Бессменные

Накануне смены правительства эксперты «отправляли в отставку» одного силовика за другим. Главу ФСБ – за то, что проглядел предпраздничную террористическую атаку в столице, главу МЧС – за то, что в течение лета и осени в России всё, что не тонуло, то горело и взрывалось, а министра обороны – за раздутый военный бюджет. На поверку же силовики потерь почти не понесли – за исключением отставленного министра юстиции и генпрокурора, который по статусу не совсем силовик.

У нас так: часть федеральных органов исполнительной власти находится в ведении президента, а другая часть – в ведении главы правительства.

В подведомственных главе государства структурах обошлось почти без перемен. Покинул свой пост Александр Коновалов, 12 лет подряд возглавлявший Минюст. Есть мнение, что Коновалов поплатился за своё неумение (или нежелание) навести порядок в подшефном тюремном хозяйстве (ФСИН, как известно, курируется Минюстом). Ещё когда за решётку угодил предпоследний глава ФСИН Реймер, ходили слухи, что среди прочего он дал показания и на Коновалова. Но за Коноваловым стоял Дмитрий Медведев, и история продолжения не получила. Однако не так давно в тюремном хозяйстве вновь прошла замена руководителя, и ведомство возглавил выходец из ФСБ. Кое-что разузнавший и кое о чём сообщивший наверх. Так это или нет, мы можем только гадать, но, судя по тому, что Коновалов всё ещё не получил никаких предложений в отличие от прочих отставленных, дальнейшая его судьба туманна.

Чайка летит на Кавказ

А помните, как с подачи либеральных информационных ресурсов все бросились обсуждать кандидатуру «нового министра обороны» – губернатора Дюмина? Вот и глава RT Маргарита Симоньян, угадав с назначением Мишустина, обмишурилась с Дюминым, проча его в главы военного ведомства. Кстати, ещё недавно о Дюмине, впрочем, говорили не только как о потенциальном министре, но и – бери выше! Министр обороны, однако, остался на своём месте. И, если верить тому, что рассказывают некоторые ранее хорошо информированные источники вроде Андрея Пионтковского, по-другому и быть не могло, ибо Сергея Шойгу называют одним из инициаторов рокировки правительства. Дюмина, возможно, ещё ждут новые кадровые успехи, вот только сменщиком Шойгу он станет едва ли. Теперь касательно предположительного ухода в отставку

Бортникова. У главы ФСБ критический возраст. К тому же в прошлом году в его ведомстве было неспокойно, можно даже сказать, один скандал сменялся другим. А осенью выяснилось, что самым богатым силовиком, пойманным за руку, стал полковник из подразделения «К». При обыске у него нашли 12 млрд рублей наличными – рекорд, задвинувший скандального Дмитрия Захарченко. Вишенкой же на торте грозила стать предновогодняя история со стрельбой на Лубянке – так, кстати, и осталось неясным, был ли он террористом-одиночкой или теракт совершила группа лиц. Но и Бортников усидел. Хотя, поговаривают, что контрразведку ждёт масштабная реформа ведомства в самое ближайшее время («Наша Версия» неоднократно об этом писала) и, пока не назначат главу нового «суперведомства», Бортников продолжит стоять у руля.

А вот уход Юрия Чайки с поста генпрокурора был неожиданным. Генпрокурор без помпы принял новый фронт работы в качестве главы СКФО. Команда Генеральной прокуратуры была крайне сплочённая и сильная. После отставки Чайки вслед за ним покинули свои кабинеты руководители главных управлений главного надзорного органа. Преданность своему руководителю оказалась важнее насиженного места. Генпрокурор, как говорят знатоки, пал жертвой корпоративных интересов, которые он всячески отстаивал. Даже если тень падала на прокурорских работников, ведомство не спешило отдавать его следователям. Чтобы взять подозреваемого в оперативную разработку, требуется согласие генпрокурора. А Чайка согласия не давал будто бы практически никогда.

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Провинившиеся писали рапорт и уходили. Такой подход закрывал дорогу к серым схемам давления на прокурорских работников. Но и во многих случаях ставил под удар руководителя. Говорят, что в ФСБ будто бы накопились претензии к представителям ведомства. Так это или нет, но данная замена стала одной из самых значительных.

Человек с чувством персональной ответственности

Усидел в своём кресле и глава МВД Колокольцев, хотя и о его отставке слухи ходили. Впрочем, эксперты, опрошенные корреспондентом «Нашей Версии», считают его переназначение вполне ожидаемым. В России, как известно, нужно быть готовым к любым политическим изменениям и назначениям. Но сейчас не то время, чтобы сильно менять Министерство внутренних дел, считает гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

«В последние годы мы видим, что у россиян растёт уровень доверия к правоохранительным органам. Я считаю, что это во многом заслуга руководства МВД и лично Колокольцева, который все восемь лет не только улучшал систему изнутри, но и выстраивал работу с гражданами, со средствами массовой информации», – говорит он.

Глава Фонда ВЦИОМ подчеркнул: эффективность полиции влияет на оценку обществом всей правоохранительной системы страны, поскольку именно с полицейскими люди сталкиваются чаще всего. Под руководством Колокольцева, считает Константин Абрамов, МВД стало более оперативно реагировать на различные сложные ситуации и внятно объяснять обществу свою позицию. По мнению

эксперта, это произошло в том числе благодаря тому, что министр продвигает внутри системы ответственных руководителей, которые дорожат своей работой. «Все эти годы образ полицейского менялся в лучшую сторону, это подтверждают результаты соцопросов», – утверждает он.

Сохранение министерского кресла за Владимиром Колокольцевым полагает закономерным и адвокат Анатолий Кучерена:«При действующем руководителе полиция сильно изменилась в лучшую сторону и стала ближе к народу. Что было несколько лет назад и что теперь – большая разница».

Кучерена подчёркивает: Колокольцев начинал свою карьеру с должности рядового милиционера и дослужился до министра.

«Он, что называется, знает систему не только снаружи, но и изнутри. Министр следит за тем, чтобы в органы приходили достойные люди – не просто профессионалы, а те, кто морально готов выполнять эту непростую работу, защищать права граждан», – заявил адвокат. Также он особо отметил созданную Колокольцевым систему персональной ответственности руководителей. «Если подчинённые нарушают закон – такое случается и об этом надо говорить, – их начальников привлекают к ответственности. Такая позиция министра заслуживает уважения», – считает Анатолий Кучерена. Ранее переназначение Владимира Колокольцева на пост главы МВД поддержал руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов. По его словам, ведомству нужна стабильность, чтобы оно могло успешно справляться с современными вызовами и угрозами.