавские блюда подают к столу ещё тёплыми.



Илан Шор является мэром Оргеева (райцентр в 40 км от столицы). В тех краях его очень уважают благодаря улучшениям, которые он проводит для жителей района. Был арестован по делу о краже миллиарда из банковской системы Молдовы. До недавнего времени находился под домашним арестом в Оргееве, стал депутатом и получил свободу. Тёмное это дело, которое тянется с 2014 года…



В 2019 году празднование Дня Победы началось у офиса партии с концерта, в котором участвовали ансамбль «Лейся, песня» и молдавские звёзды. NM сообщал, что к офису подъехало более 20 автобусов с жителями Оргеева. Некоторые жители столицы также пришли на концерт Партии «ШОР». После концерта колонна направилась к Мемориалу.





Это фото и далее с сайта партии «ШОР»



Колонну возглавлял Илан Шор (по центру), депутат парламента от партии «ШОР» Марина Таубер (высокая блондинка слева) и как минимум 1 ветеран ВОВ. Согласно данным с сайта партии «ШОР», в Марше Победы участвовало более 15 тыс. человек.







Перед колонной шли грузовик времён ВОВ с бойцами в кузове и авто со фигурой, которая имитировала скульптуру «Родина-мать зовёт!»





Обратите внимание: на грузовике приднестровский номер





Илан Шор и ветеран ВОВ возложили цветы у Вечного огня



NM пишет, что сразу после возложения цветов Илан Шор уехал, а вскоре разошлись люди из его колонны. К тому времени к Мемориалу уже приближалась колонна «Бессмертного полка», которую возглавляли социалисты.



День Европы от блока «ACUM»

Избирательный блок «ACUM» является политическим альянсом проевропейских партий PAS (председатель Майя Санду) и DA (председатель Андрей Нэстасе).



Майя Санду после получения молдавского образования училась 1 год в Гарварде (США) и получила диплом мастера публичного администрирования, затем 2 года работала советником одного из директоров Всемирного банка (США). На посту министра образования и культуры Республики Молдова прославилась «антиреформами». В частности, ей приписывают закрытие многих школ по всей республике. Выступает за запрет георгиевской ленты и празднования Дня Победы. Является ярым сторонником объединения с Румынией, интеграции с Европой и русофобкой. Выступает за свержение олигархического режима.



Андрей Нэстасе получил высшее образование в Румынии. Практикующий адвокат с 2002 года. Многие считают его доверенным лицом беглых олигархов Виорела и Виктора Цопа, которые были осуждены в Молдове за шантаж, отмывание денег и подделку документов. Выиграл выборы на пост мэра столицы (2018 год), однако городской суд и Апелляционная палата отменили результаты выборов. Помнится, победителя в выборах обвиняли во многих грубых нарушениях.



Утром 9 мая активисты блока ACUM провели пресс-конференцию у здания парламента. Присутствовало не более 100 человек. Председатель партии DA (Андрей Нэстасе) отсутствовал, так как находился в зарубежной поездке. А присутствующая председатель партии PAS Майя Санду заявила:

«Десятки тысяч жителей Бессарабии были вынуждены воевать друг против друга. Поэтому для нас, граждан Молдовы, независимо от национальности и политических убеждений, в этой войне не может быть ни победителей, ни побеждённых».



К слову сказать, ранее почётный председатель Либеральной партии Михай Гимпу заявлял, что молдавскому народу не следует праздновать День Победы, так как «в той войне он оказался побеждённым».







После получасовой пресс-конференции активисты блока ACUM прошли по аллеям Центрального парка (рядом с парламентом) и раздавали редким прохожим листовки с информацией о том, каким образом Евросоюз помогает Республике Молдова.



Затем на ACUMовцы поехали в другой район города на место снесённого при советской власти старого Кладбища Героев, которое некоторые именуют «Кладбищем румынских героев». Отмечу, что там были похоронены не только румынские солдаты. В советское время на месте кладбища была построена больница, которую в 2007 году снесли, а землю приватизировали. На данный момент в том районе предпринимаются кое-какие работы по восстановлению ступенек и колонн.





Ступеньки к Кладбищу Героев на Ботанике. Фото: Википедия







Автор не обнаружил на официальных сайтах партий PAS и DA, блока «ACUM» и страницах в соцсетях какой-либо информации о посещении Мемориала. Однако после посещения «Кладбища румынских героев» несколько десятков человек отправились и туда, но без лидера партии PAS Майи Санду.



