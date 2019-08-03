Беспорядки в Москве 27 июля как проекция американских разработок

Новая стратегия США против России

Американский канал CNN, как и многие западные СМИ, прокомментировал несанкционированный митинг в Москве в субботу 27 июля, уделяя основное внимание персоне Алексея Навального, которого CNN называет «лидером оппозиции». В центре комментария вопрос: «Будут ли протесты в Москве способствовать усилению национального импульса протеста и как Кремль отреагирует, если это произойдёт».

В том же ключе комментировала массовые беспорядки 27 июля в Москве Русская служба Би-Би-Си, педантично информируя читателей о графике следующих акций протеста, в том числе несанкционированных.

Методики усиления в России «национального импульса протеста» разрабатываются в США группой ведущих аналитических центров. Среди тех, которые близки к республиканской партии, – American Foreign Policy Council (AFPC), Potomac Institute for Policy Studies, American Enterprise Institute (AEI), STRATFOR, Jamestown Foundation. Россией плотно занимаются и аналитические центры, близкие к демократам. Это Центр новой американской безопасности Center for a NewAmerican Security (CNAS) Институт Брукингса, Council on Foreign Relations.

CNAS был основан в 2007 году. Известный французский публицист Тьерри Мейсан пишет, что этот мозговой центр сегодня играет ту же роль, что и предшествовавший ему Проект нового американского века (Project for the New American Century, PNAC), – «обеспечивать американскую экспансию и доминирование над всем миром». С помощью таких проектов «либеральные ястребы», по словам Тьерри Мейсана, направляют политику глубинного государства.

С января 2018-го по январь 2019 года CNAS возглавляла Виктория Нуланд. Под руководством этой «гарпии» ( так её назвал известный бразильский журналист и писатель Пепе Эскобар) десять экспертов Центра новой американской безопасности разработали документ «Стратегия США против России» (U.S. Strategies to Counter Russia: A Commentary Series) – объёмный доклад, излагающий «более координированную стратегию США для эффективного противодействия России». Доклад был размещён на сайте CNAS в январе 2019 года.

Авторы доклада исходят из того, что американские санкции против России не достигли поставленных целей: «Россия считает, что достигла значительных внешнеполитических успехов за последние несколько лет и вряд ли изменит свое стратегическое поведение в ближайшей или среднесрочной перспективе».

CNAS предлагает изменить подход к сдерживанию России. Конечно, США не должны отказываться от санкций против российских олигархов и корпораций, говорится в докладе. Политика США должна быть сосредоточена на том, чтобы через некоторое время разрушить российскую экономику и федеральный бюджет (American policymakers should focus on ways to erode Russia’s economy and federal budget over time). Новый раунд санкций США предусматривает «меры по суверенному долгу, энергетике и финансовому сектору», он вызовет напряжённость в российской экономике, но вряд ли приведёт к катастрофическим для неё последствиям, пишет одна из авторов доклада Рэйчел Зимба. В докладе вводится термин «принуждающая экономическая политика» (coercive economic policies), что подразумевает санкции, экономическую дестабилизацию и воздействие на инвестиционные возможности государства. В то же время «принуждающая экономическая политика» – только часть американской стратегии «принуждающей мощи» (coercive power), которая включает поддержку оппозиционных политиков и кибервойну.

В связи с очевидной для авторов доклада неэффективностью экономических санкций они предлагают, чтобы политика США в отношении России «вышла за рамки санкций» (U.S. policy must move beyond sanctions). Андреа Кендалл-Тейлор, директор Программы трансатлантической безопасности в CNAS, рекомендуемая как специалист по «популизму и угрозам демократии», объясняет, что имеются в виду усилия по подрыву лояльности российских элит к власти и лично к Владимиру Путину, а также возбуждение недовольства россиян путём создания экономических трудностей» в стране.

«Политики должны использовать альтернативные подходы, чтобы продемонстрировать россиянам, что Путин ведет Россию в неправильном направлении», – пишет Кендалл-Тейлор, предлагая переключить усилия по сдерживанию России на второй компонент «принуждающей мощи» – поддержку политической оппозиции.

Альтернативный экономическим санкциям подход, по мнению Андреа Кендалл-Тейлор, заключается в работе с российской молодёжью: «Восстановите связи с Россией. Связи между США и Россией сейчас ниже, чем во времена холодной войны. Построение отношений, в том числе с молодыми россиянами, – лучший выбор для стабилизации отношений с постпутинской Россией… Соединенные Штаты должны уделять больше внимания программам, призванным показать россиянам, что Путин является барьером на пути к лучшему образу жизни».

«Пером» этого эксперта по «популизму и угрозам демократии» водит твёрдая рука главы Центра новой американской безопасности Виктории Нуланд, этой героини украинского майдана. Сейчас Нуланд перешла к «восстановлению связей с Россией», пытаясь указать россиянам «путь к лучшему образу жизни». В мае сего года она запросила российскую визу для участия в конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Однако в визе ей было отказано. Госпожа Нуланд внесена в российский чёрный список, составленный в ответ на антироссийские персональные санкции США. В настоящее время она работает в The Brookings Institution вместе со своим мужем Робертом Кейганом (Robert Kagan), основателем Проекта нового американского века, и сотрудничает с Мадлен Олбрайт в Albright Stonebridge Group. Обе эти структуры, как и CNAS, являются мозговыми центрами «либеральных ястребов».

Незадолго до событий 27 июля в Москве Нуланд разразилась жёстким интервью в немецкой Handelsblatt, где сжато изложила основные постулаты «Стратегии США против России». «Соединенные Штаты, безусловно, недооценили готовность России прибегнуть к «подрывным методам», – заявила эта специалистка по подрывной работе.