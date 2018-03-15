«Беспрецедентно грубая провокация»: в России отреагировали на действия Британии в связи с отравлением Скрипаля

Речь премьера Британии Терезы Мэй, в которой она возложила ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на Россию и назвала меры «наказания» Москвы, подрывает основы нормального диалога между двумя странами. Такое заявление сделали в МИД РФ, назвав действия Лондона провокацией и попыткой развязать очередную антироссийскую кампанию. Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что ответные действия Москвы не заставят себя долго ждать. Как встретили решение британского правительства в российской политической, дипломатической и экономической сферах — в материале RT.

Выступление британского премьер-министра Терезы Мэй, посвящённое мерам «наказания» России под надуманным предлогом о якобы причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, подрывает основы нормального диалога между двумя странами. Такое заявление сделали в российском МИД, назвав действия Лондона «беспрецедентно грубой провокацией».

«Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьёзное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23 российских дипломатов», — говорится в сообщении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что британская сторона сделала выбор в пользу конфронтации с Россией вместо того, чтобы завершить собственное расследование инцидента, задействовать установленные международные форматы, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему Москва была готова.

«Очевидно, что, пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию», — говорится в заявлении.

«Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать», — подытожили в МИД.

Список российских дипломатов, которые должны в недельный срок покинуть территорию Соединённого Королевства, уже передан Москве, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Это российские дипломаты, там есть представители военного атташата. Список по дипломатическим каналам передали российской стороне, он у нас есть. Они должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании. Наши ответные меры готовятся и будут переданы британской стороне», — заявила Захарова.

Ранее она парировала заявление британского премьера об отзыве приглашения в Лондон у главы российского МИД Сергея Лаврова. По её словам, глава внешнеполитического ведомства не принимал этого приглашения.

В свою очередь, посол России в Великобритании Александр Яковенко подчеркнул, что Москва не приемлет языка ультиматумов, которым пользуется Лондон в деле об отравлении Скрипаля. В ходе визита в британский МИД дипломат потребовал предоставить российской стороне образцы субстанции, которая, как утверждается, была использована против Сергея Скрипаля и его дочери.

Также Яковенко потребовал объяснить появившиеся в британской прессе публикации со ссылкой на высокопоставленный источник в кабмине Великобритании о том, что Лондон может рассмотреть возможность проведения секретной кибератаки против России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе диппредставительства. Эти действия якобы рассматриваются в качестве одной из ответных мер в связи с отравлением экс-полковника ГРУ.

Ранее в российском посольстве в Лондоне назвали принятое британскими властями решение враждебным, абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным шагом.

При этом в пресс-службе посольства рассказали, что в дипмиссию приходят электронные письма с угрозами и словами ненависти, однако куда больше писем со словами поддержки.

We are getting some emails of hate and threat, but many more amazing letters of support. Thank you, friends! pic.twitter.com/HsHoLWSpX1 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 14 марта 2018 г.

«Государство неадекватности и провокаций»

Ожидаемыми назвал заявления Терезы Мэй член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В беседе с RT он отметил, что ещё до оглашения принимаемых мер чувствовалось, что британская сторона на это настроена.

«Политика Великобритании абсолютно недальновидна. Не раз за последние четыре года Британия делала недружественные заявления в наш адрес. Этот случай возмущает тем, что событие произошло на территории Великобритании. Уже не первый беглый российский политик или предприниматель погибает на их территории. Более того, с учётом этой враждебности, которую мы слышим со стороны Великобритании, мы можем предположить, что все эти смерти являются «сакральными жертвами» — их используют как повод для ухудшения отношений с Россией», — отметил Цеков.

При этом сенатор выразил уверенность, что Россия предпримет зеркальные меры в отношении Великобритании.

«Я уверен, что вот такая политика приведёт к ухудшению отношений не только с Россией, но и со многими другими странами. Их назидательный тон, их уверенность в собственной непогрешимости, способность принимать скоропалительные решения приводят к тому, что Великобритания по большому счёту теряет уважение со стороны многих государств, не только России. То, что они делают, скажется на самой Великобритании, на нас — нет», — заключил Цеков.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что Тереза Мэй рискует закрепить за Туманным Альбионом имидж неадекватного государства.

«В этой неконструктивной и саморазрушительной логике Тереза Мэй рискует закрепить за Великобританией имидж государства неадекватности и провокаций», — отметила Яровая.

