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Беспредел ВСУ в Приазовье угрожает Азово-Донскому судоходному каналу. Ситуация у «красной линии»
07 июня 2018, 06:39 • 74 • Аналитика
На протяжении более двух с половиной месяцев мы наблюдаем нескончаемую и абсолютно неадекватную эпопею с удержанием большей части экипажа рыболовецкого судна «Норд» на территории «незалежной» безо всякой возможности безопасного передвижения вне пределов посольства России в Киеве. Российские дипломатические структуры, включая внешнеполитическое ведомство, прилагают сейчас максимум усилий для освобождения наших граждан, незаконно задержанных 25 марта в нейтральных водах Азовского моря, из лап невменяемого украинского режима. Но, как мы видим, предпринимаемые по самым различным каналам попытки вразумить Киев и склонить к поиску взаимовыгодного решения не возымели абсолютно никакого действия. К примеру, предложение крымского депутата Госдумы России Михаила Шеремета об обмене задержанных украинских браконьеров на моряков «Норда» было мгновенно отклонено офпредом Государственной пограничной службы Украины Олегом Слободяном.
Аргументация отказа в очередной раз отличилась перлом маразматичности в стиле наших «киевских друзей»: невозможность обмена объяснили тем, «что украинские браконьеры и российские моряки являются гражданами Украины, а экипаж украинского баркаса ЯМК-0041 был задержан в территориальных водах Крымского полуострова», которые Киев по-прежнему считает своими. Тихо грезить о былом, конечно же, никто не запрещает, но есть объективная реальность, воспринимать которую необходимо здраво, особенно когда оппонент предлагает наиболее безболезненный вариант решения далеко не самого сложного дипломатического вопроса. Но, к огромному сожалению, действующая украинская верхушка, русофобское ядро которой мастерски подогревается из-за бугра, намерена превратить наших моряков в один из инструментов внешнеполитического давления Москву и объект дипломатических торгов, о чём мы говорили в нашем предыдущем обзоре, затрагивающем ситуацию с захватом «Норда». Режим Порошенко продолжает использовать в своих целях вполне оправданный и достойный уважения поступок членов команды «Норда», заключающийся в отказе принимать украинское гражданство, несмотря на давление со стороны силовых структур. Так, в качестве одной из наиболее причин отказа в возврате моряков сейнера в Россию украинская госпогранслужба называет отсутствие украинских паспортов, под оформлением которых захваченный экипаж ни под каким соусом не подпишется.
Дальнейший план конструктивного решения вопроса, при всей неадекватности заявлений «переговорщиков» и представителей силовых структур «незалежной», пока даже на горизонте не маячит. Некоторые политологи и обозреватели рассматривали возможность силового освобождения измотанного разбирательствами с СБУ экипажа сейнера, но и это осталось на уровне разговоров, в то время как ситуация зашла в тупик. Усложняет картину и тот факт, что в данный момент, в преддверии ЧМ-2018, Москва имеет весьма небольшое «окно» для реализации серьёзных контрмер, в особенности силовых, в отношении чинимого Киевом беспредела. Возможно, что успешная развязка наступит сразу после чемпионата, когда то самое «окно» распахнётся полностью. Будем на это надеяться!
Для предотвращения аналогичных инцидентов в ближайшем будущем командование Военно-морского флота России, а также Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства наскоро разработали целый спектр мер по быстрому выявлению и «купированию» пиратских действий со стороны экипажей украинских патрульных катеров, представленный созданием специальной оперативной группы, а затем прибытием в Азовское море артиллерийских катеров классов «Шмель» и «Гриф», а также двух малых ракетных кораблей (МРК) «Град Свияжск» и «Великий Устюг» проекта 21631 «Буян-М» из состава Каспийской флотилии, в спектр задач которых входит ещё и охрана Крымского моста.
Казалось бы, два катера водоизмещением 77 тонн, оснащённые 76,2-мм нарезными орудиями Д-56ТС (способными вести огонь прямой наводкой на 1050 м бронебойными снарядами БР-354Н), должны привести в чувство безумцев, курирующих украинских пограничников и Генштаб ВСУ. Ещё больше можно сказать о «Буянах-М» (начали переход через Волго-Донской канал 4 июня), являющихся носителями одновременно 8 стратегических крылатых ракет типа 3М14Т «Калибр-НК», 100-мм артиллерийских установок А-190 «Универсал», а также 2 счетверённых боевых модулей турельного ракетного комплекса типа 3М47-01 «Гибка-Р», способных как перехватывать украинскую штурмовую авиацию зенитными ракетами 9М342 «Игла-С», так поражать украинские катера класса «Скадовск» противотанковыми ракетами 9М120-1. Но в случае с Киевом всё оказалось сильно «запущенным». Представляющий «стадо непуганых бегемотов» в лице Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в ходе интервью телеканалу «UA: Перший», заявил о полном превосходстве современного корабельного состава Пограничной службы и ВМФ Российской Федерации над полутора десятками устаревших патрульных катеров украинской погранслужбы, но в конце добавил, что в штабе так называемых Объединённых сил готовят «равномерный ответ».