Там ACUMовцы возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. Раду Мариан (депутат от партии PAS) заявил для NM, что для него 9 мая —

«в первую очередь день мира, который ознаменовал окончание войны, которая длилась несколько лет, и окончание войн, длившихся столетиями на европейском континенте».







Тогда же зампредседателя партии DA Александр Слусарь заявил:

«Мы отмечаем сегодня день скорби и памяти по погибшим во Второй мировой войне и одновременно День Европы. Мы считаем, что стране нужно примирение. И хватит смотреть друг на друга сквозь прицел».



Праздничный концерт и салют

По случаю Дня Победы на центральных площадях северной столицы (гор. Бельцы) и Кишинёва состоялись концерты. Днём прошёл концерт в Бельцах, а вечером — в Кишинёве. На обоих мероприятиях, кроме известных молдавских исполнителей выступила народная артистка России Валерия. Также на обоих концертах присутствовал и президент Молдовы Игорь Додон. Остаётся только удивляться сотрудникам его аппарата, которые планируют его график, сопровождающим его лицам, которые обеспечили его присутствие, а также энергии и выносливости самого президента.





Фото: Accent-TV



После концерта был дан праздничный салют. В общей сложности действие длилось около 5 часов кряду, и праздник на площади закончился ближе к полуночи.



1418 свечей от Партии коммунистов

В преддверии Дня Победы (8 мая, в 20-00) коммунистическая молодёжь провела акцию «Зажги свечу памяти». Участники зажгли 1418 свечей: по количеству дней и ночей той войны. Мероприятие состоялось в центре столицы, у Памятника героям-комсомольцам. В акции приняли участие Владимир Воронин (председатель Партии коммунистов Республики Молдова), депутаты-комунисты, члены комсомольской организации, пенсионеры и просто жители Кишинёва. После речи Владимира Воронина юные исполнители спели песни военных лет.







Эпилог

Таким был День Победы в Кишинёве, и так отметили 8 и 9 мая в 2019 году. Как видите, праздник отметили не вместе, и каждый по своему. Как будто у каждого своя Победа. Но я снова подчеркну: все мероприятия прошли мирно и без эксцессов. А благодаря Партии социалистов и лично президенту День Победы отметили вовремя и в центре столицы, а не где-нибудь в спальном районе.



Напомню, что в 2015 году «В Кишинёве День Победы отметили 1-го мая». Тогда к нам в гости приехали Николай Расторгуев и группа «Любэ». А в 2016 году 9 мая на центральной площади Кишинёва была запланирована выставка военной техники НАТО. Однако после очередных выборов политическая ситуация в стране изменилась, и вы видите результат.



