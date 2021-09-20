Беспорядочное и хаотичное отступление американцев из Афганистана сейчас обнажило ряд глубочайших проблем

Многие из проблем людям сведущим и думающим были понятны и раньше, но которые в принципе политики не хотели замечать. К этому ряду относится и проблема следующая, которую некоторые могут счесть не имеющей прямого отношения к России, хотя на самом деле к России она имеет самое прямое отношение.

Сюжет: Войны XXI века

После того, как в ноябре 2020 года президентские выборы в Соединённых Штатах были с необыкновенной наглостью и со всей очевидностью фальсифицированы, к власти в этой стране пришло то самое глубинное государство, целью и образом действий которого является разрушение Соединённых Штатов как таковых. Условно мы можем назвать всё это движение социал-глобалистами.

Раньше могли говорить о том, что Трамп – рыжий клоун, а Байден – надежда честных людей, и здесь необходимо учесть, необходимо понимать и помнить, что уже давно массы имеют дело не с людьми, объектами и фактами, а с их информационными образами. Информационные же образы эти создаются современными СМИ, и массы глотают то, что им скармливают СМИ, не в силах отдать себе отчёт в реальном положении вещей. Трамп был костью в горле для социал-глобалистов, он мешал им устанавливать новый порядок, и вот когда пришла новая власть, которую мы условно назовём группировкой Обамы, Клинтонов, Сороса и Кремниевой Долины, эта группировка начала разрушать США со стремительной скоростью. То есть начала падать экономика, начал падать доллар, начал падать жизненный уровень, из экспортёров энергоносителей Америка стала импортёром, через южную границу не только бесконтрольно, но и с поощрения властей хлынул нелегальный поток, несущий с собой террористов и наркоторговцев, но внешне людям можно было создавать впечатление, что всё это враньё и что всё хорошо.

Но в Афганистане произошло то, что трудно скрывать. А именно. Понятно всем и известно всем, кто способен хоть как-то думать, что отступление происходит так: сначала вывозятся все грузы, припасы, запасы и тому подобное, затем вывозятся все свои специалисты и все граждане. Затем вывозятся все сочувствующие и все сотрудники из местного населения, которые работали с тобой, и уже в последнюю очередь, не оставляя за собой ничего, выводятся войска, которые играют в этом отступлении роль арьергарда. С американским отступлением произошло ровно наоборот: вывели войска, оставив граждан, оставив сочувствующих, оставив сотрудников и оставив колоссальное количество техники и боеприпасов – на 85 млрд долларов.

Трагедия нашей цивилизации в том, что морально и идеологически Запад безоговорочно проиграл и Китаю, и Исламу. Руководство Китая откровенно, открыто хамит руководству США, а те только утираются. Саудовские арабы взорвали башни Торгового центра, Иран поносит Америку последними словами – и они остаются безнаказанными

Таким образом в центре Азии возник новый очаг исламского фундаментализма, причём очаг хорошо вооружённый и закалённый в боях. С точки зрения американской власти это необъяснимо дикий провал, но с точки зрения людей, которые хотят разрушения Америки, это совершенно естественный и логичный шаг.

Произошедшее с эвакуацией американцев из Афганистана показало ещё одну важную вещь, которая выразилась в последующей реакции так называемого мирового сообщества. Мировое сообщество дружно выразило желание и готовность сотрудничать с правительством «Талибана»*, который и по сегодня запрещён в России, как террористическая организация, и продолжает считаться террористической организацией также и на Западе. То есть мировое сообщество, включая Западную Европу, Соединённые Штаты, Россию и тем более Китай, готово сотрудничать с кем угодно, если ему это почему-либо выгодно. А также если это избавляет его от риска каких бы то ни было расходов и жертв. Мировое сообщество ещё раз показало, что оно бесхребетно, морально крайне слабо и легко поддаётся на любой силовой шантаж. Мировое сообщество показало, что иудео-христианская цивилизация морально сгнила и теперь является лёгкой добычей любого варвара с перочинным ножиком или тем более с автоматом Калашникова.

Следует учесть следующий момент: ислам сегодня является религией наступательной, кроме того, это не религия в понимании христиан, это образ жизни. Ислам регулирует все стороны существования правоверного мусульманина. И подчинены и заданы все стороны этого существования законами Всевышнего, а законы Всевышнего, которые вечны и безусловны, разумеется, важнее и, разумеется, стоят выше законов какого бы то ни было государства. Тем более если это государство людей иной веры, то есть неверных. Это означает, что ислам пассионарен, а христианство сдувается. То есть сальдо – не в нашу пользу.

