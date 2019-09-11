Беспощадные русские «кроты»: 10 самых нелепых шпионских скандалов

Автор:

Гасанов Камран

«Возвращение» американского агента Олега Смоленкова – повод вспомнить о последних шпионских скандалах в отношениях России и Запада. В каких странах ловили русских шпионов за последний год? И какие из этих иницидентов наиболее опасны для интересов России?

После прихода Дональда Трампа к власти по странам НАТО прокатилась серия шпионских скандалов, связанных с Россией. Они имели место не только в США и наиболее лояльных НАТО странах Прибалтики и Скандинавии, но и в дружественных Австрии и Италии. За год можно насчитать минимум десять таких инцидентов

Норвегия

Фото: Stefan Auth /Globallookpress

Фото: Stefan Auth /Globallookpress

В сентябре 2018 года в Норвегии арестовали сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарёва. В Осло он приехал, чтобы поучаствовать в международном семинаре в норвежском парламенте. Контрразведка Норвегии заподозрила Бочкарёва в шпионаже. Якобы он во время семинара собирал данные через беспроводные сети.

Российский МИД назвал обвинения надуманными. Отечественные эксперты предположили, что Бочкарёва арестовали ради его обмена на находившегося в СИЗО по такому же обвинению норвежца Фруде Берга. В октябре 2018-го члена Совфеда освободили, дело закрыли. Бергу повезло меньше. Весной этого года его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Охота на ОЗХО и латышский оружейник

Не успели утихнуть страсти в Норвегии, как разгорелся скандал на другом берегу Северного моря. 4 октября Нидерланды объявили о высылке четырёх граждан России, якобы имевших при себе дипломатические паспорта. Их обвинили в подготовке кибератаки на Организацию по запрету химического оружия (ОЗХО) и попытках украсть документы по расследованию крушению рейса MH17.

Голландские власти отмечали, что работавшие якобы на ГРУ «российские агенты» припарковали автомобили около здания ОЗХО и пытались взломать её компьютеры. На Западе считают, что члены посольства хотели помешать сбору «доказательств» о вине Башара Асада в химатаках в городе Дума, расследованию гибели малайзийского Boeing и отравления Скрипалей в Солсбери.

В конце котября 2018-го русского «крота» нашли в Прибалтике. Латышская полиция задержала пожилого гражданина по имени Олег Бурак. До выхода на пенсию он руководил отделом по учёту огнестрельного оружия в МВД Латвии. Он был одним из лучших экспертов-оружейников и служил в Афганистане.

Фото: rogistok / Shutterstock.com

Австрия

Если кризис с двумя наиболее лояльными НАТО странами едва ли кого-то удивил, то русский шпион в Австрии стал сенсацией. С 2017 года в правительстве этой нейтральной европейской страны сидели националисты, требовавшие отменить антироссийские санкции. И вот 9 ноября следующего года там ловят бывшего полковника ВС.

Шпион работал на Москву уже три десятка лет. Он передавал России секретную информацию о миграционном кризисе в ЕС, военной авиации и артиллерийских системах австрийской армии. За весь период 70-летний агент заработал 300 тысяч евро.

Шпионский скандал стал ударом по дружественным отношениям России и Австрии. Главе австрийского МИД Карин Кнайсль, с которой Владимир Путин летом того же года танцевал на её свадьбе, пришлось отменить визит в Россию. Впоследствии скандал утих, но летом 2019-го разгорелся другой – приведший к отставке главы пророссийской партии FPÖ Хайнца-Кристиана Штрахе.

«Два подарка» к НГ

Под Новый год русских шпионов поймали сразу в двух странах ЕС. 5 декабря сразу после саммита НАТО, на котором страны-члены единогласно поддержали санкции против России по ДРСМД, Словакия обвинила сотрудника российского посольства в шпионаже.

Фото: Wiktor Dabkowski/Globallookpress

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини объявил его персоной нон-грата за то, что дипломат «занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО». Обвинения из его уст звучали также нелепо, как и критика главы австрийского кабмина Себастьяна Курца. Ведь за полгода до этого Пеллегрини тоже заявлял о «бессмысленности» санкций против России.

Через две недели отгремело в Литве. Местная полиция арестовала оппозиционера и бывшего главу партии «Социалистического народного фронта» Альгирдаса Палецкиса. Вместе с ним по обвинению в шпионаже задержали ещё несколько человек, включая одного российского гражданина. Литовские СМИ писали, что Палецкиса «взяли с поличным», и он занимался сбором данных по заказу российских спецслужб для влияния на внутреннюю политику Литвы.

И снова Скандинавия

В 2019-м эстафету приняла Швеция. В отличие от Дании, эта скандинавская страна дала разрешение на строительство «Северного потока-2», но от этого не стала другом Кремля. В середине марта в шведский МИД вызвали посла Виктора Татаринцева и любезно попросили вернуть на родину одного из членов посольства.

Фото: Jack Abuin/Globallookpress

На него служба безопасности вышла после ареста сотрудника IT-фирмы, которого якобы завербовал российский дипломат. Испортил ли этот инцидент отношения Москвы и Стокгольма, сказать трудно. Но уже в следующем месяце на остров Готланд в 300 км от Калининграда доставили новейшие системы ПВО в ответ на «агрессивные действия России».

Три шпиона за один месяц

Следующие три скандала произошли за один месяц. 30 августа по запросу минюста США в Италии арестовали топ-менеджера «Ростех» Александра Коршунова. Вашингтон его обвиняет в незаконном получении интеллектуальной собственности и документов компании General Electric.

С разницей в несколько дней поймали председателя болгарского общественного движения «Русофилы» Николай Малинов. Полиция Болгарии арестовала его по голословному обвинению в шпионаже в пользу российских структур. Малинову грозит до 15 лет тюрьмы.

Последний скандал, о котором Царьград подробно писал накануне, - успешное возвращение в США Олега Смоленкова. В отличие от вышеперечисленных историй, здесь речь идёт не о русском, а американском агенте. Однако этот инцидент тоже работает на подрыв отношений России и Запада.

Из 10 шпионских скандалов наиболее вредоносными можно считать именно последние три. Болгария – страна, куда Россия собирается продлевать «Турецкий поток». Италия до недавнего времени была дружественной страной, но после выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правительства, Рим начал плясать под дудку Вашингтона и Брюсселя. Что касается США, то история с агентом ЦРУ может помешать Дональду Трампу нормализовать связи с Кремлём и вернуть Россию в G8.