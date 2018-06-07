Беспредел ВСУ в Приазовье угрожает Азово-Донскому судоходному каналу. Ситуация у «красной линии» • 74 • Аналитика



На протяжении более двух с половиной месяцев мы наблюдаем нескончаемую и абсолютно неадекватную эпопею с удержанием большей части экипажа рыболовецкого судна «Норд» на территории «незалежной» безо всякой возможности безопасного передвижения вне пределов посольства России в Киеве. Российские дипломатические структуры, включая внешнеполитическое ведомство, прилагают сейчас максимум усилий для освобождения наших граждан, незаконно задержанных 25 марта в нейтральных водах Азовского моря, из лап невменяемого украинского режима. Но, как мы видим, предпринимаемые по самым различным каналам попытки вразумить Киев и склонить к поиску взаимовыгодного решения не возымели абсолютно никакого действия. К примеру, предложение крымского депутата Госдумы России Михаила Шеремета об обмене задержанных украинских браконьеров на моряков «Норда» было мгновенно отклонено офпредом Государственной пограничной службы Украины Олегом Слободяном.



Аргументация отказа в очередной раз отличилась перлом маразматичности в стиле наших «киевских друзей»: невозможность обмена объяснили тем, «что украинские браконьеры и российские моряки являются гражданами Украины, а экипаж украинского баркаса ЯМК-0041 был задержан в территориальных водах Крымского полуострова», которые Киев по-прежнему считает своими. Тихо грезить о былом, конечно же, никто не запрещает, но есть объективная реальность, воспринимать которую необходимо здраво, особенно когда оппонент предлагает наиболее безболезненный вариант решения далеко не самого сложного дипломатического вопроса. Но, к огромному сожалению, действующая украинская верхушка, русофобское ядро которой мастерски подогревается из-за бугра, намерена превратить наших моряков в один из инструментов внешнеполитического давления Москву и объект дипломатических торгов, о чём мы говорили в нашем предыдущем обзоре, затрагивающем ситуацию с захватом «Норда». Режим Порошенко продолжает использовать в своих целях вполне оправданный и достойный уважения поступок членов команды «Норда», заключающийся в отказе принимать украинское гражданство, несмотря на давление со стороны силовых структур. Так, в качестве одной из наиболее причин отказа в возврате моряков сейнера в Россию украинская госпогранслужба называет отсутствие украинских паспортов, под оформлением которых захваченный экипаж ни под каким соусом не подпишется.





Дальнейший план конструктивного решения вопроса, при всей неадекватности заявлений «переговорщиков» и представителей силовых структур «незалежной», пока даже на горизонте не маячит. Некоторые политологи и обозреватели рассматривали возможность силового освобождения измотанного разбирательствами с СБУ экипажа сейнера, но и это осталось на уровне разговоров, в то время как ситуация зашла в тупик. Усложняет картину и тот факт, что в данный момент, в преддверии ЧМ-2018, Москва имеет весьма небольшое «окно» для реализации серьёзных контрмер, в особенности силовых, в отношении чинимого Киевом беспредела. Возможно, что успешная развязка наступит сразу после чемпионата, когда то самое «окно» распахнётся полностью. Будем на это надеяться!



Для предотвращения аналогичных инцидентов в ближайшем будущем командование Военно-морского флота России, а также Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства наскоро разработали целый спектр мер по быстрому выявлению и «купированию» пиратских действий со стороны экипажей украинских патрульных катеров, представленный созданием специальной оперативной группы, а затем прибытием в Азовское море артиллерийских катеров классов «Шмель» и «Гриф», а также двух малых ракетных кораблей (МРК) «Град Свияжск» и «Великий Устюг» проекта 21631 «Буян-М» из состава Каспийской флотилии, в спектр задач которых входит ещё и охрана Крымского моста.



