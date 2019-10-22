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Беспрецедентно знаковое событие: Путин рассказал, чем уникален саммит Россия - Африка

22 октября 2019, 15:24  •  73 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что саммит Россия - Африка станет знаковым событием. По его словам, встреча станет первой полноформатной площадкой для проведения переговоров на высшем уровне с лидерами африканских держав и руководителями региональных объединений.
Саммит Россия - Африка, который состоится 23 - 24 октября в Сочи, будет беспрецедентным и знаковым событием. Об этом заявил в интервью ТАСС Президент РФ Владимир Путин.
По его словам, саммит станет первой полноформатной встречей на высшем уровне. Для участия на саммит были приглашены как лидеры африканских государств, так и руководители ведущих региональных объединений.
Как отметил президент России, сама идея организации такого мероприятия прорабатывалась давно. Но чтобы все реализовать, потребовалось время и большая подготовительная работа.
Как ранее отмечали в Кремле, на мероприятие в Сочи приедут главы государств и правительств 43 африканских стран. В рамках саммита Президент РФ проведет рабочие встречи с главами стран Африки, отметил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.
Подчеркивается, что Россия намерена улучшать взаимодействие с африканскими государствами.
Как сообщалось, Международное агентство суверенного развития, которое ранее возглавил замглавы ВРНС, председатель Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" Константин Малофеев, займётся привлечением финансирования для стран Африки.
В разговоре с РБК предприниматель и меценат отмечал, что негосударственное агентство будет помогать странам избавиться от экономической и финансовой зависимости западного мира. Оно не будет неким конкурентом инвестбанков Lazard или HSBC - его функционал гораздо шире.
Малофеев уточнил, что "очень интересными и привлекательными с точки зрения развития потенциала, полезных ископаемых, рынков труда и потребления" являются страны Африки.

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