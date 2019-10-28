Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Фактически ты сотрудник Госдепа США": Журналисты "либеральных&qu...
Песков предложил дождаться вердикта суда по жалобе Голунова
Глава МВД Украины выразил поддержку полку «Азов»
"Веры американцам нет": Журналист увидел в описании "ликвидации&q...
Главная / В России

Бесшумность и оснащение «Калибрами»: какими возможностями будут обладать новые подлодки Тихоокеанского флота

28 октября 2019, 23:54  •  61 • В России
Одновременная закладка двух подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге запланирована на 1 ноября. Об этом в ходе совещания в Адмиралтействе сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов. Дизель-электрические подлодки «Варшавянка» — одни из самых «тихих» подводных судов в своём классе. Кроме того, эти субмарины оснащены ракетами «Калибр» и обладают возможностью их подводного запуска, отмечают эксперты.
 
Дизельная подводная лодка класса «Варшавянка» РИА Новости © Виталий Аньков
 

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов заявил, что 1 ноября на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге будут заложены две подлодки проекта 636.3 — «Уфа» и «Магадан». Об этом главком ВМФ сообщил во время совещания, на котором обсуждались вопросы хода строительства серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Во время совещания начальники профильных управлений доложили о готовности к закладке подлодок и обсудили вопросы применения технологий при строительстве этих подводных кораблей с учётом их эксплуатации в условиях Дальнего Востока.

Генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков доложил главкому о состоянии производственных мощностей предприятия, отметив, что закладка двух подлодок одновременно является уникальным событием для судостроителей.

«Это иллюстрирует возможности завода и отлаженность процесса серийного строительства неатомных подводных лодок», — приводит слова Бузакова пресс-служба Минобороны России.

  • Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Участники совещания проанализировали результаты испытаний первой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский». По данным Минобороны, подлодка подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики и полностью выполнила испытательную программу, включая погружения.

В свою очередь, главком ВМФ напомнил, что в декабре этого года на воду будет спущена вторая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» для Тихоокеанского флота.

Морское обновление

Главные приоритеты развития ВМФ определены в указе президента об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года, который Владимир Путин подписал ещё в 2017 году.

В марте 2019 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года российский Военно-морской флот пополнят более 180 новых кораблей и судов.

29 июля 2019 года, принимая главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ России, Владимир Путин заявил, что флот «осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения».

«Только в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров. Обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, восстановлена практика кругосветных походов», — подчеркнул президент России.

По его словам, уникальные образцы российских вооружений — гарантия того, что флот сможет дать «достойный отпор любому агрессору».

Президент отметил, что «уровень современных образцов вооружения и военной техники на флоте превысил 62%» и государство не намерено на этом останавливаться, а будет продолжать процесс перевооружения ВМФ.

Третье поколение

Подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» относятся к третьему поколению подводных кораблей и являются продолжением советских дизель-электрических субмарин проектов 636 и 877, разработанных ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург).

  • Дизельная подводная лодка «Краснокаменск» класса «Варшавянка» во Владивостоке
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Своё необычное название «Варшавянка» унаследовала от проекта 636 — лодки были предназначены для экспорта в страны Варшавского договора в годы холодной войны. В 1990-е и 2000-е годы упрощённые модификации «Варшавянки» также экспортировались в Китай, Алжир и Вьетнам. Всего было изготовлено и продано за рубеж около 20 таких подлодок.

Длина субмарины проекта 636.3 составляет 74 м, ширина — 10 м, водоизмещение — около 2,3 тыс. т, глубина погружения — 300 м, автономность — 45 суток, подводная скорость — 20 узлов (37 км/ч), экипаж — 52 человека. «Варшавянка» относится к классу подлодок третьего поколения, но она оснащена современным оборудованием, которое позволяет в значительной степени автоматизировать процессы управления.

Одним из главных достоинств лодок проекта 636.3 является их предельно малая шумность — на Западе их за это прозвали «Чёрной дырой».

Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ» и обновлённым радиоэлектронным оборудованием. Также подлодка оборудована шестью торпедными аппаратами 533 мм.

Боевое крещение «Варшавянка» получила в декабре 2015 года у берегов Сирии, произведя пуски по боевикам «Исламского государства»*. Это были первые в истории российского флота ракетные удары из подводного положение в условиях реальных боевых действий.

В марте 2019 года Минобороны сообщило, что на стадии строительства находятся шесть субмарин серии «Варшавянка», предназначенных для Тихоокеанского флота. При этом в Минобороны подчеркнули, что все корабли будут изготовлены с применением новых гидроакустических пластин, которые позволят «полностью скрыть подводные лодки от радаров».