Казалось бы, два катера водоизмещением 77 тонн, оснащённые 76,2-мм нарезными орудиями Д-56ТС (способными вести огонь прямой наводкой на 1050 м бронебойными снарядами БР-354Н), должны привести в чувство безумцев, курирующих украинских пограничников и Генштаб ВСУ. Ещё больше можно сказать о «Буянах-М» (начали переход через Волго-Донской канал 4 июня), являющихся носителями одновременно 8 стратегических крылатых ракет типа 3М14Т «Калибр-НК», 100-мм артиллерийских установок А-190 «Универсал», а также 2 счетверённых боевых модулей турельного ракетного комплекса типа 3М47-01 «Гибка-Р», способных как перехватывать украинскую штурмовую авиацию зенитными ракетами 9М342 «Игла-С», так поражать украинские катера класса «Скадовск» противотанковыми ракетами 9М120-1. Но в случае с Киевом всё оказалось сильно «запущенным». Представляющий «стадо непуганых бегемотов» в лице Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в ходе интервью телеканалу «UA: Перший», заявил о полном превосходстве современного корабельного состава Пограничной службы и ВМФ Российской Федерации над полутора десятками устаревших патрульных катеров украинской погранслужбы, но в конце добавил, что в штабе так называемых Объединённых сил готовят «равномерный ответ». Пришельцы. Из воды, не из космоса



Применительно к боевому потенциалу Воздушно-космических сил, а также подразделений Сухопутных войск России в Южном военном округе данное заявление звучало бы действительно смехотворно, если бы не одно «но». Те военные акции в Северо-Западном Приазовье и Таганрогском заливе, к которым готовится прибегнуть украинская сторона в рамках «равномерного ответа», параллельно с эскалацией очередного витка конфликта на донбасском театре военных действий, начинают представлять реальную угрозу для Азово-Донского судоходного канала. Естественно, возрастает опасность и для многочисленных курортных населённых пунктов, расположенных на Должанской косе, Белосарайской косе, а также на большей части Северного приазовья (от Бердянска до Новоазовска).



Масштабы возникшей опасности легко оценить, взглянув на недавнюю карту, представленную пресс-центром Военно-морских сил Украины в приложение к анонсированному закрытию части акватории Азовского моря с 1 июня по 1 сентября 2018 года в рамках «боевой подготовки ВСУ», включая зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы. На карте отмечены три зоны «воспрещения доступа», где, по замыслу ГШ ВСУ, запланированы так называемые учения: Белосарайский залив, простирающийся на 45 км северо-восточнее от Бердянской косы с 8-километровым выступом в сторону открытого моря, 20-километровый сектор Белосарайской косы, а также 50-километровый сектор Таганрогского залива (от восточных окраин Мариуполя до Седово с 40-километровым охватом территориальных вод Донецкой Народной Республики). Последний «закрытый сектор» на долготе населённого пункта Безыменное имеет крайнюю южную точку всего в 35 км от Ейска. О чём это говорит?



Данный сектор под номером 180 (как указывают в украинских источниках) практически охватывает Азово-Донской судоходный канал, общий подходной путь к портам Таганрога и Азова (РП №31), а также район лоцманской проводки по Азовскому морю, проходящий в 10—20 км от северного побережья Таганрогского залива. Даже проведение стрельб с использованием крупнокалиберной спаренной 12,7-мм пулемётной установки «Утёс-2М» близ этой важной «судоходной артерии» Азовского моря может нанести значительный ущерб нефтеналивным баржам, контейнеровозам и сухогрузам, направляющимся в российские порты, не говоря уже об угрозе экипажам кораблей. Даже в этом случае имеем крайне непредсказуемый расклад, а украинское командование заявляет ещё и (внимание!) об артиллерийских стрельбах!



Тёмная сторона Путина

Азово-Донской судоходный канал и "запретные зоны", обозначенные Киевом



Более того, «180-й запретный сектор» восточнее Мариуполя, вплоть до границы с Ростовской областью, был создан командованием Генштаба ВСУ исключительно в качестве провокационного плацдарма для инициирования активной фазы боевых действий на новоазовском и тельмановском направлениях. Об этом свидетельствует и тот факт, что спустя буквально несколько дней после после анонсирования «запретных зон» в акватории Азовского моря и после низковысотных полётов украинской тактической и военно-транспортной авиации вдоль береговой линии над Кирилловкой в рамках учений пограничных войск «незалежной» командование 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, как раз отвечающее за «тельмановский перешеек», заявило о полной готовности к наступательному броску в восточном направлении.



