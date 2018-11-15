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«Бессилен перед С-400»: Немецкие СМИ высмеяли самый дорогой истребитель Германии
15 ноября 2018, 23:39 • 110 • Политика
Немецкие СМИ назвали новейший истребитель Германии бессильным против российских С-400, так как не обладает необходимым вооружением.
Новейший истребитель вооружённых сил Германии Eurofighter абсолютно бессилен против российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Отмечается, что самый дорогой в истории вооружённых сил Германии истребитель попросту неприспособлен к использованию ракет класса «воздух-земля», так как создавался для противодействия другим самолётам. Без этих ракет Eurofighter физически ничего не сможет противопоставить российским С-400, объясняет издание.
Это означает, что в случае военного конфликта с Россией новейшие Eurofighter можно будет использовать только в паре с многоцелевыми истребителями «Торнадо», которые обладают необходимым вооружением. Однако и тут издание видит огромную проблему. Радиус поражения «Торнадо» составляет 150 километров, а комплексы С-400 способны уничтожать цели на расстоянии 250 километров.
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