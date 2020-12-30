Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
Главная / Политика

"Беспрецедентная ложь": в Крыму уличили в лицемерии представителей ООН

30 декабря 2020, 09:35  •  270 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В своей политике те не гнушаются оперировать выдумками
В Крыму резко ответили на заявление структуры ООН по поводу того, что для представителей организации якобы закрыт доступ на полуостров. С осуждением действий международного ведомства выступил руководитель парламентского комитета республики по народной дипломатии Юрий Гемпель.
Высокопоставленный госслужащий назвал враньем слова, прозвучавшие из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Там сообщили, что не против проверить ситуацию с обеспечением водой на полуострове, да якобы никак не могут туда попасть.
Такое заявление сделала представительница Управления Лиз Троссел. Ее слова Гемпель назвал "беспрецедентный ложью, которая полностью дискредитирует ООН".
Дипломат напомнил, что крымские власти неоднократно приглашали представителей этой организации с тем, чтобы они могли оценить действия Украины, которая отрезала полуостров от водообеспечения. Но они так и не удосужились явиться, передает РИА "Новости".
Кстати, недавно в Крыму резко укололи Киев после угроз сорвать проект по опреснению воды. Незалежная не прекращает нарушать международные нормы

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



270
Источник
Похожие новости
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же
30 декабря 2020, 02:15
Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт поделился инсайдом
30 декабря 2020, 00:25
Потом сразу сон пропадает: Хуснуллин рассказал, каких интонаций Путина чиновники боятся больше всего
30 декабря 2020, 05:55
Агент ФСБ украл "супероружие" Украины? СБУ представила отчёт за год
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ...
30 декабря 2020, 02:15
Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт под...
30 декабря 2020, 07:45
Украинцы припомнили русским о "самой страшной зраде в мире"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2020, 17:30
Война миров: 40 лет назад в Москве произошло убийство на «Ждановской»
27 декабря 2020, 19:15
Русские снова переиграли американцев: Шутка МИДа рискует стать пророческой
27 декабря 2020, 09:10
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
26 декабря 2020, 10:15
Американцы считают происходящее "переворотом". Будет ли военное положение
25 декабря 2020, 17:45
Американский морской пехотинец о русском десанте: "Гигантское разочарование..."
26 декабря 2020, 14:50
"Нервно-паралитическая" атака Лондона заставила Марию Захарову рассказать правду об угрозах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.