Применение новых технологий вкупе с современным вооружением делает эти подлодки одними из самых востребованных российскими моряками, отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«В проект строительства вносят определённые корректировки, поскольку появляются новые технологии, но главное — это то, что эти малошумные подлодки приспособлены для стрельбы «Калибрами». Американцы и натовцы называют эти подлодки «чёрной дырой», потому что не смогли засечь их на своих радарах. Естественно, при строительстве их лучшие качества сохранятся, и будут добавлены наработки, которые появились за время применения этих лодок, в том числе и для решения боевых задач в территориальных водах Сирии», —  рассказал эксперт.

Ракетное преимущество

Путин наградил Пахмутову и четверых юных героев

Использование «Варшавянкой» ракет «Калибр» является её принципиальным отличием от лодок схожих проектов, отметил в беседе с RT доктор военных наук капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков.

«Подводная лодка проекта 636 практически идентична подлодке проекта 877 «Палтус». Главное отличие — это пусковые установки, которые позволяют поставить ракеты «Калибр». Кроме того, на новой подлодке установлено более совершенное поглощающее покрытие, благодаря которому иностранные подлодки не смогут её обнаружить. В Средиземном море такие подлодки смогли обнаружить новейшую британскую субмарину, чем сорвали её участие в ударе по Сирии», — напомнил эксперт.

  • Пуск из подводного положения крылатых ракет «Калибр» с подводной лодки «Колпино»
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

В свою очередь, Юрий Кнутов в разговоре с RT отметил, что подлодки смогут уничтожать как наземного противника, так и морского, потому что ракеты «Калибр» могут поражать не только сухопутные и морские цели, но и подводные корабли.

«Но всё же главной целью этих российских подводных лодок Тихоокеанского флота станут американские ракеты средней и меньшей дальности, которые будут размещены на территории Южной Кореи и Японии после распада Договора РСМД», — отметил Кнутов.

По словам эксперта, в дальнейшем на подлодках проекта 636.3 будут применять и другие виды высокоточного оружия, которое в последние годы было разработано в России.

«Ракеты «Калибр», которые могут запускаться с подводного положения, являются  основным видом вооружения для подлодок этого класса. Однако намечается переход к универсальным пусковым установкам, которые будут более современные и совершенные, что в перспективе позволит новым подлодкам использовать в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон», — заключил Юрий Кнутов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
28 октября 2019, 02:54
Евгений Примаков: После отставки к деду приехал глава ФСБ Путин с генералами
28 октября 2019, 15:54
Еще 5 стран Африки просят военные базы России
28 октября 2019, 02:54
Плешь от трудолюбия, чему станет дивиться искусственный интеллект, облавы в банях и кормилец черно
28 октября 2019, 23:54
Бесшумность и оснащение «Калибрами»: какими возможностями будут обладать новые подлодки Тихоокеанского флота
28 октября 2019, 20:39
«Со мной обращались, как с террористами»: Мария Бутина рассказала о заключении в американской тюрьме
28 октября 2019, 20:39
Раскрывающийся потенциал: с начала года Крым посетили 6,87 млн туристов
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2019, 00:09
Списали Африке $20млрд, а получим сколько? (Дмитрий Абзалов)
29 октября 2019, 00:09
Как убить Зеленского: Националисты обсудили способы расправы над президентом Украины
29 октября 2019, 00:09
Начальник не понимает: Водитель грузовика отказался бросать работу после баснословног...
29 октября 2019, 00:09
Украина признала поражение по спору ВТО с Россией. И попросила лишь об одной уступке ...
29 октября 2019, 00:09
"Я сделал это из себя": Японец потратил год, чтобы преподнести невесте отвр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
26 октября 2019, 00:24
«Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый российский беспилотный комплекс
25 октября 2019, 08:09
«Наращивают напряжённость в отношениях с Россией»: в бундестаге выступили за вывод американских войск из Германии
27 октября 2019, 18:54
Украина сама обрекла себя на "сильный удар" и массовые увольнения, сделав русский выбор - экс-депутат Рады
24 октября 2019, 06:24
Четвёртая бригада ПЛ Черноморского флота утёрла нос британским атомоходам «Эстьют». По зубам ли анаэробки?
23 октября 2019, 10:54
"Обсуждали не Сирию": Вассерман объяснил, о чём на самом деле говорили 6 часов Путин и Эрдоган
24 октября 2019, 12:39
«Нафтогаз» раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.