Автор благодарит за помощь Владимира Горбунова, начальника экспозиционного отдела Музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34» (д. Шолохово, РФ). В 2019 году исполняется 75 лет освобождению Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому Партия социалистов при активном участии президента Игоря Додона постаралась, чтобы юбилейная дата была отмечена на максимально высоком уровне. Однако сторонники идеи воссоединения с Румынией называют это событие реоккупацией Бессарабии Советской Армией. В то же время «либералы» и «демократы» Молдовы несколько лет кряду настаивают на праздновании 9 мая Дня Европы. Как бы там ни было, в Республике Молдова день 9 мая 2019 года был объявлен официальным выходным днём. К слову сказать, 10 мая для многих тоже стал выходным. В частности, не работали банки и некоторые компании. В государственной стоматологической поликлинике не работали протезисты, а у других врачей был сокращённый график.Удивительно, но ранним утром 9 мая у Мемориала состоялась официальная церемония, в которой приняли участие не только социалисты, но и сторонники празднования Дня Европы. Так, цветы к Вечному огню возложил не только президент Молдовы Игорь Додон (социалист), но и премьер Павел Филип (демократ), министр экономики Кирилл Габурич (демократ), министр образования и культуры Моника Бабук (демократка), другие члены правительства, а также депутаты, главы дипломатических миссий. Не буду долго анализировать причину массовой явки членов демпартии на церемонию. Видимо, сочли необходимым.Как сообщало издание NewsMaker (NM), 9 мая в Молдове отмечали не только День Победы, но и День Европы. Поэтому в результате 4 политические организации запланировали и провели 4 разных мероприятия, посвящённых тому или иному праздничному событию. Стоит отметить, что накладок или потасовок из-за места проведения не произошло. И это несмотря на то, что некоторые мероприятия проходили всего в нескольких сотнях метров друг от друга.Согласно данным NM, самой массовой и продолжительной оказалась акция «Бессмертный полк», которую организовала партия социалистов Республики Молдова, которую возглавляет Зинаида Гречаная (экс-премьер). По данным российских СМИ, только в Кишинёве в акции «Бессмертный полк» участвовало порядка 60 тыс. человек, поэтому она была признана самой многочисленной за пределами России. Колонна растянулась на несколько километров. То есть голова колонны уже дошла до Мемориала, а её «хвост» только начал выдвигаться с центральной площади. На сайте социалистов сообщается, что по всей территории Молдовы в акции приняло участие порядка 150 тыс. человек.Начало акции «Бессмертный полк» было назначено на 09-30 утра в районе Триумфальной арки, на центральной площади Кишинёва. Мы с супругой пришли немного раньше и стали оглядываться. В непосредственной близости от Триумфальной арки, у кафедрального Собора Рождества Христова мы обнаружили сцену, которую установили по инициативе Демократической партии Молдовы (председатель бизнесмен-олигарх Влад Плахотнюк).На сайте демпартии сообщалось, что команда ДПМ отметит двойной праздник под лозунгом «Мир и процветание для Молдовы». Перед колокольней готовился к выступлению оркестр МВД, а дальше, в сквере кафедрального Собора располагалась полевая кухня, готовая угощать гостей кашей. Присутствовали члены кабинета министров практически в полном составе (все как один члены демпартии), депутаты-демократы, приглащённые ветераны и представители СМИ. По разным оценкам, на празднике организованном Демократической партией присутствовало от одной до нескольких тысяч человек.Вдруг члены молодежного крыла демпартии надели куртки с символикой партии и стали раздавать приглашённым плетеный хлеб в коробках с логотипом демпартии. После раздачи фирменных «плетёнок» участников пригласили к столу. NM сообщают, что меню состояло из гречневой каши, солёных огурцов и хлеба. Из напитков были минеральная вода, вино и водка.Демократы усадили своих приглашённых ветеранов напротив себя. Их было как минимум 3 человека. На фото видно, что вокруг стола стоят солдаты роты Почётного караула, сотрудники секретной службы в штатском и вездесущие журналисты. Журналисты отмечали, что сотрудники охраны постоянно предпринимали попытки оттеснить подальше от стола представителей СМИ. Помимо выступления духового оркестра МВД и танцев под его аккомпанемент, на сайте ДПМ был заявлен парад кавалеристов из патрульной бригады и солдат из Почетного караула, а также игры для детей и некие сюрпризы. В прессе сообщалось, что лидер партии (Влад Плахотнюк) не участвовал ни в одном из мероприятий, так как «в офисе накопилось много дел». Однако, он не забыл поздравить молдаван в соцсетях. Около полудня праздник Мира от демпартии завершился.