Предвестников к наблюдающемуся сегодня раскладу по готовящейся эскалации на юге ДНР было огромное множество. Среди них и отвлекающие попытки локальных наступательных операций на окрестности горловско-енакиевской агломерации в районе посёлков Чигири и Гольмовский, что изначально было нереализуемо ввиду значительного тактического преимущества 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР, обладающего городским укрепрайоном и господствующими высотами, и, конечно же, 2,5-километровое продвижение боевиков 93-й бригады в направлении прифронтового посёлка Петровское с последующим оборудованием в ближайшей лесопосадке огневых позиций СПГ-9, БМП-2, 120-мм миномётов 2Б11 и АГС-17. Сегодня к этому списку добавляется ещё и «180-й сектор» акватории Азовского моря, откуда катера украинской госпогранслужбы вполне могут предпринять попытку ночных отвлекающих обстрелов береговых опорных пунктов 9-го Мариупольско-Хинганского отдельного мотострелкового полка морской пехоты ДНР, расположенных в южных окрестностях Саханки, Безыменном, Новоазовске и в Седово. Реализовать такой сценарий ВСУ могут для «расшатывания» оперативной обстановки в секторе «М», в то время как основной наступательный «костяк» составит не 36-я бригада ОБрМП, а именно 93-я бригада, выдвинувшаяся из Волновахи. Записки Колорадского Таракана. Шире наших замыслов только Днипро да штаны козацкие!



Столь длительный период закрытия вышеуказанных участков акватории Азовского моря для неких «учений и стрельб» не оставляет сомнений в том, что на фоне полной неопределённости с изжившим себя «минским форматом» и всеобъемлющей поддержки со стороны США Киев попытается максимально усугубить ситуацию как в отношениях с Москвой, так и посеять полный хаос на Донбассе. Одним из главных индикаторов подобного развития событий можно считать недавнее заявление главы украинского кабмина Владимир Гройсмана о его возможном уходе в отставку в том случае, если в парламенте «незалежной» не смогут сформировать большинство голосов за ратификацию законопроекта «О создании Антикоррупционного суда». Трудно даже предположить, чтобы с головой увязшие в коррупции украинские нардепы одобряли создание подобного рода органа.



Что интересно, даже источники в руководстве провластной БПП поговаривают о возможном переходе Гройсмана из кресла премьер-министра в статус и.о. А как известно, подобного уровня чиновники покидают свои должности неспроста. В то время как зомбированную киевскую элиту кормят баснями о призрачном Антикоррупционном суде, который даже в случае законодательной ратификации и фейкового создания по понятным причинам не будет выполнять закреплённых за ним функций по борьбе с коррупцией на всех эшелонах власти, командование ВСУ отдаёт приказ о переброске в Володарский район под Мариуполем уже третьего зенитно-ракетного дивизиона С-300ПС за последние 2 года. При этом, согласно данным разведывательных структур оборонного ведомства ДНР, использовать комплекс планируется не только для возможного прикрытия украинских подразделений 36-й и 93-бригад от ударов с воздуха авиацией ВКС России, но и для нанесения ударов по надводным и наземным объектам, используя зенитные ракеты 5В55Р в качестве 4-5-маховых оперативно-тактических ракет малой дальности. Бабченко. Прогревая забуксовавший «Абрамс»



Что примечательно, во время создания ЗРК С-300П/ПТ/ПС разработчик элементов комплекса (НПО «Алмаз») и разработчик ЗУР семейства В-500Р (5В55Р) (КБ «Факел») действительно заложили в электронную «начинку» пункта боевого управления 5Н63С и полуактивную радиолокационную головку самонаведения данных ЗУР аппаратную поддержку наведения на неподвижные и радиоизлучающие поверхностные объекты противника. И что ещё интереснее, помимо российских зенитно-ракетных полков, освоивших данную методику и применивших «трёхсотки» по условным наземным целям целям в ходе учений на полигоне «Телемба» в мае 2011 года, этой технологией овладели в своё время и ВВС Белоруссии, о чём заявил президент Александр Лукашенко ещё 7 октября 2011 года на пресс-конференции для российских журналистов. А как известно, вплоть до заявления о сворачивании военно-технического сотрудничества с Украиной, сделанного 5 февраля 2018 года председателем Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олегом Двигалевым, белорусские оборонные предприятия весьма тесно взаимодействовали с Минобороны Украины.



Возможно, что путь к адаптации С-300ПС для работы с поверхностными целями самостоятельно прощупали современные украинские предприятия «Оборонные технологии» и «Аэротехника-МЛТ», занимающиеся ремонтом и модернизацией комплексов семейств С-300 и С-125 «Печора». Но не радует тот факт, что 5В55Р благодаря их скоростным и энергомассовым характеристикам, способны поражать радиоизлучающие цели на удалении 90—120 км. Для надёжной защиты южного побережья Таганрогское залива от непредсказуемых зенитно-ракетных стрельб ВСУ из зоны 179 (Белосарайский залив) может рассматриваться размещение в Ейском районе полка С-400 «Триумф», ведь с каждым днём ситуация приобретает всё более нездоровый оттенок.



