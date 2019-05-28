«Беспрецедентный случай»: парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству Себастьяна Курца

Нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Такое решение в стране было принято впервые со времён Второй мировой войны. Голосование инициировала Социал-демократическая партия на фоне кризиса, начавшегося из-за скандала вокруг вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Теперь президент Александр Ван дер Беллен должен отстранить Курца и весь кабинет министров, а также назначить временное правительство до внеочередных выборов, которые, вероятно, состоятся осенью 2019 года. По мнению экспертов, население Австрии поддерживает канцлера и на следующем голосовании Австрийская народная партия, к которой принадлежит Курц, может укрепить свои позиции.

В понедельник, 27 мая, Национальный совет (нижняя палата парламента. — RT) Австрии вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Голосование было инициировано оппозиционной Социал-демократической партией (SPÖ) на фоне отставки Хайнца-Кристиана Штрахе, занимавшего пост вице-канцлера и главы Австрийской партии свободы, из-за скандального видео с якобы «российской гражданкой».

Большинство парламентариев выразили недоверие правительству, поскольку Курц взял на себя ответственность за правительственный кризис, начавшийся в середине мая. Решение, помимо 52 депутатов SPÖ, поддержали семь членов партии «Сейчас — Список Пильца» (JETZT) и 51 депутат Австрийской партии свободы (FPÖ), от коалиции с которой ранее отказался Курц.

Напомним, ранее 32-летний политик выступил за скорейшее проведение досрочных выборов. Эту позицию поддержал президент Австрии Александр Ван дер Беллен, призвавший организовать голосование в начале сентября.

Предшествовало голосованию о вотуме недоверия выступление лидера SPÖ Памелы Ренди-Вагнер. По её словам, канцлер «не счёл нужным вступить в диалог с оппозицией» для формирования переходного правительства. Курц вышел за рамки «стабильности, в которой остро нуждается» Австрия, пояснила она.

Курц выразил недоумение в связи с тем, что представители SPÖ решили выдвинуть вотум недоверия после победы его Австрийской народной партии (ÖVP) на выборах в Европейский парламент.

«Этого (голосования о вотуме недоверия. — RT) уже никто не понимает, — заявил Курц. — Мы точно не будем вставлять палки в колёса следующему правительству, а, наоборот, окажем ему максимальную поддержку», — пояснил он.

Как добавил глава федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер, отстранения от должности Курца «не может понять никто во всей Европе». Он отметил, что австрийцы продемонстрировали колоссальную поддержку ÖVP на прошедших выборах в ЕП. По предварительным подсчётам, Австрийская народная партия лидирует, набирая 35% голосов.

Теперь президент Австрии Александр Ван дер Беллен должен отстранить от должностей весь состав правительства во главе с канцлером, после чего назначить новый кабинет министров, чьи полномочия будут действовать до внеочередных выборов. Как передаёт австрийская общественная телерадиокомпания ORF, на следующей неделе нижняя палата парламента проголосует за проект документа, согласно которому голосование состоится в сентябре.

Впервые в истории современной Австрии (то есть с 1945 года) канцлер лишается своего поста через вотум недоверия. Кроме того, Курц установил новый рекорд самого короткого пребывания на посту главы австрийского правительства (525 дней), обогнав своего предшественника, социал-демократа Кристиана Керна (580 дней), который не скрывал радости по поводу произошедшего.

«Сегодняшнее заседание в парламенте — это классический пример того, что «в жизни всё повторяется дважды», — написал политик в Twitter, процитировав Уильяма Шекспира.

Зал заседаний нижней палаты парламента Австрии

© ALEX HALADA

Своё мнение по поводу случившегося также высказал Хайнц-Кристиан Штрахе, ушедший со всех занимаемых в политике постов в связи с публикацией видео от 2017 года, на котором якобы с гражданкой РФ он обсуждает финансовую помощь для Австрийской партии свободы на выборах, предлагая взамен доступ к госконтрактам. При этом позднее сам политик заявил, что девушка является гражданкой Латвии.

В своём сообщении в Facebook после объявления вотума недоверия правительству Курца экс-глава Австрийской партии свободы указал, что социал-демократы преднамеренно подрывают деятельность каждого правительства. В подтверждение своих слов он привёл пять подобных случаев, имевших место в 1995, 2002, 2008, 2017 и 2019 году.

«В чём цель? А как же избиратель? Кто был замешан в создании противозаконного видео с Ибицы и ведении этой грязной кампании?» — задался вопросом Штрахе.

«Беспрецедентный случай в новейшей политической истории Австрии»

Курц очень оперативно отреагировал на скандал с видео и предложил досрочные парламентские выборы для «очищения» политического поля от людей, которые себя скомпрометировали, заявил ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров. Он подчеркнул, что действия Курца нашли отражение в той поддержке, которую получила его партия во время выборов в Европарламент.

«Курц провёл выборы очень удачно, получив более 30%. Это говорит о том, что его избиратели поддерживают его политическую линию. Только слепой не заметит связи между выборами в ЕП и публикацией компромата. Другой вопрос — кто поставлял эту информацию. То, что это было не случайно, вполне понятно. Это беспрецедентный случай в новейшей политической истории Австрии. Мы видим, что никто не застрахован от подобного рода провокаций», — сказал эксперт.

Он также полагает, что осенью Курц получит поддержку избирателей на досрочных выборах. Наряду с этим Фёдоров обратил внимание, что скандал вокруг переговоров Штрахе с «гражданкой России», — уже не первая «неприятная история», в которой одновременно фигурируют Москва и Вена.

«Видимо, кому-то очень не нравится самостоятельная позиция Австрии, её поддержка экономических проектов, в том числе «Северного потока — 2». Я бы ещё вспомнил, что вся эта история с компроматом появилась после успешного визита австрийского президента в Москву и очень хороших, доверительных переговоров с Путиным. Поэтому я думаю, что случайности здесь не может быть. Это работа, направленная на то, чтобы испортить отношения двух стран и скомпрометировать нынешнее руководство Австрийской Республики», — пояснил Фёдоров в беседе с RT.

В свою очередь, директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов считает, что якобы «российским» компроматом на Штрахе дело не закончится.

«При чём здесь русские, совершенно непонятно. Сейчас идёт продолжение, сюжет разворачивается. Посмотрим, чем это дело закончится. Однако предполагаю, что Австрийская партия свободы на досрочных парламентских выборах только увеличит результат после этого скандала», — заявил собеседник RT.