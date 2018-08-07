Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Право на права: в Госдуме предлагают смягчить наказание за выезд на встречку
Империи зла: ничего личного, только бизнес
В ЦИК не поступали жалобы на отказ в регистрации кандидатов в регионах СФО
Путин поддержал создание в Воронеже особой экономической зоны
Главная / Карикатуры

Бесславные герои

07 августа 2018, 20:24  •  45 • Карикатуры

Президент Украины и верховный главнокомандующий Петр Порошенко поручил изменить воинское приветствие в украинской армии на лозунг украинских националистов "Слава Украине!".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

45
Источник
Похожие новости
31 июля 2018, 19:24
От сумы и от тюрьмы
04 августа 2018, 01:24
Пастор раздора
31 июля 2018, 12:54
Не до политики!

01 августа 2018, 14:54
А скакать было легче!
02 августа 2018, 16:54
Голодные времена
06 августа 2018, 21:39
Скатертью дорога
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 августа 2018, 10:12
Порошенко захотел встретиться с Шарием
07 августа 2018, 05:24
Сара Вагенкнехт уходит в отрыв
05 августа 2018, 12:39
Путина попросили вернуть Крыму его «столичность»
03 августа 2018, 07:10
Отсрочка встречи с Путиным: подготовка к переломному сценарию
03 августа 2018, 23:09
«Полуфантастический сценарий»: почему Дания пытается затормозить «Северный поток — 2»
02 августа 2018, 22:54
Усик окончательно отклеился
01 августа 2018, 22:24
Усик объяснил, почему не выкрикивал «Слава Украине» после победы над Гассиевым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.