Перед началом акции из микроавтобуса, припаркованного у Триумфальной арки, раздавали бесплатно георгиевские ленты, чёрно-оранжевые флаги и цветы. Мы пришли со своим букетом, но нам всё равно дали несколько красных гвоздик.Вокруг арки и вдоль площади собрались и стар и млад. Многие в пилотках со звёздочками, некоторые в военной форме советского образца или в стиле «милитари». В толпе выделялись ветераны-афганцы, которые собрались под своим знаменем. Была слышна не только русская и украинская речь, но и молдавская.Моя приятельница Ольга работала в тот день. Но она вырвалась на полчаса поприсутствовать хотя бы при старте акции на центральной площади. Свою коллегу она просила сказать шефу, что она якобы побежала за коньяком по случаю праздника (не уточняя, какого). Так что участие в мероприятии приняли отнюдь не все желающие.Напротив Триумфальной арки, вдоль Дома правительства молодогвардейцы (крыло Партии социалистов) растянули огромную георгиевскую ленту. Там же были выставлены образцы военной техники послевоенного периода. Среди них был и один из автомобилей типа «Humvee», которые правительство США подарило в 2014 году ВС Молдовы. Читайте об этом в статье «Американская техника для молдавской армии».На заднем плане видна главная сцена столицы, на которой идут приготовления. На ней вечером запланирована концертная программа по случаю Дня Победы.У Триумфальной арки собралась группа мальчиков и девочек, одетых в военную форму. Обратите внимание на девчушку на руках у матери (под полосатым флагом). Сегодня она санитарка.Колонна выстроилась в ожидании президента республики. У него выдался очень плотный и насыщенный график. За день он успел дважды посетить Мемориал, съездить в «северную столицу» Молдавии (г. Бельцы) и вечером присутствовал уже в Кишинёве на праздничном концерте.Отдельной группой под знамёна стали воины-афганцы, участники приднестровского конфликта, пожилые офицеры-орденоносцы. Стоит отметить, что они принимают активное участие во многих акциях и мероприятиях.Пока колонна стояла, мы с супругой отошли и присели на скамейку в Центральном парке (бывш. парк Пушкина). Вдруг мимо нас быстрым шагом прошёл президент Молдовы Игорь Додон в сопровождении немногочисленной охраны. Они направились в сторону головы колонны, которая ожидала на улице Митрополита Бэнулеску-Бодони (бывш. Гоголя).Шествие начали байкеры и юноши на мопедах, все с чёрно-оранжевыми флагами и георгиевскими лентами на одежде и рулях. За ними двинулась около десятка старых авто, в которых находились ветераны ВОВ. После автомобилей юноши и девушки понесли георгиевскую ленту, которую ранее растянули вдоль Дома правительства.Среди первых в колонне шли президент Молдовы Игорь Додон, послы Российской Федерации (Олег Васнецов) и Республики Беларусь (Сергей Чичук), а также председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная и депутаты парламента.Атмосфера была очень приятная, у всех радостные лица и улыбки. Хочу отметить, что в колонне шли не только взрослые и пожилые. Многие мои собеседники замечали, что с нами было очень много молодёжи. Все шли организованно, в толпе запевали песни военных лет. Кто пел, сверяясь с текстом на бумаге или телефоне, а кто по памяти. Если забывали текст, принимались скандировать «Ура!», «Слава героям!» и т. д. Когда наша группа поравнялась со зданием, в котором расположен офис НАТО, участники скандировали «Нет НАТО! НАТО нам не надо!»Шагая в колонне, я заметил на тротуаре женщину с портретом мужчины с наградами. Привлекла внимание надпись под фото: «Конструктор двигателя танка Т-34». Я подошёл к женщине и попросил разрешения сфотографировать её.Женщина сообщила, что это её отец, и он принимал непосредственное участие в работе над танковым дизелем В-2. Она пришла с дочкой и внуком, чтобы почтить память всех, кто приблизил Победу. В суматохе мне не удалось расспросить подробно женщину о вкладе её отца, да и вряд ли она разбирается в военной технике. Придя домой, я отправил запрос на завод имени Малышева (Харьков, Украина) с просьбой предоставить дополнительные данные. Я надеялся, что у них найдутся документы, связанные с именем Радченко Василия Михайловича. К сожалению, ответа не последовало.Зато отозвался Владимир Горбунов из музея танка Т-34 (Россия). Он сообщил следующее:Господин Горбунов пояснил, что Василий Михайлович Радченко мог работать в группах/отделах, которые занимались доработкой и последующей установкой на танки Т-34 авиационных карбюраторных двигателей М-17Ф.Делалось это в начале Великой Отечественной войны, когда «штатных» дизель-моторов явно не хватало.