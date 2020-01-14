Бесславные экстремисты: Как беглый бизнесмен хотел «идти на Крым», но не смог

На Украине решили убрать с контрольно-пропускных пунктов так называемый «крымскотатарский батальон имени Номана Челебиджихана»* и гражданское объединение «Аскер»*, которые базируются в Херсонской области. Много лет участники нацбата, созданного крымским бизнесменом Ленуром Ислямовым, пытались контролировать грузоперевозки и пассажиропоток через границу с Крымом, прикрываясь «борьбой с оккупацией».

Вот только после смены власти в Киеве «активисты» пришлись не ко двору. После того, как по указанию нового президента Владимира Зеленского реконструировали украинские КПП, «номановцев» и «аскеровцев» выдворили оттуда, заявив, что к государственным службам они не относятся, а значит – не имеют права находиться на границе.

- Молодые люди, которые были на блокаде и выполняли свой волонтерский долг, оказались не нужны стране, - Ленур Ислямов попытался разжалобить киевских чиновников.

Видимо, «победоносное» шествие батальона имени Номана Челебиджихана, обещанное командиром, так и не состоялось.

«Комсомолка» вспомнила, с чего все начиналось.

ОТ БЛОКАДЫ ДО БАТАЛЬОНА

Прообразом нацбата стала так называемая «гражданская блокада Крыма», которая началась осенью 2015 года. Инициаторами стали активисты запрещенного в РФ «Меджлиса крымскотатарского народа»*, которые заявили, что украинским предпринимателям нужно прекратить торговать с Крымом. Это, мол, скорее поможет «вернуть полуостров». Идею поддержали еще несколько экстремистских организаций – батальоны «Айдар»* и «Азов»*, а также «Правый сектор»* (все запрещены в РФ).

Поначалу идею поддержали бойцы «Азова»

Эта расчудесная компания разбила возле пунктов пропуска палатки – и понеслась: дороги возле трех пунктов пропуска («Чаплынка», «Чонгар» и «Каланчак») перекрыли бетонными блоками. Железнодорожную ветку на Армянск постигла та же участь.

Возглавил блокаду российский бизнесмен Ленур Ислямов. Еще в украинском Крыму у него был медиахолдинг и транспортные предприятия, а в Москве - банк и еще ряд компаний. После Крымской весны Ислямов на полтора месяца становится вице-премьером нового правительства республики, а потом - сбегает из-за многомиллионных долгов. Медиахолдинг он забрал с собой, сделав свой телеканал рупором «гражданской блокады Крыма».

- Мы – ключ к Крыму. Без этого ключа нет Украины, - бахвалился он, обещая и дальше «радикализироваться».

И действительно, дальше – больше. Меджлисовцы вместе с «Правым сектором» решили, что могут досматривать легковые автомобили, пересекающие границу. Проверяли грузы, документы, искали «предателей» и «сепаратистов».

- Скажите, пожалуйста, в какой стране это возможно?! – возмущаются предприниматели в эфире украинских СМИ. – Все сборы уплачены, документы получены, а машину не пускают! Какая-то группировка это делает, а не государство.

Это все называли «продуктовой» или «экономической» блокадой Крыма. Казалось бы, самоуправство чистой воды, но государство в лице президента Петра Порошенко вдруг поддерживает акцию, и пограничники вместе с МВД получают приказ «обеспечивать правопорядок при проведении акции».

РАЗГУЛЯЛИСЬ ДО БЛЭКАУТА

В 20-х числах ноября «акция» вышла на новый уровень: экстремисты взорвали четыре опоры ЛЭП в Херсонской области, оставив весь Крым без электричества, которая еще с советских времен поступала на полуостров с украинских электростанций.

Для подготовки к Посланию Путин собрал администрацию, финансистов и налоговиков Ленур Ислямов вместе с другими активистами так называемой блокады позирует на фоне поверженной опоры ЛЭП. Фото: Facebook/Амина Окуева

Когда энергетики вместе с правоохранителями пришли на место и попытались починить опоры, участники «блокады» устроили настоящий цирк с потасовкой и разборками в стиле уличных «стрелок» 90-х.

Пожилой активист забрался внутрь взорванной опоры и заявил, что готов умереть, лишь бы крымчане не получили свет.

Сотрудники МВД уехали ни с чем, продемонстрировав, что власть на приграничных территориях перешла к банде экстремистов.

