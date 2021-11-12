Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский ре...
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: &quo...
Главная / Политика

Бесславный финал. Верховный суд может ликвидировать "Мемориал"*

12 ноября 2021, 16:15  •  194 • Политика
"Мемориал"* могут ликвидировать по решению суда. Циничные эксплуататоры трагедии 1930-х подошли к закономерному финалу.
В 1989 году группой либерально настроенной общественности был создан Международный "Мемориал"*. Первоначально целью новой структуры называли защиту исторической памяти о жертвах коммунистических репрессий в 1930-х годах. Но очень быстро организация стала рупором либеральной политической пропаганды и начала активно вмешиваться во внутриполитические процессы. Поэтому признание её иностранным агентом, а теперь и возможная ликвидация – вполне закономерны.
Генеральная прокуратура России направила иск в Верховный суд с требованием ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал"*. Ещё в 2016 году его признали иностранным агентом. Сейчас же данную структуру собираются окончательно ликвидировать. Обоснование правоохранителей крайне жёсткое, но предельно чёткое: "Мемориал"*, по мнению Генпрокуратуры, выполняет и осуществляет в нашей стране "деятельность, направленную на подрыв основ существующего государственного строя".
При этом сотрудники "Мемориала"* регулярно игнорируют законные требования представителей власти и отказываются маркировать себя как иноагента. С 2019 года за это они получили 28 взысканий на общую сумму 6,5 миллионов рублей (сразу же возникает вопрос: откуда такая нехилая сумма у скромной некоммерческой организации?). Кроме того, как утверждается, борцы за историческую память о репрессиях почему-то активно вмешивались во внутреннюю политику и оказывали содействие запрещённым экстремистским организациям, таким как "Хизб ут-Тахрир"** и "Свидетели Иеговы"**.
Напомним, согласно решению высшего судебного органа России, "Хизб ут-Тахрир"** имеет целью "устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путём воссоздания "Всемирного исламского Халифата" первоначально в регионах с преимущественно мусульманским населением, включая Россию и страны СНГ". И этим "людям со светлыми лицами", по мнению прокуратуры, помогали сотрудники "Мемориала"*. А это уже серьёзно.
Политические репрессии в нашей стране, прошедшие в 1920-1930-х годах прошлого столетия кровавым катком по Советскому Союзу, унесли жизни сотен тысяч русских людей, оставив многочисленные рубцы на исторической памяти народа. "Мемориал"* был основан в 1989 году для того, чтобы сохранять память о терроре. Намерение на первый взгляд, бесспорно, благородное.
Однако на деле он практически сразу же мутировал в организацию, которая начала, прикрываясь памятью жертв репрессий, заниматься откровенным либеральным агитпропом, защищать извращенцев, террористов, агентуру иностранных государств – короче говоря, всё, что так или иначе направлено против России и её интересов. Поэтому бесславный финал "Мемориала" вполне логичен и закономерен.
* "Мемориал" - признан иностранным агентом на территории России.
** "Хизб ут-Тахрир", "Свидетели Иеговы" - запрещены на территории России и признаны экстремистскими организациями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





194
Источник
Похожие новости
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и США
12 ноября 2021, 02:50
Киевляне останутся без электричества и денег: Кличко "порадовал" прогнозами
12 ноября 2021, 12:10
После сенсационной речи депутата в Госдуме стало ясно, кому не нужна прививка от ковида
12 ноября 2021, 02:50
Русский дипломат напрямую указал на "позор" Польши
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы ...
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и...
12 ноября 2021, 02:50
Киевляне останутся без электричества и денег: Кличко "порадовал" прогнозами
12 ноября 2021, 01:35
«Непрекращающаяся череда провокаций»: как развивается ситуация с кораблями ВМС США у ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2021, 15:55
Ликвидация Украинской провокации
06 ноября 2021, 02:10
Захарова ответила "вспыхнувшему" Лондону его же оружием: "Потрясены насилием против мирных"
06 ноября 2021, 19:05
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупредив о последствиях
07 ноября 2021, 00:55
Скабеева разоткровенничалась о присяге флагу США: "А что мы? Нас заставляли"
06 ноября 2021, 02:10
Вскрылся смертельный диагноз у президента. Его хирург ответил "конкретно"
06 ноября 2021, 17:20
Ждать 18 часов, чтобы умереть. Скандал со скорой набирает обороты
08 ноября 2021, 09:35
Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.