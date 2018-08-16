«Беспрецедентная кампания по дискредитации»: в МИД России назвали причину похолодания в отношениях с Грецией

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Греции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, те, кто обвиняют в этом Москву, действуют не в интересах Афин. Захарова также отметила, что в прессе была развёрнута «беспрецедентная кампания по дискредитации» отношений между государствами. Она началась в июле, когда СМИ сообщили о решении Афин выслать двух российских дипломатов и запретить ещё двум гражданам РФ посещать страну. Сообщалось, что греческие власти пошли на такие меры из-за якобы имевшего место вмешательства России в их политику.

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела и внешнюю политику Греции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также добавила, что Москва не была инициатором ухудшения отношений и надеется на их восстановление.

«Считаем сложившуюся ситуацию ненормальной и временной, надеемся на её скорейшее преодоление. Мы тоже готовы проявить терпение и ответственность в интересах восстановления полноформатного взаимодействия на благо народов двух стран», — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что такими обвинениями занимаются те, кто не является «истинными друзьями Греции». По мнению МИД, в СМИ была раскручена «беспрецедентная кампания по дискредитации» отношений между Москвой и Афинами, которая напоминает «какие-то элементы гибридной войны».

При этом Захарова отметила, что ухудшение российско-греческого сотрудничества в год 190-летия дипломатических отношений «прискорбно». Она обратила внимание, что отношения с Афинами всегда ставились Москвой в пример европейским партнёрам как содержательные, открытые и дружественные.

Мария Захарова

© Сергей Гунеев / РИА Новости

Напомним, в Афинах сочли «асимметричными» зеркальные меры Москвы, принятые в связи с высылкой российских дипломатов из Греции. Они заключаются в высылке из Москвы греческого торгового представителя и дипломатического служащего, а также запрете на въезд в страну руководителю политического бюро главы внешнеполитического ведомства. Об этом написала газета «Катимерини» со ссылкой на дипломатический источник.

При этом источник РИА Новости в правительственных кругах Греции заявил, что такие меры со стороны Москвы «действительно являются зеркальными», так как «высылаются дипломатические служащие, но не дипломаты».

По данным ТАСС из греческих дипломатических кругов, Афины приняли решение об ответных мерах. Источник сообщил агентству, что Греция намерена отозвать своего посла в России Андреаса Фриганаса в конце сентября.

«Точной даты возвращения господина посла в Грецию ещё нет. Скорее всего, он покинет Россию осенью, в конце сентября», — сказал источник.

Зеркальный ответ

Напомним, 6 августа посол Греции в Москве Андреас Фриганас был вызван в МИД России.

«Ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан», — говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

Таким образом Москва ответила на высылку российских дипломатов, о которой стало известно 11 июля.

Тогда в российском МИД выразили опасения, что эта «абсолютно необоснованная акция способна нанести серьёзный ущерб двусторонним отношениям».

«Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении Госдепа», — подчеркнули тогда в МИД.

Позднее Мария Захарова заявила, что «народ Греции должен общаться с российским партнёром, россиянами и не страдать от грязных провокаций, в которые, к сожалению, Афины были втянуты».

В ответ МИД Греции опроверг утверждение, что решение о высылке было принято под давлением других стран.

«Заявления представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране, а также отсутствия понимания современного мира, в котором государства, независимо от их размера, имеют самостоятельность и могут осуществлять независимую, демократическую и многогранную внешнюю политику», — отметили в греческом министерстве.

«Хайли лайкли» по-гречески

При этом никаких фактов, мотивирующих решение о высылке дипломатов, греческая сторона не предоставила. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Ларри Кингу в программе PoliticKing на RT.

«Теперь наши западные друзья пытаются выстраивать политику в отношении России на основании таких формулировок, как «весьма вероятно», и утверждений о том, что «нет другого правдоподобного объяснения». То же самое мы совсем недавно видели в Греции: «весьма вероятно» — и ни единого факта нам не представляют», — сказал он.

О том, что Афины так и не объяснили свои действия, рассказал RT посол России в Греции Андрей Маслов.

«Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырёх российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения», — подчеркнул он.

Напомним, что в июле Лондон заподозрил Россию в угрозе «вмешательства» в референдум в Македонии, на котором население страны выскажет своё мнение по поводу переименования страны в Северную Македонию. Сейчас название республики является основным препятствием на пути в ЕС и НАТО: против вступления Македонии выступает Греция, на севере которой есть область Македония.

В то же время ещё в июне Лавров отмечал, что Россия выступает за решение вопроса о наименовании без вмешательства извне.

«Мы всегда подчёркивали, что выступаем за нахождение договорённости по этой проблеме без вмешательства извне, без установления каких-то искусственно созданных условий, и говорили, что поддержим то решение, которое будет отвечать интересам Греции и Македонии и которое будет опираться на широкую общественную поддержку», — отмечал министр.