В декабре украинское правительство поддержало блокаду, приняв постановление о запрете поставок товаров и услуг в Крым и из Крыма. Активисты «блокады» встретили решение аплодисментами. Мол, мы теперь не самовольно тут машины обыскиваем, а следим за выполнением высочайшего наказа!

В середине декабря от участия в «гражданской блокаде» отказались члены «Правого сектора», пожаловавшись, что меджлисовцы «устранили их от принятия решений». А через некоторое время Ислямов объявляет о создании «батальона имени Номана Челебиджихана». Основой батальона стали участники «блокады».

«БУДЕМ НАНОСИТЬ УДАРЫ»

Бойцы, по словам командира, будут «приближать освобождение Крыма». Ислямов пригрозил партизанской войной:

- Задачи этого батальона – наносить удары таки образом, где мы только можем знать. Мы знаем в Крыму все тропы и родники, - хвалился «комбат» перед журналистами 2015-м.

Как Путин в Сибири Меркель медвежатиной кормил Участники нацбата были уверены, что рано или поздно вернут Крым Украине

Планы были солидные: зачислить в батальон аж 560 человек. Ислямов поначалу уверенно говорил, что уже к 15 января 2016 года батальону присвоят номер воинской части, и он войдет в состав ВСУ.

К середине января Ислямов хвалился, что в подразделение вступили уже 250 человек.

ДЖИХАД?

- Ждем ваших детей здесь. Для нас это освободительный джихад. Да, некоторые из вас прольют кровь, да, некоторые из вас умрут, но надо сражаться! В том числе и ценой крови определенных людей нам придется это сделать, - заявлял Ислямов в 2015 году, «рекламируя» свой батальон.

Медведев отменил 1259 устаревших актов РСФСР Ленур Ислямов (в центре) призывает проливать кровь, но сам идти в бой не собирается. Скриншот видеообращения

Временами он менял свою риторику, уверяя, что участники батальона «не планируют подрывать мирных людей», а всего лишь «готовятся к освобождению Крыма» и «охраняют Украину». А в одном из интервью комбат честно признался, что хочет войны за полуостров, но сам в ней участвовать не готов:

- Я отношусь к той категории людей, которые не верят в мирное освобождение Крыма. Не потому, что я сам готов сражаться за Крым, а потому что вижу и понимаю, что другого варианта не будет.

Выходит, что Ислямов призывает других умереть за свои идеи, но сам погибнуть в бою не планирует, ведь кто тогда будет денежки получать?

ТУРЕЦКАЯ ФОРМА ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ

«Комбат» заявил, что его поддерживают из Минобороны Турции, а также крымскотатарские диаспоры. В частности, в феврале 2016 года для новоиспеченных «военных» передали турецкую форму: берцы, термобелье и прочие детали обмундирования.

- Эту форму как гуманитарную помощь мы привезли нашим соотечественникам, ведущим сопротивление. Ее передал человек, имя которого мы не можем называть. Мы тем самым поддерживаем крымских татар в борьбе с Россией, - заявил на турецком неизвестный человек в балаклаве, комментируя щедрый подарок журналистам.

Представители СМИ засняли построение перед турецкими гостями. Обещанных полтысячи человек не наблюдается, несколько десятков повторяют хором знакомую всем мантру:

- Слава Україні!

- Героям слава!

- Слава нації!

- Смерть ворогам!

- Україна понад усе! (Украина превыше всего, - укр.)

- Аллаху акбар!

Ленуру Ислямову не впервые получать турецкую поддержку: немалые деньги из Турции вложены в его телеканал. Финансировала Турция и запрещенный в РФ меджлис крымскотатарского народа.

К слову, еще до формирования батальона, штаб так называемой гражданской блокады Крыма посещали турецкие ультраправые националисты из организации «Серые волки» (проповедуют неофашизм, покушались на папу Римского Иоанна Павла II).

КОНФЛИКТ С МИНОБОРОНЫ

В феврале 2017 года между военными и «номановцами» завязалась драка. Как жаловались сами участники «батальона» и члены запрещенного в РФ «Меджлиса крымскотатарского народа», на них «ни с того, ни с сего» напали. В Минобороны Украины назвали эти заявления полным фейком:

- Подразделение, которое входит в состав оперативного командования «Юг», обустраивало позиции, как вдруг туда прибыли вооруженные представители незаконного формирования. Они были задержаны и разоружены, - рассказали в Минобороны Украины, тем самым признав, что «номановцы» действуют вопреки законам незалежной.