Применительно к боевому потенциалу Воздушно-космических сил, а также подразделений Сухопутных войск России в Южном военном округе данное заявление звучало бы действительно смехотворно, если бы не одно «но». Те военные акции в Северо-Западном Приазовье и Таганрогском заливе, к которым готовится прибегнуть украинская сторона в рамках «равномерного ответа», параллельно с эскалацией очередного витка конфликта на донбасском театре военных действий, начинают представлять реальную угрозу для Азово-Донского судоходного канала. Естественно, возрастает опасность и для многочисленных курортных населённых пунктов, расположенных на Должанской косе, Белосарайской косе, а также на большей части Северного приазовья (от Бердянска до Новоазовска).
Масштабы возникшей опасности легко оценить, взглянув на недавнюю карту, представленную пресс-центром Военно-морских сил Украины в приложение к анонсированному закрытию части акватории Азовского моря с 1 июня по 1 сентября 2018 года в рамках «боевой подготовки ВСУ», включая зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы. На карте отмечены три зоны «воспрещения доступа», где, по замыслу ГШ ВСУ, запланированы так называемые учения: Белосарайский залив, простирающийся на 45 км северо-восточнее от Бердянской косы с 8-километровым выступом в сторону открытого моря, 20-километровый сектор Белосарайской косы, а также 50-километровый сектор Таганрогского залива (от восточных окраин Мариуполя до Седово с 40-километровым охватом территориальных вод Донецкой Народной Республики). Последний «закрытый сектор» на долготе населённого пункта Безыменное имеет крайнюю южную точку всего в 35 км от Ейска. О чём это говорит?
Данный сектор под номером 180 (как указывают в украинских источниках) практически охватывает Азово-Донской судоходный канал, общий подходной путь к портам Таганрога и Азова (РП №31), а также район лоцманской проводки по Азовскому морю, проходящий в 10—20 км от северного побережья Таганрогского залива. Даже проведение стрельб с использованием крупнокалиберной спаренной 12,7-мм пулемётной установки «Утёс-2М» близ этой важной «судоходной артерии» Азовского моря может нанести значительный ущерб нефтеналивным баржам, контейнеровозам и сухогрузам, направляющимся в российские порты, не говоря уже об угрозе экипажам кораблей. Даже в этом случае имеем крайне непредсказуемый расклад, а украинское командование заявляет ещё и (внимание!) об артиллерийских стрельбах!
Азово-Донской судоходный канал и "запретные зоны", обозначенные Киевом
Более того, «180-й запретный сектор» восточнее Мариуполя, вплоть до границы с Ростовской областью, был создан командованием Генштаба ВСУ исключительно в качестве провокационного плацдарма для инициирования активной фазы боевых действий на новоазовском и тельмановском направлениях. Об этом свидетельствует и тот факт, что спустя буквально несколько дней после после анонсирования «запретных зон» в акватории Азовского моря и после низковысотных полётов украинской тактической и военно-транспортной авиации вдоль береговой линии над Кирилловкой в рамках учений пограничных войск «незалежной» командование 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, как раз отвечающее за «тельмановский перешеек», заявило о полной готовности к наступательному броску в восточном направлении.
Предвестников к наблюдающемуся сегодня раскладу по готовящейся эскалации на юге ДНР было огромное множество. Среди них и отвлекающие попытки локальных наступательных операций на окрестности горловско-енакиевской агломерации в районе посёлков Чигири и Гольмовский, что изначально было нереализуемо ввиду значительного тактического преимущества 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР, обладающего городским укрепрайоном и господствующими высотами, и, конечно же, 2,5-километровое продвижение боевиков 93-й бригады в направлении прифронтового посёлка Петровское с последующим оборудованием в ближайшей лесопосадке огневых позиций СПГ-9, БМП-2, 120-мм миномётов 2Б11 и АГС-17. Сегодня к этому списку добавляется ещё и «180-й сектор» акватории Азовского моря, откуда катера украинской госпогранслужбы вполне могут предпринять попытку ночных отвлекающих обстрелов береговых опорных пунктов 9-го Мариупольско-Хинганского отдельного мотострелкового полка морской пехоты ДНР, расположенных в южных окрестностях Саханки, Безыменном, Новоазовске и в Седово. Реализовать такой сценарий ВСУ могут для «расшатывания» оперативной обстановки в секторе «М», в то время как основной наступательный «костяк» составит не 36-я бригада ОБрМП, а именно 93-я бригада, выдвинувшаяся из Волновахи.
