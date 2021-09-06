Беспрецедентное решение по Курилам вызвало "глубокое сожаление" у Токио

Беспрецедентное решение Москвы по Курильским островам вызвало "глубокое сожаление" у официального Токио. "Не совпадает с позицией нашей страны", - заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

Напомним, что ранее во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах. Все налоги для бизнеса отменили на 10 лет.

По словам Като, такое решение Москвы "противоречит позиции Японии по четырём северным островам".

"Экономическая деятельность не должна противоречить юридической позиции двух стран", - сказал он, добавив, что эта ситуация вызывает "глубокое сожаление" у официального Токио.

В связи с озвученными претензиями Япония сделала представление России.