По словам парламентария, дурной пример с высылкой дипломатов, поданный Большим братом, не пошёл на пользу Лондону.

«Более того, это свидетельствует не о копировании и повторении, а о договорённости», — цитирует депутата РИА Новости со ссылкой на её пресс-службу.

Зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал политической ошибкой принятое британским правительством решение.

«Я считаю, что это политическая ошибка. Нельзя обвинять в абсолютно непроверенных фактах. Я думаю, что нам следует адекватно, зеркально ответить на позицию Великобритании», — отметил Чепа.

«Обострение внутриполитической повестки»

Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в разговоре с RT выразил разочарование в связи с заявлением, которое в среду сделала в британском парламенте Тереза Мэй.

«Это очень разочаровывает, потому что вместо принятия каких-то разумных мер, направленных на выяснение фактов, связанных с применением токсичных веществ, в том числе и в отношении нашей российской гражданки, Великобритания продолжает наращивать политико-психологическое давление и не принимает тех мер, которые должна принимать как государство, которое подписало в 1993 году конвенцию о запрете химического оружия и мерах по предотвращению распространения и использования этого оружия. И вместо того, чтобы решать вопросы, связанные с установлением того, что было на самом деле, Мэй переводит стрелки на Россию, дабы в глазах руководства страны не выглядеть беспомощно в связи с произошедшим», — отметил Бакланов.

В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций политолог Дмитрий Абзалов назвал ожидаемым решение о высылке из Великобритании российских дипломатов, проведя параллель с действиями Лондона после убийства Александра Литвиненко.

«Вопрос заключался в том, насколько эти решения распространяются на военную и экономическую сферы. Британские издания выходили с достаточно оригинальными заголовками: начиная с отключения от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. — RT) и заканчивая введением последующих секторальных санкций. Мэй всё-таки решила смягчить позицию, но, с другой стороны, её позиция всё равно является безосновательной и бездоказательной — расследование не завершено. Это очередное осложнение отношений», — отметил Абзалов.

По словам собеседника RT, решение Мэй отчасти обусловлено её низким рейтингом и обострением внутриполитической повестки на Туманном Альбионе.

«Рейтинг госпожи Мэй находится на уровне 36—37%. Две недели назад был опубликован документ проекта о выходе из ЕС, который очень разочаровал Мэй. Также консерваторов критиковали за связи с Москвой. Согласно данным, опубликованным в том числе парламентом Великобритании, есть пожертвования от представителей русскоговорящих сегментов. Это вызвало сильную критику. Таким образом, она решает вопросы, связанные с внутренней повесткой», — пояснил политолог.

«Мэй сыграла на виртуальной угрозе и получила реальные политические очки», — отметил Абзалов.

Вместе с тем он добавил, что у Великобритании «большие бизнес-интересы в России». Эксперт выразил уверенность в том, что «подрывать такой гигантский массив никто бы не захотел».

Заседание британского парламента 14 марта

Reuters

«Подобную ситуацию лучше переждать в стороне от рынка»

На этом фоне Московская биржа отыграла заявления Терезы Мэй. Так, в ходе вечерних торгов 14 марта национальная валюта ослабла до уровня 57 рублей за доллар США, а индекс Московской биржи потерял 1,8% и опустился до минимума за последние семь дней на уровень 2280 пунктов. Лидерами падения стали акции компаний «ИнтерРАО» (3,58%), ВТБ (3,82%), Сбербанк (4,03%) и «Мечел» (4,29%).

Директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов в беседе с RT отметил, что другой реакции на события среды быть не могло, поскольку рынок всегда реагирует на любые риски.

«Ситуация довольно непредсказуемая. Очевидно, что последует ответ со стороны российского руководства, будут новые действия со стороны Великобритании и её партнёров. Поэтому не исключено введение новых санкций. Ещё не так давно стоял вопрос о введении ограничений на российский госдолг — это может стать прямым ударом по российскому финансовому рынку. Впрочем, американский Минфин заявил, что делать это нежелательно, так как могут быть дестабилизированы все мировые рынки. Но сейчас, судя по накалу страстей и по тем комментариям, которые звучат, инвесторы просто страхуются. Подобную ситуацию лучше переждать в стороне от рынка — продать часть активов и посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация», — заявил эксперт.