Колонна прошла мимо государственного университета по улице Алексея Матеевича (бывшей Садовой), затем мимо «украинской» церкви Святого Владимира по улице Василе Александри (бывш. Котовского). Затем мы повернули и прошли мимо готовящегося к сносу кинотеатра «Гаудеамус» (бывш. 40 лет ВЛКСМ).Мы уже приближались к Мемориалу воинской славы. Я нашёл место повыше, чтобы охватить как можно больше людей из колонны. Вдалеке (слева) уже виднеется забор Мемориала.Напротив центрального входа в Мемориал я обнаружил праздничный плакат от партии «ШОР». Судя по объявлениям в СМИ, у них неподалёку была назначена точка сбора их сторонников.Как видите на фото выше, у входа в Мемориал дежурят экипажи «Скорой помощи». Вдоль всего маршрута следования колонны дежурили полицейские. В некоторых местах я обнаружил бойцов спецназа без огнестрельного оружия. Полицейские вели себя очень сдержанно, однако провожали нас грустными глазами. Видимо, им очень хотелось, чтобы все мероприятия всех партий и формирований наконец закончились. Но им ещё предстояло дежурить на центральной площади до полуночи.Мы уже на территории Мемориала и приближаемся к пирамиде, где горит Вечный огонь. Мемориальный комплекс «Eternitate» («Вечность») называли в советское время Мемориалом Победы, или Мемориалом воинской славы. Его открытие состоялось 9 мая 1975 года, и было приурочено к 30-летию Победы. Мемориал венчает высокая пирамида (25 метров), которая состоит из 5 стилизованных винтовок. В основании пирамиды раньше была расположена большая 5-конечная звезда, а в её центре горел Вечный огонь. Позже звезду заменили на другую, иной формы.Вдоль мемориала расположены 6 скульптур, которые символизируют разные периоды Великой Отечественной войны. На мемориале есть участок с воинскими захоронениями, а также площадь для митингов.Новое захоронение (2018), в котором лежат защитники Кишинёва. Стало возможным благодаря стараниям Партии социалистов, в частности, президента Игоря ДодонаСделав круг, мы возвращаемся к центральному входу Мемориала. В тени высоких деревьев замечаем несколько больших групп людей, которые окружили музыкантов. Они исполняют фронтовые песни, а слушатели им подпевают.Ниже Мемориала установлена палатка, возле которой собирали подписи за восстановление СССР и признание М. С. Горбачёва изменником Родины.А за палаткой, где собирают подписи, находится место, где под открытым небом располагался Музей военной техники. Помню, будучи пацаном, я любил вскарабкаться на «Катюшу» и на танк Т-34, покрутить ручку зенитки или подёргать закрылки реактивного истребителя. Около 10 лет назад технику убрали, и на месте музея организовали автопарковку. А рядом построили гостиницу.На данный момент большинство экспонатов из Музея военной техники выставлены в тесном дворе Центрального дома армии (бывш. Дом офицеров). Даже самолёты умудрились кое-как разместить между деревьями.Партия «ШОР» (председатель Илан Шор, олигарх и муж певицы Жасмин) организует празднование Дня Победы 2-й год подряд. В 2018 году Илан Шор организовал концерт на центральной площади Кишинёва. В нём участвовали Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. Он большой друг Валентина Юдашкина, Филиппа Киркорова и других российских знаменитостей. Ходят слухи, что он частенько отправляет спецрейсом горячие плацинды и марочное вино своим друзьям из России. Через 2 часа самолёт уже в Москве, и молдавские блюда подают к столу ещё тёплыми.Илан Шор является мэром Оргеева (райцентр в 40 км от столицы). В тех краях его очень уважают благодаря улучшениям, которые он проводит для жителей района. Был арестован по делу о краже миллиарда из банковской системы Молдовы. До недавнего времени находился под домашним арестом в Оргееве, стал депутатом и получил свободу. Тёмное это дело, которое тянется с 2014 года…В 2019 году празднование Дня Победы началось у офиса партии с концерта, в котором участвовали ансамбль «Лейся, песня» и молдавские звёзды. NM сообщал, что к офису подъехало более 20 автобусов с жителями Оргеева. Некоторые жители столицы также пришли на концерт Партии «ШОР». После концерта колонна направилась к Мемориалу.Колонну возглавлял Илан Шор (по центру), депутат парламента от партии «ШОР» Марина Таубер (высокая блондинка слева) и как минимум 1 ветеран ВОВ. Согласно данным с сайта партии «ШОР», в Марше Победы участвовало более 15 тыс. человек.Перед колонной шли грузовик времён ВОВ с бойцами в кузове и авто со фигурой, которая имитировала скульптуру «Родина-мать зовёт!»NM пишет, что сразу после возложения цветов Илан Шор уехал, а вскоре разошлись люди из его колонны. К тому времени к Мемориалу уже приближалась колонна «Бессмертного полка», которую возглавляли социалисты.Избирательный блок «ACUM» является политическим альянсом проевропейских партий PAS (председатель Майя Санду) и DA (председатель Андрей Нэстасе).