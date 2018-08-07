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Бесславные герои
07 августа 2018, 20:24 • 45 • Карикатуры
Президент Украины и верховный главнокомандующий Петр Порошенко поручил изменить воинское приветствие в украинской армии на лозунг украинских националистов "Слава Украине!".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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