Правда, потом в сети появилось видео, где военные вроде как «извиняются» за нанесенный незаконному батальону ущерб. В Минобороны тем временем предложили «номановцам» легализоваться и подписать контракты с ВСУ или Нацгвардией. Вот только никто из участников нацбатальона не захотел этого делать.

После столкновения полиция обнаружила на чонгарской базе «батальона» немало оружия. Фото опубликовал советник министра внутренних дел Илья Кива – тот самый, который пытался разогнать «активистов», взорвавших ЛЭП. Он называет их не иначе, как бандой.

Оружие, изъятое у аскеровцев в 2017 году. Фото: Илья Кива / Facebook

Полиция незалежной возбудила уголовное дело по статье «незаконное обращение с оружием» (ст. 263 УК Украины), но результатов расследования пока нет.

- Да, у нас могло быть оружие, - спокойно признавался Ленур Ислямов журналистов.

Кадр из видеоролика-презентации, снятой самими «номановцами». Мирные активисты, говорите?

Депутат Госдумы от Крыма и бывший глава республики Руслан Бальбек утверждает, что к столкновению привел конфликт между Мустафой Джемилевым и Ислямовым, которые не поделили многомиллионный транш из Турции.

- Джемилеву выгодно избавиться от Ислямова как основного конкурента за возможность получать огромные финансовые ресурсы из-за рубежа, чтобы использовать крымскотатарскую карту в антироссийских акциях, - рассказал Бальбек.

- Этот конфликт – далеко не единственный, - говорят источники «КП» в силовых структурах. – Он получился громким, вышел в СМИ. А так стычки между легальными военнослужащими и этим, прости Господи, «батальоном» происходят регулярно.

МОРСКАЯ БЛОКАДА ПРОВАЛИЛАСЬ

Помимо продуктовой и энергетической блокады, Ислямов часто заявлял о блокаде морской. Он неоднократно обещал «маленькими катерами атаковать суда, которые везут товар в Крым» и даже заикался о «более интересных методах».

Одним из таких методов стала несостоявшаяся диверсия в Азовском море. В мае 2016 года Ислямов купил рыбацкую фелюгу, с которой хотел выкинуть в море завесу из стальных тросов общей длиной в 1,5 километра. Суда бы намотали их на винты. Поломка была бы неизбежна. К счастью, фелюга была слишком старой, и выход в море не состоялся: «посудина» сломалась, а один из членов экипажа не захотел участвовать в теракте и сдался российским пограничникам.

Стальные тросы хотели сбросить в Керченском проливе, чтобы остановить судоходство: тросы намотались бы на винты. Фото предоставлено несостоявшимся диверсантом

НЕ МИРНЫЙ АСКЕР

Одновременно с «батальоном имени Номана Челебиджихана» было создано так называемое «гражданское формирование Аскер». Его задача – якобы мирные акции и помощь пограничникам. В отличие от «батальона», это соединение зарегистрировано на Украине официально – как общественная организация, помогающая силовикам.

Ленур Ислямов заявил, что «аскеровцев» в течение двух месяцев обучали задерживать преступников (кто, как и зачем – осталось за кадром). С мая 2016 года они патрулировали улицы городов и сел Херсонской области вместе с полицией.

- Люди, которые являются участниками «Аскера» - на 80% с высшим образованием. Понятное дело, что сейчас они, как и вся Украина, производят не лучшее впечатление. Но что поделаешь – у нас война в стране, - объяснялся перед журналистами Ислямов.

Обещанных 500 бойцов не набирается. Скриншот видео

Высшее образование грабежам не помеха. В 2016 году «активисты» захватили пансионат на Арабатской стрелке, принадлежащий бывшей жене крымского общественника – главы организации «Къырым бирлиги» Сейтумера Ниметуллаева.

- Ворвались, захватили пансионат, сказали, что разместят там свой батальон, - рассказал Ниметуллаев.

Пострадало и аграрное предприятие, которым тоже владеет его бывшая жена.

- Вынесли все, что было, распродали все, даже диванов не осталось, - посетовал руководитель «Къырым Бирлиги». – Обращались в прокуратуру, в полицию, но никто ничего не сделал.