Майя Санду после получения молдавского образования училась 1 год в Гарварде (США) и получила диплом мастера публичного администрирования, затем 2 года работала советником одного из директоров Всемирного банка (США). На посту министра образования и культуры Республики Молдова прославилась «антиреформами». В частности, ей приписывают закрытие многих школ по всей республике. Выступает за запрет георгиевской ленты и празднования Дня Победы. Является ярым сторонником объединения с Румынией, интеграции с Европой и русофобкой. Выступает за свержение олигархического режима.Андрей Нэстасе получил высшее образование в Румынии. Практикующий адвокат с 2002 года. Многие считают его доверенным лицом беглых олигархов Виорела и Виктора Цопа, которые были осуждены в Молдове за шантаж, отмывание денег и подделку документов. Выиграл выборы на пост мэра столицы (2018 год), однако городской суд и Апелляционная палата отменили результаты выборов. Помнится, победителя в выборах обвиняли во многих грубых нарушениях.Утром 9 мая активисты блока ACUM провели пресс-конференцию у здания парламента. Присутствовало не более 100 человек. Председатель партии DA (Андрей Нэстасе) отсутствовал, так как находился в зарубежной поездке. А присутствующая председатель партии PAS Майя Санду заявила:К слову сказать, ранее почётный председатель Либеральной партии Михай Гимпу заявлял, что молдавскому народу не следует праздновать День Победы, так как «в той войне он оказался побеждённым».После получасовой пресс-конференции активисты блока ACUM прошли по аллеям Центрального парка (рядом с парламентом) и раздавали редким прохожим листовки с информацией о том, каким образом Евросоюз помогает Республике Молдова.Затем на ACUMовцы поехали в другой район города на место снесённого при советской власти старого Кладбища Героев, которое некоторые именуют «Кладбищем румынских героев». Отмечу, что там были похоронены не только румынские солдаты. В советское время на месте кладбища была построена больница, которую в 2007 году снесли, а землю приватизировали. На данный момент в том районе предпринимаются кое-какие работы по восстановлению ступенек и колонн.Автор не обнаружил на официальных сайтах партий PAS и DA, блока «ACUM» и страницах в соцсетях какой-либо информации о посещении Мемориала. Однако после посещения «Кладбища румынских героев» несколько десятков человек отправились и туда, но без лидера партии PAS Майи Санду.Там ACUMовцы возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. Раду Мариан (депутат от партии PAS) заявил для NM, что для него 9 мая —Тогда же зампредседателя партии DA Александр Слусарь заявил:По случаю Дня Победы на центральных площадях северной столицы (гор. Бельцы) и Кишинёва состоялись концерты. Днём прошёл концерт в Бельцах, а вечером — в Кишинёве. На обоих мероприятиях, кроме известных молдавских исполнителей выступила народная артистка России Валерия. Также на обоих концертах присутствовал и президент Молдовы Игорь Додон. Остаётся только удивляться сотрудникам его аппарата, которые планируют его график, сопровождающим его лицам, которые обеспечили его присутствие, а также энергии и выносливости самого президента.После концерта был дан праздничный салют. В общей сложности действие длилось около 5 часов кряду, и праздник на площади закончился ближе к полуночи.В преддверии Дня Победы (8 мая, в 20-00) коммунистическая молодёжь провела акцию «Зажги свечу памяти». Участники зажгли 1418 свечей: по количеству дней и ночей той войны. Мероприятие состоялось в центре столицы, у Памятника героям-комсомольцам. В акции приняли участие Владимир Воронин (председатель Партии коммунистов Республики Молдова), депутаты-комунисты, члены комсомольской организации, пенсионеры и просто жители Кишинёва. После речи Владимира Воронина юные исполнители спели песни военных лет.Таким был День Победы в Кишинёве, и так отметили 8 и 9 мая в 2019 году. Как видите, праздник отметили не вместе, и каждый по своему. Как будто у каждого своя Победа. Но я снова подчеркну: все мероприятия прошли мирно и без эксцессов. А благодаря Партии социалистов и лично президенту День Победы отметили вовремя и в центре столицы, а не где-нибудь в спальном районе.Напомню, что в 2015 году «В Кишинёве День Победы отметили 1-го мая». Тогда к нам в гости приехали Николай Расторгуев и группа «Любэ». А в 2016 году 9 мая на центральной площади Кишинёва была запланирована выставка военной техники НАТО. Однако после очередных выборов политическая ситуация в стране изменилась, и вы видите результат. Михаил Задунайский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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