Столь длительный период закрытия вышеуказанных участков акватории Азовского моря для неких «учений и стрельб» не оставляет сомнений в том, что на фоне полной неопределённости с изжившим себя «минским форматом» и всеобъемлющей поддержки со стороны США Киев попытается максимально усугубить ситуацию как в отношениях с Москвой, так и посеять полный хаос на Донбассе. Одним из главных индикаторов подобного развития событий можно считать недавнее заявление главы украинского кабмина Владимир Гройсмана о его возможном уходе в отставку в том случае, если в парламенте «незалежной» не смогут сформировать большинство голосов за ратификацию законопроекта «О создании Антикоррупционного суда». Трудно даже предположить, чтобы с головой увязшие в коррупции украинские нардепы одобряли создание подобного рода органа.
Что интересно, даже источники в руководстве провластной БПП поговаривают о возможном переходе Гройсмана из кресла премьер-министра в статус и.о. А как известно, подобного уровня чиновники покидают свои должности неспроста. В то время как зомбированную киевскую элиту кормят баснями о призрачном Антикоррупционном суде, который даже в случае законодательной ратификации и фейкового создания по понятным причинам не будет выполнять закреплённых за ним функций по борьбе с коррупцией на всех эшелонах власти, командование ВСУ отдаёт приказ о переброске в Володарский район под Мариуполем уже третьего зенитно-ракетного дивизиона С-300ПС за последние 2 года. При этом, согласно данным разведывательных структур оборонного ведомства ДНР, использовать комплекс планируется не только для возможного прикрытия украинских подразделений 36-й и 93-бригад от ударов с воздуха авиацией ВКС России, но и для нанесения ударов по надводным и наземным объектам, используя зенитные ракеты 5В55Р в качестве 4-5-маховых оперативно-тактических ракет малой дальности.
Что примечательно, во время создания ЗРК С-300П/ПТ/ПС разработчик элементов комплекса (НПО «Алмаз») и разработчик ЗУР семейства В-500Р (5В55Р) (КБ «Факел») действительно заложили в электронную «начинку» пункта боевого управления 5Н63С и полуактивную радиолокационную головку самонаведения данных ЗУР аппаратную поддержку наведения на неподвижные и радиоизлучающие поверхностные объекты противника. И что ещё интереснее, помимо российских зенитно-ракетных полков, освоивших данную методику и применивших «трёхсотки» по условным наземным целям целям в ходе учений на полигоне «Телемба» в мае 2011 года, этой технологией овладели в своё время и ВВС Белоруссии, о чём заявил президент Александр Лукашенко ещё 7 октября 2011 года на пресс-конференции для российских журналистов. А как известно, вплоть до заявления о сворачивании военно-технического сотрудничества с Украиной, сделанного 5 февраля 2018 года председателем Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олегом Двигалевым, белорусские оборонные предприятия весьма тесно взаимодействовали с Минобороны Украины.
Возможно, что путь к адаптации С-300ПС для работы с поверхностными целями самостоятельно прощупали современные украинские предприятия «Оборонные технологии» и «Аэротехника-МЛТ», занимающиеся ремонтом и модернизацией комплексов семейств С-300 и С-125 «Печора». Но не радует тот факт, что 5В55Р благодаря их скоростным и энергомассовым характеристикам, способны поражать радиоизлучающие цели на удалении 90—120 км. Для надёжной защиты южного побережья Таганрогское залива от непредсказуемых зенитно-ракетных стрельб ВСУ из зоны 179 (Белосарайский залив) может рассматриваться размещение в Ейском районе полка С-400 «Триумф», ведь с каждым днём ситуация приобретает всё более нездоровый оттенок.
Источники информации:
https://naviny.by/rubrics/politic/2011/10/17/ic_articles_112_175478
http://rusvesna.su/news/1528281173
https://svpressa.ru/war21/article/201260/
Автор: Евгений Даманцев
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