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«Бесшумность и повышенная пробиваемость»: как новый патрон увеличит боевые возможности пистолета «Удав»

27 марта 2020, 20:30  •  163 • В России
Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) создали патрон для бесшумной стрельбы калибра 9 мм, сообщается на сайте «Ростеха». Новый боеприпас способен пробивать бронежилеты 2-го класса. Такой эффект достигается за счёт увеличенной массы пули и формы наконечника, напоминающей зубило. Патрон предназначен для стрельбы из пистолетного комплекса «Удав», опытно-войсковая эксплуатация которого завершилась в прошлом году. Как отмечают эксперты, патрон для бесшумной стрельбы из данного оружия необходим прежде всего в специальных операциях, когда от бойцов требуется максимальная скрытность действий.
 
Пистолетный комплекс «Удав» с глушителем РИА Новости © Михаил Воскресенский
 

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) разработал новый 9-мм патрон для бесшумной стрельбы. Боеприпас создан в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) по пистолетному комплексу «Удав». Об этом сообщается на сайте «Ростеха», в состав которого входит данное предприятие.

«Новый боеприпас способен пробивать бронежилеты 2-го класса защиты (Бр2. — RT), сохраняя при этом повышенные показатели незаметности выстрела... Инновационные решения, применённые в патроне, обеспечили его признание изобретением — на новый боеприпас получен патент», — говорится в сообщении.

Как отметили в госкорпорации, патрон пробивает бронежилеты 2-го класса защиты, несмотря на уменьшенную скорость пули. Другие современные патроны аналогичного типа могут простреливать только бронепластины 1-го класса. Скорость таких пуль составляет 200—290 м/c.

«С этой задачей (поражением бронежилетов 2-го класса. — RT) справляются пули со скоростью более 400 м/с, которые, в свою очередь, не позволяют вести бесшумный огонь. Новая разработка специалистов ЦНИИТОЧМАШ сочетает бесшумность и повышенную пробиваемость», — поясняют в «Ростехе».

Высокие поражающие свойства нового патрона для бесшумной стрельбы достигаются за счёт увеличения массы и особой формы сердечника — на его переднем торце «была добавлена режущая кромка, образованная двумя плоскими гранями».

«Скрытное поражение»

В соответствии с государственным стандартом бронеодежды (ГОСТ Р 50744-95) существует девять классов защиты. Бронежилет класса Бр2 должен выдерживать попадание из пистолета Стечкина (АПС) и пистолета Сердюкова (СР-1) с дистанции 5 м.

Выступая в июне прошлого года на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», ведущий инженер-конструктор отдела 46 ЦНИИТОЧМАШ Иван Козлов заявил, что «Удав» разрабатывался с целью обеспечения «скрытного поражения живой силы» противника в средствах защиты 2-го класса (в частности, общевойскового бронежилета 6Б23) с расстояния 25 м.

  • Образцы бронежилетов
  • РИА Новости
  • © Ростислав Нетисов

По словам специалиста, такая пробиваемость должна достигаться в том числе при использовании патрона с уменьшенной скоростью. Данный боеприпас получил шифр 7У4 и может применяться при бесшумной стрельбе. Его масса составляет 13,75—14,5 г, вес пули — 9,8—10,2 г. Пуля, как рассказал Козлов, имеет «форму типа зубила и с лёгкостью разрезает тканевую основу бронежилета».

В беседе с RT главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярёв пояснил, что 9-мм патрон для бесшумной стрельбы был разработан ЦНИИТОЧМАШ специально для пистолетного комплекса «Удав». По его словам, боеприпас предназначен для применения в специальных операциях, когда бойцам необходимо «максимально замаскировать свои действия».

Аналогичной точки зрения придерживается эксперт Бюро военно-политического анализа Руслан Сергеев. В комментарии RT он отметил, что бесшумность выстрела — важнейший элемент работы снайперов и бойцов различных спецподразделений, когда им требуется исключить вероятность своего обнаружения противником.

«Большая начальная скорость полёта пули ведёт к повышению шумности. Долгое время конструкторы разных стран мира пытаются уменьшить звук выстрела. Для этого, в частности, сокращается начальная скорость пули до дозвуковой (менее 330 м/с), что, в свою очередь, негативно влияет на её пробиваемость», — констатировал Сергеев.

Он также рассказал, что российские инженеры одними из первых в мире начали конструировать особые боеприпасы, в которых были реализованы уникальные принципы снижения шумности. Так, в 1980-е годы появились патроны СП-5 и СП-6 для снайперской винтовки «Винторез» и специального автомата «Вал». В 1990-е годы были разработаны патроны СП-10 и СП-11 для самозарядных пистолетов семейства «Гюрза» (СР-1, СР-1МП) и СР-2 «Вереск», говорит эксперт.