Источники информации:

https://naviny.by/rubrics/politic/2011/10/17/ic_articles_112_175478

http://rusvesna.su/news/1528281173

https://svpressa.ru/war21/article/201260/ На протяжении более двух с половиной месяцев мы наблюдаем нескончаемую и абсолютно неадекватную эпопею с удержанием большей части экипажа рыболовецкого судна «Норд» на территории «незалежной» безо всякой возможности безопасного передвижения вне пределов посольства России в Киеве. Российские дипломатические структуры, включая внешнеполитическое ведомство, прилагают сейчас максимум усилий для освобождения наших граждан, незаконно задержанных 25 марта в нейтральных водах Азовского моря, из лап невменяемого украинского режима. Но, как мы видим, предпринимаемые по самым различным каналам попытки вразумить Киев и склонить к поиску взаимовыгодного решения не возымели абсолютно никакого действия. К примеру, предложение крымского депутата Госдумы России Михаила Шеремета об обмене задержанных украинских браконьеров на моряков «Норда» было мгновенно отклонено офпредом Государственной пограничной службы Украины Олегом Слободяном.Аргументация отказа в очередной раз отличилась перлом маразматичности в стиле наших «киевских друзей»: невозможность обмена объяснили тем, «что украинские браконьеры и российские моряки являются гражданами Украины, а экипаж украинского баркаса ЯМК-0041 был задержан в территориальных водах Крымского полуострова», которые Киев по-прежнему считает своими. Тихо грезить о былом, конечно же, никто не запрещает, но есть объективная реальность, воспринимать которую необходимо здраво, особенно когда оппонент предлагает наиболее безболезненный вариант решения далеко не самого сложного дипломатического вопроса. Но, к огромному сожалению, действующая украинская верхушка, русофобское ядро которой мастерски подогревается из-за бугра, намерена превратить наших моряков в один из инструментов внешнеполитического давления Москву и объект дипломатических торгов, о чём мы говорили в нашем предыдущем обзоре, затрагивающем ситуацию с захватом «Норда». Режим Порошенко продолжает использовать в своих целях вполне оправданный и достойный уважения поступок членов команды «Норда», заключающийся в отказе принимать украинское гражданство, несмотря на давление со стороны силовых структур. Так, в качестве одной из наиболее причин отказа в возврате моряков сейнера в Россию украинская госпогранслужба называет отсутствие украинских паспортов, под оформлением которых захваченный экипаж ни под каким соусом не подпишется.Дальнейший план конструктивного решения вопроса, при всей неадекватности заявлений «переговорщиков» и представителей силовых структур «незалежной», пока даже на горизонте не маячит. Некоторые политологи и обозреватели рассматривали возможность силового освобождения измотанного разбирательствами с СБУ экипажа сейнера, но и это осталось на уровне разговоров, в то время как ситуация зашла в тупик. Усложняет картину и тот факт, что в данный момент, в преддверии ЧМ-2018, Москва имеет весьма небольшое «окно» для реализации серьёзных контрмер, в особенности силовых, в отношении чинимого Киевом беспредела. Возможно, что успешная развязка наступит сразу после чемпионата, когда то самое «окно» распахнётся полностью. Будем на это надеяться!Для предотвращения аналогичных инцидентов в ближайшем будущем командование Военно-морского флота России, а также Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства наскоро разработали целый спектр мер по быстрому выявлению и «купированию» пиратских действий со стороны экипажей украинских патрульных катеров, представленный созданием специальной оперативной группы, а затем прибытием в Азовское море артиллерийских катеров классов «Шмель» и «Гриф», а также двух малых ракетных кораблей (МРК) «Град Свияжск» и «Великий Устюг» проекта 21631 «Буян-М» из состава Каспийской флотилии, в спектр задач которых входит ещё и охрана Крымского моста.