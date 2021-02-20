"Беспредел и безответственность": решение Зеленского против Медведчука оценил нардеп

Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Санкции против политического оппонента лидера Незалежной вызвали вопросы у украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский ввергает Украину в хаос, подписывая не соответствующие закону решения. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич.

Накануне Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Незалежной ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены. Поводом послужили обвинения в "финансировании терроризма" и незаконном овладевании имуществом. Доказательств представлено не было, хотя, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, "они есть".

"Почему ждали столько времени для введения санкций, если все так, как озвучивает СНБО? Почему сделали все не по закону? Я уверен, что Зеленский сам не знает, что подписал. Виновность человека необходимо доказывать в суде",

– возмутился Шуфрич в эфире телеканала "Наш". По его словам, эти вопросы волнуют сейчас всех украинцев. Сам же нардеп опасается, что такой подход власти к законодательству может усугубить кризис на Украине.

"Происходят беспредел и безответственность на фоне падения рейтингов власти. Действия Зеленского могут ввергнуть Украину в хаос и привести к абсолютно неожиданным последствиям",

– предупредил нардеп.

Ранее на Украине предположили, что Зеленский отказался от российской вакцины от коронавируса, поскольку о ее поставках договорился оппозиционер Медведчук. ОПЗЖ сообщила о намерении инициировать импичмент президента.