«Очевидно, что и «Удав» не мог бы обойтись без мощного бронебойного патрона... В итоге специалисты ЦНИИТОЧМАШ разработали боеприпас, способный пробивать бронежилеты из многослойных кевларовых материалов или лёгких титановых сплавов. Для этого была увеличена масса пули, но самое главное — это новый сердечник, напоминающий зубило», — подчеркнул Сергеев.

По словам эксперта, необходимость создания нового патрона для бесшумной стрельбы вызвана прежде всего массовым распространением бронежилетов, в том числе 2-го класса, среди незаконных вооружённых формирований и террористических группировок.

«Оружие ближней и средней дистанции»

«Удав» — новейший российский пистолетный комплекс. Опытно-конструкторские работы по этому изделию были запущены по заказу Минобороны РФ. Предварительные испытания «Удава» были завершены в 2016 году, опытно-войсковая эксплуатация — в прошлом году. В общей сложности создание комплекса заняло пять лет. В 2020 году Минобороны получит первые 50 изделий.

В состав «Удава» входят самозарядный пистолет, прибор для бесшумной стрельбы (глушитель), комбинированный лазерный целеуказатель инфракрасного спектра, запасные магазины, патрон с уменьшенной скоростью 7У4, патрон повышенной пробиваемости 7У42, различные типы кобуры, подсумок и кофр (кейс). Такие данные следуют из презентации, представленной Козловым на форуме «Армия-2019».

  • Пистолет «Удав»
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Масса прибора для бесшумной стрельбы 6Ч62 составляет 250 г, длина — 208 мм, гарантированный ресурс — 5 тыс. выстрелов. Масса лазерного целеуказателя с источником питания — 166 г, длина — 85 мм, дальность подсветки — 100 м, время непрерывной работы — 25 часов.

Непосредственно пистолет в обычной комплектации (6П72) без патронов весит 780 г, в специальной (6П72-1) — 800 г, длина — 205 и 210 мм соответственно. «Удав» будет выпускаться в четырёх модификациях: общевойсковой (армейской), спортивной (без предохранителя), полицейской и специальной. Первые три версии комплекса разработаны для стрельбы патронами 9 × 19 мм, последняя — под калибр 9 × 21 мм.

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Рукоятка и магазин «Удава» полностью выполнены из пластика. Глушитель изготавливается из карбона и оснащён радиаторной сеткой, которая при выстреле существенно тормозит и охлаждает пороховые газы. Рамка пистолета выпускается методом штамповки, что позволило уменьшить вес изделия и упростить процесс её промышленного производства.

Ресурс ствола «Удава» составляет 10 тыс. выстрелов (у других отечественных пистолетов — порядка 4 тыс.). Прицельная дальность стрельбы «Удава» — 100 м, с бесшумными патронами — 50 м. Кучность стрельбы детища ЦНИИТОЧМАШ с расстояния 25 м по параметру R50 не превышает 3 см (у других отечественных пистолетов — 4 см).

Ударно-спусковой механизм «Удава» позволяет вести стрельбу с боевого и предохранительного взвода, а также с полностью спущенного курка. Как пояснил Козлов, порядок действий с предохранителем аналогичен тому, что реализован на пистолете Макарова, поэтому не требует переобучения бойца. Усилие стрельбы с предохранителем составляет 4 кг, с боевого взвода — 1,5 кг.

Также в «Удаве» предусмотрена автоматическая затворная задержка, которая позволяет стрелку понять, что патроны закончились. Когда боец вставляет в пистолет новый магазин, то задержка автоматически сбрасывается, досылая в патронник оставшийся после стрельбы патрон.

Как полагает Михаил Дегтярёв, «Удав» соответствует всем требованиям к современному боевому пистолетному комплексу. По мнению эксперта, квалификация специалистов ЦНИИТОЧМАШ в этом плане самая высокая в стране, поскольку предприятие имеет значительный опыт в разработке и совершенствовании разного рода специального оружия.

«Можно ожидать, что по результатам первичной эксплуатации «Удав» действительно будет соответствовать заявленным характеристикам. Конструкторам удалось добиться высоких результатов благодаря правильно подобранным компонентам комплекса и боеприпасам. У ЦНИИТОЧМАШ накоплен богатый опыт в области разработки бесшумного оружия. Речь идёт о десятках лет разработок уникальных во всех отношениях систем», — подчеркнул Дегтярёв.

Руслан Сергеев к достоинствам «Удава» отнёс неприхотливость, эргономику, мощь, точность и высокие прочностные характеристики. Он обратил внимание на то, что боец может вести огонь из такого пистолета в разных природно-климатических условиях и в самых экстремальных ситуациях.

«Удав» — это оружие ближней и средней дистанции. С его помощью стрелок может пробить бронежилет любого террориста. Ещё одно важное преимущество — это эргономика. В «Удаве» всё устроено очень удобно и интуитивно понятно. Появления такого пистолета долго ждали, и я уверен, что он оправдает возложенные на него надежды», — резюмировал Сергеев.

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