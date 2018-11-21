Беспроигрышная партия

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С-400 стали "экспортным хитом" России на рынке вооружений, пишет Die Welt. По мнению экспертов немецкой газеты, популярность российских зенитных ракетных систем связана с тем, что "Триумф" по техническим характеристикам опережает американские аналоги. Кроме того, покупка С-400 для многих стран становится важным козырем в диалоге с США, резюмирует газета.

© Виталий Подвицкий