Казалось бы, два катера водоизмещением 77 тонн, оснащённые 76,2-мм нарезными орудиями Д-56ТС (способными вести огонь прямой наводкой на 1050 м бронебойными снарядами БР-354Н), должны привести в чувство безумцев, курирующих украинских пограничников и Генштаб ВСУ. Ещё больше можно сказать о «Буянах-М» (начали переход через Волго-Донской канал 4 июня), являющихся носителями одновременно 8 стратегических крылатых ракет типа 3М14Т «Калибр-НК», 100-мм артиллерийских установок А-190 «Универсал», а также 2 счетверённых боевых модулей турельного ракетного комплекса типа 3М47-01 «Гибка-Р», способных как перехватывать украинскую штурмовую авиацию зенитными ракетами 9М342 «Игла-С», так поражать украинские катера класса «Скадовск» противотанковыми ракетами 9М120-1. Но в случае с Киевом всё оказалось сильно «запущенным». Представляющий «стадо непуганых бегемотов» в лице Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в ходе интервью телеканалу «UA: Перший», заявил о полном превосходстве современного корабельного состава Пограничной службы и ВМФ Российской Федерации над полутора десятками устаревших патрульных катеров украинской погранслужбы, но в конце добавил, что в штабе так называемых Объединённых сил готовят «равномерный ответ».Применительно к боевому потенциалу Воздушно-космических сил, а также подразделений Сухопутных войск России в Южном военном округе данное заявление звучало бы действительно смехотворно, если бы не одно «но». Те военные акции в Северо-Западном Приазовье и Таганрогском заливе, к которым готовится прибегнуть украинская сторона в рамках «равномерного ответа», параллельно с эскалацией очередного витка конфликта на донбасском театре военных действий, начинают представлять реальную угрозу для Азово-Донского судоходного канала. Естественно, возрастает опасность и для многочисленных курортных населённых пунктов, расположенных на Должанской косе, Белосарайской косе, а также на большей части Северного приазовья (от Бердянска до Новоазовска).Масштабы возникшей опасности легко оценить, взглянув на недавнюю карту, представленную пресс-центром Военно-морских сил Украины в приложение к анонсированному закрытию части акватории Азовского моря с 1 июня по 1 сентября 2018 года в рамках «боевой подготовки ВСУ», включая зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы. На карте отмечены три зоны «воспрещения доступа», где, по замыслу ГШ ВСУ, запланированы так называемые учения: Белосарайский залив, простирающийся на 45 км северо-восточнее от Бердянской косы с 8-километровым выступом в сторону открытого моря, 20-километровый сектор Белосарайской косы, а также 50-километровый сектор Таганрогского залива (от восточных окраин Мариуполя до Седово с 40-километровым охватом территориальных вод Донецкой Народной Республики). Последний «закрытый сектор» на долготе населённого пункта Безыменное имеет крайнюю южную точку всего в 35 км от Ейска. О чём это говорит?Данный сектор под номером 180 (как указывают в украинских источниках) практически охватывает Азово-Донской судоходный канал, общий подходной путь к портам Таганрога и Азова (РП №31), а также район лоцманской проводки по Азовскому морю, проходящий в 10—20 км от северного побережья Таганрогского залива. Даже проведение стрельб с использованием крупнокалиберной спаренной 12,7-мм пулемётной установки «Утёс-2М» близ этой важной «судоходной артерии» Азовского моря может нанести значительный ущерб нефтеналивным баржам, контейнеровозам и сухогрузам, направляющимся в российские порты, не говоря уже об угрозе экипажам кораблей. Даже в этом случае имеем крайне непредсказуемый расклад, а украинское командование заявляет ещё и (внимание!) об артиллерийских стрельбах!Более того, «180-й запретный сектор» восточнее Мариуполя, вплоть до границы с Ростовской областью, был создан командованием Генштаба ВСУ исключительно в качестве провокационного плацдарма для инициирования активной фазы боевых действий на новоазовском и тельмановском направлениях. Об этом свидетельствует и тот факт, что спустя буквально несколько дней после после анонсирования «запретных зон» в акватории Азовского моря и после низковысотных полётов украинской тактической и военно-транспортной авиации вдоль береговой линии над Кирилловкой в рамках учений пограничных войск «незалежной» командование 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, как раз отвечающее за «тельмановский перешеек», заявило о полной готовности к наступательному броску в восточном направлении.Предвестников к наблюдающемуся сегодня раскладу по готовящейся эскалации на юге ДНР было огромное множество. Среди них и отвлекающие попытки локальных наступательных операций на окрестности горловско-енакиевской агломерации в районе посёлков Чигири и Гольмовский, что изначально было нереализуемо ввиду значительного тактического преимущества 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР, обладающего городским укрепрайоном и господствующими высотами, и, конечно же, 2,5-километровое продвижение боевиков 93-й бригады в направлении прифронтового посёлка Петровское с последующим оборудованием в ближайшей лесопосадке огневых позиций СПГ-9, БМП-2, 120-мм миномётов 2Б11 и АГС-17. Сегодня к этому списку добавляется ещё и «180-й сектор» акватории Азовского моря, откуда катера украинской госпогранслужбы вполне могут предпринять попытку ночных отвлекающих обстрелов береговых опорных пунктов 9-го Мариупольско-Хинганского отдельного мотострелкового полка морской пехоты ДНР, расположенных в южных окрестностях Саханки, Безыменном, Новоазовске и в Седово. Реализовать такой сценарий ВСУ могут для «расшатывания» оперативной обстановки в секторе «М», в то время как основной наступательный «костяк» составит не 36-я бригада ОБрМП, а именно 93-я бригада, выдвинувшаяся из Волновахи.