Он уверен, что его бывшая супруга пострадала из-за его пророссийской позиции: Ниметуллаев поддержал воссоединение Крыма с Россией и переехал на полуостров в 2014 году.

Проблемы возникают не только у Ниметуллаева. Летом 2017 год жители приграничного украинского села Чонгар требовали от правоохранителей запретить деятельность «аскеровцев». Так, местный житель Шаварш Алекян заявлял, что представители «гражданского формирования» угрожали ему оружием и хотели отобрать машину на основании надуманных «обвинений в сепаратизме».

СВЯЗИ С США

Так, в августе 2017 года представители американского Международного республиканского института (IRI), которым руководит прославившийся русофобскими высказываниями сенатор Джон Маккейн, посетили расположение нацбата на крымской границе. Ленур Ислямов немедленно похвалился этим фактом в Facebook.

Зачем американцы «разделили хлеб-соль с крымскотатарскими аскерами», командир батальона не сообщил.

Эмиссары МакКейна прибыли на границу с Крымом. Вторая слева - замкомандира «Аскера» Эвелина Арифова

IRI называет своей целью «помощь в строительстве демократии» и тесно сотрудничает с Госдепартаментом США. В России IRI внесли в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций.

Я В МОРПЕХИ БЫ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Ленур Ислямов неоднократно просил Киев включить «номановцев» и «аскеровцев» в состав Вооруженных сил Украины в качестве… ни много, ни мало – морских пехотинцев! При этом управление «комбат» желает оставить за собой.

- Мы настоятельно просим министра обороны Украины, чтобы крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана и члены общественного объединения "Аскер" были отдельным батальоном морской пехоты и не входили в общую бригаду ВСУ, - говорил бизнесмен.

Бойцы батальона на построении

Вот только платить из своего кармана за содержание бойцов Ислямов никогда не собирался, отмечая, что следует «подключить механизмы международного финансирования», чтобы страны Запада «разделили с Украиной этот финансовый груз». Правда, в чем выгода от такого «груза» для благодетелей, «комбат» не объяснил.

В 2017 году народный депутат Украины Мустафа Джемилев отрапортовал, что «есть принципиальная договоренность» с министром обороны незалежной о вхождении 250 «номановцев» в состав ВСУ. Дальше разговоров дело не пошло: украинские военные все же не рискнули принять в свои ряды участников нацбата, тем самым легализовав их.

ИГРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ

В итоге нацбат «затих» на два года.

- Даже на границу «пошуметь» не выходят, - говорили крымские силовики. – Раньше акции проводили всякие, флагами размахивали, а теперь – сидят себе в палатках, как мышки.

Наиболее вероятная причина: денег нет. Видимо, и Турция, и «западные партнеры» устали финансировать игру в «войнушки» под руководством Ислямова. Даже телеканал ATR, активно освещавший деятельность батальона, с 2020 года лишился государственного финансирования.

В нацбате - полное гендерное равенство: девушкам тоже дают в руки оружие

В 2018 году «аскеровцы» пытались напоминать о себе журналистам, помешав бизнесу все той же бывшей супруги Сейтумера Ниметуллаева. Вторглись на частную территорию, потребовали документы, хотя никакого права на это не имеют. Но ведь если назвать бизнесмена родственником «сепаратиста», то можно и наплевать на закон.

А в 2019 году участники «Аскера» собрали фамилии 300 человек, которые баллотировались в местные органы власти Республики Крым и Севастополя, агитировали за них или даже просто пришли на избирательные участки. Все это передали создателям скандального «Миротворца».

Тем временем по Крыму прокатилась волна арестов бывших участников нацбата: люди массово начали возвращаться на полуостров. Вот только забыли о российских законах: от ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании освобождаются только те, кто сам сдался правоохранителям и не успел совершить преступлений. Увы, бывшие «номановцы» и «аскеровцы» подумали, что их не найдут. И ошиблись.

Цена такой беспечности – годы за решеткой. Так, в прошлом году Ленинский райсуд отправил бывшего участника нацбата Февзи Саганджи на 10,5 лет в тюрьму. Еще один «номановец» Эдем Кадыров проведет в колонии 4 года.

СПРАВКА КП

*«Азов», «Айдар», «Правый сектор», «Батальон имени Номана Челебиджихана», «Аскер», «Меджлис крымскотатарского народа» - запрещенные в РФ экстремистские организации

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники