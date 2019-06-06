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«Беспрецедентно высокий уровень отношений»: о чём говорили в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин
06 июня 2019, 02:24 • 56 • В мире
В первый день своего визита в Россию председатель КНР Си Цзиньпин провёл переговоры с Владимиром Путиным, после чего российская и китайская стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в различных областях. По словам российского президента Владимира Путина, отношения двух стран находятся на беспрецедентно высоком уровне, однако Москва и Пекин намерены продолжать их укрепление. В ходе переговоров лидеры России и Китая обсудили как экономические перспективы, так и ту роль, которую государства должны сыграть в вопросах сохранения существующей международной системы под эгидой ООН.
РИА Новости © Алексей Дружинин
В среду, 5 июня, в Москве прошла серия российско-китайских переговоров на высшем уровне в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина. В Кремле состоялись встречи в узком и расширенном составе, после чего стороны подписали пакет документов о сотрудничестве в различных областях, включая Совместное заявление о развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху и Совместное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху.
В ходе переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин, для которого этот визит в Россию стал восьмым с 2013 года, заявили о беспрецедентно высоком уровне двусторонних отношений и обсудили пути их дальнейшего укрепления. По словам российского лидера, связи Москвы и Пекина представляют собой действительно всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие.
Президент отметил, что Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнёра России. Так, в 2018 году товарооборот между двумя странами вырос на 25% и достиг рекордного уровня $108 млрд. Кроме того, с участием китайских инвестиций реализуется около 30 проектов на общую сумму $22 млрд, причём $3,5 млрд вложены в инвестпроекты на Дальнем Востоке.
«Хорошие темпы набрало взаимодействие в энергетике. Россия лидирует по поставкам нефти в Китай: в прошлом году отгружено 67 млн тонн сырья... Наращивается взаимодействие в области производства и сбыта сжиженного природного газа. В ноябре, на год раньше срока, запущена третья очередь завода «Ямал СПГ», значительная доля в котором (29,9%) принадлежит китайской стороне», — добавил Путин.
Продолжается сотрудничество по ещё одному газовому проекту — «Арктик СПГ-2». Заключён контракт на строительство третьего и четвёртого блоков АЭС «Сюйдапу». Подписано межправительственное соглашение, нацеленное на дальнейшее развитие расчётов в рублях и юанях в двусторонней торговле.
Также российский лидер рассказал, что большое значение в двусторонних отношениях придаётся укреплению промышленной кооперации. Так, к визиту Си Цзиньпина в Тульской области открылся завод китайского автопроизводителя Great Wall с уровнем локализации производства 70%, который будет ежегодно выпускать 80 тыс. машин.
«В планах — реализация проектов в авиа-, вертолётостроении, в освоении космоса, биотехнологиях и фармацевтике, в других наукоёмких отраслях», — добавил президент.
Он добавил, что Москва и Пекин намерены сообща развивать международные транспортные коридоры и активнее задействовать потенциал Транссибирской и Байкало‑Амурской магистралей, а также Северного морского пути. Путин также напомнил, что на Дальнем Востоке завершается сооружение автомобильного моста через реку Амур.
В свою очередь, Си Цзиньпин отметил, что за последние шесть лет они с Владимиром Путиным встречались почти 30 раз, и за это время помимо тесных рабочих контактов между ними установилась глубокая личная дружба.
По его словам, Москва и Пекин намерены укреплять взаимное политическое доверие, наращивать взаимопомощь и поддержку в вопросах, касающихся ключевых интересов друг друга, а также поднимать отношения двух стран на ещё более высокий уровень.
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«Китай и Россия будут решительно защищать международную систему под эгидой ООН»
Подводя итоги обсуждения актуальных международных и региональных проблем, Владимир Путин отметил, что по большинству из них взгляды России и Китая очень близки или совпадают. В связи с этим в подписанном по итогам переговоров совместном заявлении подчёркивается принципиальная позиция Москвы и Пекина о неприемлемости разрушения действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.
Российский лидер вновь подчеркнул безальтернативность мирного пути урегулирования на Корейском полуострове и заявил, что Россия и Китай совместно работают над разрешением ситуации в Сирии, выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле и сохраняют приверженность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
По словам Си Цзиньпина, в настоящее время ситуация в мире переживает глубокие перемены. В частности, поднимает голову протекционизм, усиливается политика силы и гегемонизма.
«Нам предстоит большой и нелёгкий путь для достижения мира и развития... Китай и Россия будут вместе с международным сообществом проявлять чувство долга, решительно защищать международную систему под эгидой ООН и на основе международного права, активно продвигать политическое урегулирование проблем «горячих точек», защищать многостороннюю торговую систему и вносить положительную энергию в чрезвычайно сложную международную обстановку, вносить новый вклад в построение единой судьбы человечества», — заявил председатель КНР.
В продолжение программы визита Си Цзиньпина, лидеры двух стран посетили торжества, посвящённые 70‑й годовщине установления дипотношений Китая и России, а также открыли новый павильон в Московском зоопарке. Китайская сторона передала России двух панд, которых председатель КНР назвал «посланниками китайско‑российской дружбы».
«Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина, всех китайских коллег за передачу в Московский зоопарк двух больших панд. Мы знаем, что такой практики практически нет в Китае. Это знак особого уважения, доверия к России, к нашим специалистам. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Мы с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Спасибо большое. Эти животные являются национальным символом Китая, а мы высоко ценим такой жест дружбы», — отметил Владимир Путин.
Добавим, что в четверг, 6 июня, программа российско-китайских переговоров продолжится в северной столице, где Си Цзиньпин в качестве почётного гостя примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Китайскую сторону будут представлять порядка тысячи представителей бизнеса и государства. У лидеров России и КНР запланирована встреча с руководителями крупных компаний двух стран, которые проведут на полях ПМЭФ второй российско-китайский энергетический бизнес-форум.
Кроме того, состоится церемония присвоения Си Цзиньпину звания почётного доктора Санкт‑Петербургского государственного университета (СПбГУ).
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