Столь длительный период закрытия вышеуказанных участков акватории Азовского моря для неких «учений и стрельб» не оставляет сомнений в том, что на фоне полной неопределённости с изжившим себя «минским форматом» и всеобъемлющей поддержки со стороны США Киев попытается максимально усугубить ситуацию как в отношениях с Москвой, так и посеять полный хаос на Донбассе. Одним из главных индикаторов подобного развития событий можно считать недавнее заявление главы украинского кабмина Владимир Гройсмана о его возможном уходе в отставку в том случае, если в парламенте «незалежной» не смогут сформировать большинство голосов за ратификацию законопроекта «О создании Антикоррупционного суда». Трудно даже предположить, чтобы с головой увязшие в коррупции украинские нардепы одобряли создание подобного рода органа.Что интересно, даже источники в руководстве провластной БПП поговаривают о возможном переходе Гройсмана из кресла премьер-министра в статус и.о. А как известно, подобного уровня чиновники покидают свои должности неспроста. В то время как зомбированную киевскую элиту кормят баснями о призрачном Антикоррупционном суде, который даже в случае законодательной ратификации и фейкового создания по понятным причинам не будет выполнять закреплённых за ним функций по борьбе с коррупцией на всех эшелонах власти, командование ВСУ отдаёт приказ о переброске в Володарский район под Мариуполем уже третьего зенитно-ракетного дивизиона С-300ПС за последние 2 года. При этом, согласно данным разведывательных структур оборонного ведомства ДНР, использовать комплекс планируется не только для возможного прикрытия украинских подразделений 36-й и 93-бригад от ударов с воздуха авиацией ВКС России, но и для нанесения ударов по надводным и наземным объектам, используя зенитные ракеты 5В55Р в качестве 4-5-маховых оперативно-тактических ракет малой дальности.Что примечательно, во время создания ЗРК С-300П/ПТ/ПС разработчик элементов комплекса (НПО «Алмаз») и разработчик ЗУР семейства В-500Р (5В55Р) (КБ «Факел») действительно заложили в электронную «начинку» пункта боевого управления 5Н63С и полуактивную радиолокационную головку самонаведения данных ЗУР аппаратную поддержку наведения на неподвижные и радиоизлучающие поверхностные объекты противника. И что ещё интереснее, помимо российских зенитно-ракетных полков, освоивших данную методику и применивших «трёхсотки» по условным наземным целям целям в ходе учений на полигоне «Телемба» в мае 2011 года, этой технологией овладели в своё время и ВВС Белоруссии, о чём заявил президент Александр Лукашенко ещё 7 октября 2011 года на пресс-конференции для российских журналистов. А как известно, вплоть до заявления о сворачивании военно-технического сотрудничества с Украиной, сделанного 5 февраля 2018 года председателем Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олегом Двигалевым, белорусские оборонные предприятия весьма тесно взаимодействовали с Минобороны Украины.Возможно, что путь к адаптации С-300ПС для работы с поверхностными целями самостоятельно прощупали современные украинские предприятия «Оборонные технологии» и «Аэротехника-МЛТ», занимающиеся ремонтом и модернизацией комплексов семейств С-300 и С-125 «Печора». Но не радует тот факт, что 5В55Р благодаря их скоростным и энергомассовым характеристикам, способны поражать радиоизлучающие цели на удалении 90—120 км. Для надёжной защиты южного побережья Таганрогское залива от непредсказуемых зенитно-ракетных стрельб ВСУ из зоны 179 (Белосарайский залив) может рассматриваться размещение в Ейском районе полка С-400 «Триумф», ведь с каждым днём ситуация приобретает всё более нездоровый оттенок. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 74 Источник Похожие новости Пришельцы. Из воды, не из космоса Лимонов завещал России ряд зарубежных территорий Народ во власти алчных олигархов

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