И тогда вполне новые американские вооружения из Афганистана мгновенно оказались в Иране, который продолжает делать атомную бомбу и, безусловно, сделает её, потому что лидеры западных государств – это продажное гнильё, которые за взятки и за карьерные удобства готовы разрешить всё, что угодно, – вот тогда изменится положение на карте мира кардинально. Вот тогда ислам начнёт неверным христианским собакам диктовать мировую политику. А Соединённые Штаты, с чего мы начали, это тот центральный столп, который поддерживает весь шатёр иудео-христианской цивилизации, и задача социал-глобалистов спилить и свалить именно этот столп – тогда рухнет всё остальное. Чтобы не было никаких государств, никаких границ, никаких народов, никаких суверенных наций. Чтобы был карточный социализм для масс и безраздельная власть мировой финансовой олигархии для так называемой мировой элиты.

Вот какие проблемы обнажило отступление американцев из Афганистана летом 2021 года.

А далее мир оказался перед страшноватой перспективой. Три силы борются сейчас в нём, и Россия оказалась зажата меж этих трёх жерновов.

Сила первая, наиболее отчётливо выраженная и находящаяся на подъёме, – Китай. Полтора миллиарда трудолюбивых, умных и дисциплинированных людей, скоординированно действующих в системе однопартийного корпоративного государства. И Китай продолжает находиться на подъёме.

Сила вторая – Ислам. Пассионарное мировоззрение с очень чётким набором системообразующих ценностей. Ислам также на подъёме, ряды его приверженцев множатся, он завоёвывает всё новые позиции на всей планете. Его сила – это нефтяные деньги, высокая рождаемость и перспектива ядерного оружия не только у Пакистана, но вскоре – у Ирана, вслед за чем его незамедлительно создаст Турция (купив все необходимые технологии у стран, которые мы легко можем предположить).

Сила третья – Запад, колыбель и вершина современной земной цивилизации. Запад – это наибольшее богатство, науки и технологии, образование и искусства. Но ужас в том, что Запад находится на спаде, на стадии стремительной деградации. И Афганистан это прекрасно показал. То есть: США с их мощью чисто технически могут сжечь весь Афганистан вместе с населением. Но в результате гниющей американской демократии, коррумпированного государства и совершенно уже дегенеративной «прогрессивной» идео­логии неграмотные пастухи и земледельцы, вооружённые западным оружием, диктуют свою волю Америке и берут американцев в заложники.

Трагедия нашей цивилизации в том, что морально и идеологически Запад безоговорочно проиграл и Китаю, и Исламу. Трампа сменил Байден – и руководство Китая откровенно, открыто хамит руководству США, а те только утираются. Саудовские арабы 11 сентября 2001года взорвали башни Торгового центра, Иран на весь мир поносит Америку последними словами и сыплет угрозами – и они остаются безнаказанными и в безопасности!

Самый простой пример соотношения сил: мусульмане строят мечети во всех городах мира, даже где их до последних лет вообще не видывали, но на землю Мекки ни один немусульманин даже ступить не смеет!

И вот Россия, теряющая по 300 тыс. человек в год только эмигрирующими – причём уезжают самые энергичные, способные, трудолюбивые, – насквозь разворовываемая, живущая продажей сырья подобно стране третьего мира, с несменяемой властью и ликвидированной оппозицией, – Россия пытается заигрывать со всеми и как-то крепить свои позиции на мировой арене. Не желая признаться себе вслух, что линия её движения бесперспективна и бесцельна, что отправка семей правящего класса на Запад – это показатель веры власти в будущее своей страны.

Названные три силы уже сегодня находятся в жестокой борьбе за доминирование – вскоре она сменится борьбой Запада за выживание, но скорее всего будет уже поздно. Ни союз с Исламом, ни союз с Китаем Россию не спасут – а лавировать между ними вечно нельзя. Единственное, что остаётся – я писал об этом ещё в 2005 году в «Великом последнем шансе»: срочное оздоровление России и превращение её в страну-убежище традиционных ценностей цивилизации. Преемственность здорового западного развития Россией. Альтернатив нет. Иначе погибнем.

И кроме прочего. Афганистан – это героин. Россия, составляя менее 2% населения мира, потребляет 20% всего производимого в мире героина. Срок жизни героинового наркомана – один год. В год Россия теряет (по официальной статистике) около 75 тыс. человек, подавляющее большинство – мужская молодёжь.

Так что скандальный и беспомощный уход американцев из Афганистана усугубил, ко всему прочему, российские трудности, которых и так хватает.