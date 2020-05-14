«Беспрецедентное по масштабам»: в Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу. Мэр Сергей Собянин пояснил, что исследование будет добровольным и бесплатным. Результаты скрининга будут публиковаться на портале mos.ru и станут основой для принятия управленческих решений, в частности, по смягчению действующих ограничений.

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу. Об этом на своём сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Тестирование будет осуществляться ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции)», — пояснил мэр.

Для его проведения правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. Забор крови для тестирования будет осуществляться в 30 взрослых поликлиниках. Каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Результаты скрининга будут подводиться еженедельно.

«Эти данные будут публиковаться на портале mos.ru и станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений», — заявил Собянин.

Данная программа исследования популяционного иммунитета станет «беспрецедентной по своим масштабам», отметил мэр в эфире телеканала «Россия 24», уточнив, что Москва первой в мире устраивает настолько массовый и системный скрининг населения на наличие антител к COVID-19. При этом в оперативном штабе уточнили, что тестирование будет добровольным, к отказавшимся проходить его москвичам не будут применяться никакие санкции.

Помимо этого, Собянин заявил о снижении количества тяжёлых больных, которых госпитализируют в столице с коронавирусной инфекцией. При этом растёт число выписываемых пациентов, в результате чего уменьшается нагрузка на коечный фонд. Он также добавил, что эффект от самоизоляции на майских праздниках будет виден через две недели.

Кроме того, градоначальник отметил, что постепенный выход из самоизоляции не должен привести к ускорению распространения заболевания, а потому определённые меры предосторожности необходимо соблюдать даже после частичного снятия ограничений.

«Мы быстро сами из этой ситуации не выйдем. У нас будет риск возобновления распространения этой инфекции до тех пор, пока мы не получим эффективную вакцинацию. Это означает, что мы будем жить в какой-то новой реальности, и ослабление самоизоляции не должно влиять на распространение коронавируса», — приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем Собянин заявил, что для открытия парикмахерских и салонов красоты ситуация в Москве должна соответствовать целому ряду требований Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзором изданы специальные требования к переходу к этапам разрешения деятельности такого рода заведений. И Москва пока не соответствует тем требованиям... Пока мы такое решение не принимаем, но, как появится возможность, мы это сделаем», — сказал Собянин.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что вся статистика по смертности от короновируса является достоверной. Она добавила, что с момента появления в Москве первого заболевшего, столичные власти ежедневно фиксируют общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальных исходов и всех выздоровевших. Заммэра также указала на увеличение смертности в городе за апрель 2020 года.

«Конечно, делать выводы о динамике смертности в месячном разрезе, наверное, рано ещё, но мы уже прекрасно понимаем, что любая пандемия влияет на увеличение смертности горожан. Вполне понятно, вирус бьёт по самому больному, обостряются все хронические заболевания, но назвать в данном случае причиной смертности COVID-19 просто не представляется возможным», — указала она.

Ракова отметила, что все погибшие, у которых был подтвержден COVID-19, подвергаются детальному патологоанатомическому исследованию, чего не происходит во многих европейских странах.

Число выявленных случаев коронавируса в Москве достигло 130 716, выздоровели 23 327 человек, 1290 скончались.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что темпы прироста числа новых выявленных случаев заражения COVID-19 в России являются незначительными.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день... десять дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», — заявила глава ведомства.

В Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста. Также с 12 мая в городе действует обязательный масочный режим. Штраф за отсутствие маски и перчаток в общественном транспорте составит 5 тыс. рублей, на предприятиях — 4 тыс. рублей.