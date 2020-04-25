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Бессмертные самураи: тайна могущества Тайра

25 апреля 2020, 04:10  •  64 • Аналитика
© Фото : Public domain
Мальчик вышел на палубу корабля, сложил ладошки, поклонился на восток, затем на запад, спросил бабушку: куда ты меня поведешь? Она обхватила его руками и прыгнула за борт, привязав к поясу священный меч. Так 25 апреля 1185 года погиб семилетний император Японии: Антоку.
Бессмертные самураи: тайна могущества Тайра
03:00
Вслед за Антоку бросились сотни самураев. Они надевали по два комплекта доспехов, чтобы утонуть наверняка. Массовое самоубийство означало финал морского сражения. Оно вошло в историю Японии как битва при Данноура.
Все за борт!
На сражение в проливе Данноура у острова Хонсю вышли два крупнейших клана: Минамото и Тайра. Род Тайра был более могущественным, из него происходил император Антоку. Но Тайра проиграли битву. Противнику помогли перемена приливного течения и предатель. Клан пал в считанные часы. Когда это стало очевидным, надо было дать сигнал к общей смерти. Брошенный в воду Антоку стал таким сигналом. Рассказывает доцент Института классического Востока и античности ВШЭ Степан Родин:
"Вряд ли бы Антоку казнили в плену. Такое в отношении августейшей особы в истории Японии не практиковалось. Казнь заменяли ссылками. Он жил бы в изгнании. Но в Японии смерть от чужой руки и пленение – это одинаковые символы позора. Уже в VIII веке описаны случаи, когда вместо казни из уважения предлагали самоубийство. Так вышло с принцем Нагая, он пытался сместить императора. Ему позволили покончить с собой, и принц удавился. Пленение позорнее казни. Ты не должен достаться врагу как трофей".
CC BY 2.0 / Bobo Boom / Shinken tsuba close-up
Самурайский меч
Главным итогом трагедии стала перемена системы государственной власти в Японии. Прямое правление императорской династии закончилось. На семь веков установилось двоевластие. Есть сакральный центр, где пребывает император, и это всегда столица. И есть сёгунат с военно-полевой ставкой в разных городах. Сёгун как правитель занимается реальной политикой, отвечает за оборону страны и отношения между самурайскими домами. Император – только символ.
Заколдованный пролив
© AP Photo
Остров Сэнкаку. Архивное фото
Трагедия при Данноура имела еще одно последствие. Несколько столетий подряд японские моряки и рыбаки боялись заходить в пролив Данноура. Они рассказывали об армии призраков: самураи клана Тайра поднимались из воды, вынимали мечи из ножен и осматривались пустыми глазницами. Кроме того в этом проливе водятся особые крабы: узор наростов на их панцире в точности повторяет гневное выражение лица самурая. По легенде все Тайра превратились в этих крабов. Ни ловить, ни есть их нельзя. Если такой краб случайно попадается, это считается очень хорошей приметой. Но его обязательно надо выпустить в воду – тогда он принесет удачу на год вперед. За века соблюдения традиции крабов с "лицом самурая" расплодилось очень много. Они так же вкусны, как и все другие крабы. Но до сих пор никто в Японии не рискует заниматься их промышленным выловом.
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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