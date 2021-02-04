Беспрецедентный удар: Зеленскому поступил приказ от хозяев и он начал действовать

Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что беспрецедентный удар по свободе слова, который нанес Владимир Зеленский, закрыв оппозиционные телеканалы, был организован не на Украине.«Закрытие трёх телеканалов без решения суда Указом Президента — это диктатура. Указ противоречит международным стандартам, Конституции и украинским законам. Проигрышная партия. Впереди большой кризис», — предупредил он о последствиях данного решения.«Учитывая, что решение о блокировании украинских телеканалов было принято вчера ночью, а реакция Вашингтона появилась сегодня до начала там рабочего дня, есть основания полагать, что вчерашние решения украинских властей были приняты не в Украине», — заключил Портнов.