«Бессилен перед С-400»: Немецкие СМИ высмеяли самый дорогой истребитель Германии

Немецкие СМИ назвали новейший истребитель Германии бессильным против российских С-400, так как не обладает необходимым вооружением.

Новейший истребитель вооружённых сил Германии Eurofighter абсолютно бессилен против российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что самый дорогой в истории вооружённых сил Германии истребитель попросту неприспособлен к использованию ракет класса «воздух-земля», так как создавался для противодействия другим самолётам. Без этих ракет Eurofighter физически ничего не сможет противопоставить российским С-400, объясняет издание.

Это означает, что в случае военного конфликта с Россией новейшие Eurofighter можно будет использовать только в паре с многоцелевыми истребителями «Торнадо», которые обладают необходимым вооружением. Однако и тут издание видит огромную проблему. Радиус поражения «Торнадо» составляет 150 километров, а комплексы С-400 способны уничтожать цели на расстоянии 250 километров.