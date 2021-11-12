Бесславный финал. Верховный суд может ликвидировать "Мемориал"*

"Мемориал"* могут ликвидировать по решению суда. Циничные эксплуататоры трагедии 1930-х подошли к закономерному финалу.

В 1989 году группой либерально настроенной общественности был создан Международный "Мемориал"*. Первоначально целью новой структуры называли защиту исторической памяти о жертвах коммунистических репрессий в 1930-х годах. Но очень быстро организация стала рупором либеральной политической пропаганды и начала активно вмешиваться во внутриполитические процессы. Поэтому признание её иностранным агентом, а теперь и возможная ликвидация – вполне закономерны.

Генеральная прокуратура России направила иск в Верховный суд с требованием ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал"*. Ещё в 2016 году его признали иностранным агентом. Сейчас же данную структуру собираются окончательно ликвидировать. Обоснование правоохранителей крайне жёсткое, но предельно чёткое: "Мемориал"*, по мнению Генпрокуратуры, выполняет и осуществляет в нашей стране "деятельность, направленную на подрыв основ существующего государственного строя".

При этом сотрудники "Мемориала"* регулярно игнорируют законные требования представителей власти и отказываются маркировать себя как иноагента. С 2019 года за это они получили 28 взысканий на общую сумму 6,5 миллионов рублей (сразу же возникает вопрос: откуда такая нехилая сумма у скромной некоммерческой организации?). Кроме того, как утверждается, борцы за историческую память о репрессиях почему-то активно вмешивались во внутреннюю политику и оказывали содействие запрещённым экстремистским организациям, таким как "Хизб ут-Тахрир"** и "Свидетели Иеговы"**.

Напомним, согласно решению высшего судебного органа России, "Хизб ут-Тахрир"** имеет целью "устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путём воссоздания "Всемирного исламского Халифата" первоначально в регионах с преимущественно мусульманским населением, включая Россию и страны СНГ". И этим "людям со светлыми лицами", по мнению прокуратуры, помогали сотрудники "Мемориала"*. А это уже серьёзно.

Политические репрессии в нашей стране, прошедшие в 1920-1930-х годах прошлого столетия кровавым катком по Советскому Союзу, унесли жизни сотен тысяч русских людей, оставив многочисленные рубцы на исторической памяти народа. "Мемориал"* был основан в 1989 году для того, чтобы сохранять память о терроре. Намерение на первый взгляд, бесспорно, благородное.

Однако на деле он практически сразу же мутировал в организацию, которая начала, прикрываясь памятью жертв репрессий, заниматься откровенным либеральным агитпропом, защищать извращенцев, террористов, агентуру иностранных государств – короче говоря, всё, что так или иначе направлено против России и её интересов. Поэтому бесславный финал "Мемориала" вполне логичен и закономерен.

* "Мемориал" - признан иностранным агентом на территории России.

** "Хизб ут-Тахрир", "Свидетели Иеговы" - запрещены на территории России и признаны экстремистскими организациями.