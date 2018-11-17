«Беспрепятственное разбазаривание средств»: Пентагон провалил внешний аудит

Пентагон провалил свой первый в истории внешний аудит. Об этом сообщил замминистра обороны Соединённых Штатов Патрик Шэнахан. По его словам, ни у кого не было надежд, что ведомство пройдёт проверку, на которую было потрачено более $400 млн. До недавнего времени Министерству обороны США удавалось уклониться от аудита, ссылаясь на то, что он негативно скажется на эффективности работы. Между тем эксперты уверены, что Пентагон играет важную роль в поддержании американской промышленности, а потому проваленная проверка никак не отразится на оборонном бюджете и не приведёт к каким-либо серьёзным последствиям.

Американское оборонное ведомство провалило первый в своей истории всеобъемлющий аудит. Об этом журналистам сообщил заместитель министра обороны США Патрик Шэнахан.

«Мы провалили аудит, но у нас не было надежд на то, что мы его пройдём... Это был аудит организации стоимостью $2,7 трлн, так что сам факт его проведения уже является большим достижением», — цитирует Шэнахана агентство Reuters.

Бюджет Пентагона на 2018 фискальный год, который завершился 30 сентября, составил почти $700 млрд. Патрик Шэнахан сообщил журналистам, что по итогам проверки ведомство обратит внимание на выявленные проблемы в области кибербезопасности, а также улучшит систему инвентаризации. При этом он не уточнил, какая именно сумма оказалась неучтённой и какие меры будут приняты в связи с тем, что аудит не был пройден.

Результаты проверки вызвали волну критики со стороны представителей Демократической партии в конгрессе.

«Именно поэтому нам нужно проводить аудиторские проверки Пентагона. Беспрепятственное разбазаривание средств, мошенничество и злоупотребление полномочиями в министерстве — это оскорбление американского народа», — написала в своём Twitter конгрессмен Барбара Ли.

This is exactly why we must #AuditThePentagon. The unchecked waste, fraud and abuse at the Pentagon is an insult to the American people. https://t.co/JLe5EKfmXk — Rep. Barbara Lee (@RepBarbaraLee) 15 ноября 2018 г.

В свою очередь, республиканские политики призывают не использовать аудит как повод для сокращения оборонного бюджета. Об этом заявил председатель комитета палаты представителей по вооружённым силам Мак Торнберри.

«Как и ожидалось, этот аудит вскрыл ряд проблем, над которыми конгрессу и Пентагону нужно работать вместе... Но эту проверку нельзя использовать для необоснованных сокращений бюджета», — приводит слова Торнберри телеканал CNN.

Сама проверка при этом обошлась в $413 млн, из которых $192 млн были выплачены независимым аудиторским фирмам.

Устойчивый тренд

Сообщения о нецелевом расходовании средств Пентагоном регулярно появляются в американских СМИ.

Так, в октябре издание USA Today опубликовало письмо министра ВВС Хизер Уилсон, адресованное сенатору Чаку Грассли, в котором сообщалось о трате более чем $325 тыс. на покупку кружек для кофе с функцией подогрева, цена каждой из которых в среднем превышала $800. Именно сенатор Грассли был инициатором аудиторской проверки.

В начале года стало известно, что управление по тыловому обеспечению — одно из самых крупных в министерстве — не смогло представить аудиторам Ernst & Young внятных объяснений, на что было потрачено более $800 млн.

Как утверждают специалисты, в управлении также не смогли предоставить исчерпывающую документацию по некоторым проектам, а по строительным работам для инженерного корпуса армии США и других подразделений на сумму $465 млн была сдана неправильная отчётность. Кроме того, не было обнаружено никаких данных об использовании оборудования компьютерных систем управления, на которое потратили около $100 млн.

В 2016-м, за год до назначения аудиторской проверки, ныне покойный сенатор Джон Маккейн обнаружил факты нецелевых трат оборонного бюджета на общую сумму около $13 млрд, из которых не менее $1 млн военные потратили на стриптиз-клубы и казино.

Танки M1 ВС США

Reuters

© Inquam Photos/Octav Ganea

Двигатель промышленности

Как пояснил в беседе с RT политолог Александр Асафов, ранее Пентагону удавалось избежать полномасштабного аудита, поскольку бытовало мнение, что такая проверка затормозит работу ведомства и негативно скажется на его эффективности.

«Оборонный бюджет и инвестиции Пентагона тратятся зачастую на смешные проекты абсурдного содержания, но это позволяет держать на плаву американскую оборонную промышленность. В ряде случаев эти деньги необходимо тратить, чтобы придать импульс экономике, поэтому усиленного контроля за данными средствами не было, несмотря на вскрытые нецелевые траты и откровенное разбазаривание», — отметил Асафов.

Трамп, по мнению аналитика, раздувал бюджет для оказания поддержки американской промышленности, а также наращивания инвестиций в новые виды вооружений. При этом Асафов отметил, что проваленный аудит никак не повлияет на оборонный бюджет.

«Для того чтобы обосновать увеличение бюджета, нужны внешние угрозы, и одной из них стали кибератаки, в которых обвиняют и Россию, и Китай, и Иран. Такие угрозы не нужно вещественно доказывать, можно просто привести обрывки информации и списать всё на «враждебное вмешательство». Потом можно бросить деньги на кибербезопасность. Трампа очень беспокоят российские сделки по системам С-400, и эта позиция выражается в введении новых санкций. Для борьбы за рынок вооружений нужны новые вливания в Пентагон, поэтому никакие проверки ситуации не изменят», — считает Асафов.

Военный бюджет — это «священная корова» США, на которую не осмелятся покуситься ни демократы, ни республиканцы, пояснил в разговоре с RT политолог Михаил Синельников-Оришак. При этом нецелевое использование средств не обязательно означает, что их украли, добавляет эксперт.

Здание Пентагона

AFP

«Под это определение, например, попадает и выделение средств на какую-либо операцию, которые затем были направлены на обеспечение другой операции. Конечно, есть и поставки по контрактам с завышенными ценами», — говорит Синельников-Оришак.

По его словам, больше всего сомнительных операций проводят не с военной техникой или оружием, а с бытовыми товарами.

«Огромную массу людей, особенно на зарубежных базах, нужно снабжать всем необходимым, например, продуктами питания, обмундированием и так далее. Это прекрасный повод, чтобы нагреть руки, поэтому о контрактах с Пентагоном мечтают все. Лоббисты голословно утверждают, что их фирмы предоставляют лучшее питание и прочее, джентльмены верят друг другу на слово, и всё, что остаётся, — соблюсти паритет между жадностью и очень большой жадностью», — заключил эксперт.