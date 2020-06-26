Беспорядки в США: в выступлениях афроамериканцев ФБР «находит» «китайский след» • 84 • Аналитика

Протесты темнокожих в США продолжаются, но вслед за Америкой они охватили Европу и Австралию. Здесь их поддерживают местные либеральные политики, преследующие свои цели.





Гнев протестующих направили на скульптуры

Британский политик индийского происхождения Лиза Нэнди, которую называют «теневым министром иностранных дел» Лейбористской партии, выступила с требованием убрать пять гигантских фресок вековой давности, которые украшают парадную лестницу в МИД. Речь идет о работах Сигизмунда Гетца, выполненных в период между 1914-1921 гг. Недовольство Нэнди вызвало изображение Африки как маленького мальчика с фруктами, окруженного «белыми англосаксонскими взрослыми».



В США, тем временем, протесты афроамериканцев и поддерживающих их левых радикалов перешли в плоскость борьбы с памятниками. Можно было бы, конечно, крушить особняки представителей американской финансовой элиты, непосредственно имеющих отношение к поддержанию всей системы ужасающего социального неравенства в Штатах, но умелые режиссеры направили протестную энергию масс в иное русло.



Теперь радикалы вымещают свою злость на скульптурах и монументах: первыми «полетели» памятники конфедератам: активисты Black Lives Matter снесли монумент президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису в Ричмонде, обезглавили статуи других видных конфедератов. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм отдал приказ о сносе памятника командовавшему армией конфедератов генералу Роберту Ли.



Протестующих поддержали конгрессмены от Демократической партии и даже военное руководство, которое выразило готовность переименовать все базы ВС США, названные в честь конфедератов, включая и знаменитый Форт Брэгг. Но удивительно, что вслед за памятниками генералам-конфедератам, которых еще можно счесть символами рабовладельческой эпохи, протестующие снесли памятник Христофору Колумбу в Ричмонде, изувечили его скульптуры в Сент-Поле и ряде других городов. В Вашингтоне полиции еле удалось предотвратить снос памятника президенту Эндрю Джексону.





Эстафету подхватили в Европе: местные активисты потребовали снести памятники Христофору Колумбу в Ирландии и Испании. В Бельгии выступили за снос всех памятников «покорителю Конго» королю Леопольду II. В Великобритании требуют снести памятники Фрэнсису Дрейку и Горацио Нельсону, а также переименовать улицы и площади, названные в честь «рабовладельцев». Специальный комитет по переоценке прошлого создал мэр Лондона пакистанец Садик Хан. Интересно, почему бы Садику Хану не вспомнить о своем происхождении и не озадачиться положением меньшинств в том же Пакистане, где те же индуисты и христиане подвергаются преследованиям? Но это, видимо, к борьбе с дискриминацией и угнетением не относится.



«Внутренний терроризм»: власти США винят в происходящем Китай

Тем временем, президент США Дональд Трамп открыто обвинил движение Black Lives Matter в подстрекательстве к измене и государственному перевороту. Так глава американского государства отреагировал на радикальные заявления одного из лидеров Black Lives Matter Хока Ньюсома. Впрочем, и раньше Трамп выражал очень негативное отношение к происходящим в США событиям, называя массовые беспорядки не иначе как «внутренним терроризмом».





Кстати, многие лидеры Black Lives Matter почему-то определяют себя как марксистов, хотя имеет ли «зеркальный расизм» отношение к марксизму – вопрос риторический. Если вспомнить историю афроамериканских радикальных движений, то многие из них пытались позиционировать себя как марксистов того или иного толка, обычно маоистского, но в конечном итоге все же оставались скорее африканскими расистами, чем левыми в европейском понимании этого термина.



В действительности можно говорить скорее о попытке использовать марксистскую фразеологию в попытках оправдать такой же расизм, только в отношении белых американцев. Да и солидарность темнокожих участников погромов со своими же братьями по расе вызывает много вопросов: погромщики с точно таким же остервенением громят и грабят магазины, принадлежащие китайцам, арабам и афроамериканцам.



Федеральное бюро расследований США, в свою очередь, пытается отыскать следы иностранного вмешательства в афроамериканские протесты. И "находит"... Так, директор ФБР Кристофер Рэй заговорил о вреде политики Китая для американского государства и подчеркнул, что в Пекине заинтересованы в том, чтобы «перевести американскую политическую мысль в более дружественное, прокитайское, прокоммунистическое русло».



Пока же американская полиция пытается в меру своих сил и возможностей противостоять уличным беспорядкам, погромам и грабежам магазинов и кафе. Особо ретивых протестующих задерживают, но в целом американским стражам порядка не позавидуешь: они оказались меж двух огней - с одной стороны беснующаяся толпа разгоряченных погромщиков, а с другой - разнообразные политики от леваков до респектабельных демократов, которые требуют от полицейских извиняться перед темнокожими и не применять к хулиганам физическую силу и спецсредства. Протесты темнокожих в США продолжаются, но вслед за Америкой они охватили Европу и Австралию. Здесь их поддерживают местные либеральные политики, преследующие свои цели.Британский политик индийского происхождения Лиза Нэнди, которую называют «теневым министром иностранных дел» Лейбористской партии, выступила с требованием убрать пять гигантских фресок вековой давности, которые украшают парадную лестницу в МИД. Речь идет о работах Сигизмунда Гетца, выполненных в период между 1914-1921 гг. Недовольство Нэнди вызвало изображение Африки как маленького мальчика с фруктами, окруженного «белыми англосаксонскими взрослыми».В США, тем временем, протесты афроамериканцев и поддерживающих их левых радикалов перешли в плоскость борьбы с памятниками. Можно было бы, конечно, крушить особняки представителей американской финансовой элиты, непосредственно имеющих отношение к поддержанию всей системы ужасающего социального неравенства в Штатах, но умелые режиссеры направили протестную энергию масс в иное русло.Теперь радикалы вымещают свою злость на скульптурах и монументах: первыми «полетели» памятники конфедератам: активисты Black Lives Matter снесли монумент президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису в Ричмонде, обезглавили статуи других видных конфедератов. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм отдал приказ о сносе памятника командовавшему армией конфедератов генералу Роберту Ли.Протестующих поддержали конгрессмены от Демократической партии и даже военное руководство, которое выразило готовность переименовать все базы ВС США, названные в честь конфедератов, включая и знаменитый Форт Брэгг. Но удивительно, что вслед за памятниками генералам-конфедератам, которых еще можно счесть символами рабовладельческой эпохи, протестующие снесли памятник Христофору Колумбу в Ричмонде, изувечили его скульптуры в Сент-Поле и ряде других городов. В Вашингтоне полиции еле удалось предотвратить снос памятника президенту Эндрю Джексону.Эстафету подхватили в Европе: местные активисты потребовали снести памятники Христофору Колумбу в Ирландии и Испании. В Бельгии выступили за снос всех памятников «покорителю Конго» королю Леопольду II. В Великобритании требуют снести памятники Фрэнсису Дрейку и Горацио Нельсону, а также переименовать улицы и площади, названные в честь «рабовладельцев». Специальный комитет по переоценке прошлого создал мэр Лондона пакистанец Садик Хан. Интересно, почему бы Садику Хану не вспомнить о своем происхождении и не озадачиться положением меньшинств в том же Пакистане, где те же индуисты и христиане подвергаются преследованиям? Но это, видимо, к борьбе с дискриминацией и угнетением не относится.Тем временем, президент США Дональд Трамп открыто обвинил движение Black Lives Matter в подстрекательстве к измене и государственному перевороту. Так глава американского государства отреагировал на радикальные заявления одного из лидеров Black Lives Matter Хока Ньюсома. Впрочем, и раньше Трамп выражал очень негативное отношение к происходящим в США событиям, называя массовые беспорядки не иначе как «внутренним терроризмом».Кстати, многие лидеры Black Lives Matter почему-то определяют себя как марксистов, хотя имеет ли «зеркальный расизм» отношение к марксизму – вопрос риторический. Если вспомнить историю афроамериканских радикальных движений, то многие из них пытались позиционировать себя как марксистов того или иного толка, обычно маоистского, но в конечном итоге все же оставались скорее африканскими расистами, чем левыми в европейском понимании этого термина.В действительности можно говорить скорее о попытке использовать марксистскую фразеологию в попытках оправдать такой же расизм, только в отношении белых американцев. Да и солидарность темнокожих участников погромов со своими же братьями по расе вызывает много вопросов: погромщики с точно таким же остервенением громят и грабят магазины, принадлежащие китайцам, арабам и афроамериканцам.Федеральное бюро расследований США, в свою очередь, пытается отыскать следы иностранного вмешательства в афроамериканские протесты. И "находит"... Так, директор ФБР Кристофер Рэй заговорил о вреде политики Китая для американского государства и подчеркнул, что в Пекине заинтересованы в том, чтобы «перевести американскую политическую мысль в более дружественное, прокитайское, прокоммунистическое русло».Пока же американская полиция пытается в меру своих сил и возможностей противостоять уличным беспорядкам, погромам и грабежам магазинов и кафе. Особо ретивых протестующих задерживают, но в целом американским стражам порядка не позавидуешь: они оказались меж двух огней - с одной стороны беснующаяся толпа разгоряченных погромщиков, а с другой - разнообразные политики от леваков до респектабельных демократов, которые требуют от полицейских извиняться перед темнокожими и не применять к хулиганам физическую силу и спецсредства. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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