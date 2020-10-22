Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне

Несколько сотен радикалов устроили беспорядки под зданием Шевченковского районного суда в Киеве, требуя освободить «побратимов», обвиняемых в убийстве Павла Шеремета.Националисты требовали освободить находящихся под стражей Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, а также прекратить «политические преследования» (содержание под домашним арестом) Яны Дугарь.«Мы должны быть тут, пока суд не отпустит домой Антоненко, пока суд не прекратит дурные нападки на Юлию Кузьменко, и прекратит лживое и циничное аргументирование со стороны следствия относительно так называемой вины фигурантов этого дела», – сказал один из радикалов, призвав людей организовываться и слушать команд.После этого пришедшим провели инструктаж правильного проведения беспорядков – рассказали, как организовываться в цепь и противостоять правоохранителям.Кроме того, собравшиеся скандировали скандировали «Свободу политзаключённым», «Аваков чёрт», «Зелю геть», а также «Импичмент», и жгли файера.Однако суд продлил на 2 месяца содержание под стражей обвиняемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Кроме этого продлен круглосуточный домашний арест для Юлии Кузьменко и личные обязательства для Яны Дугарь.Недовольным таким решением суда радикалы устроили массовые беспорядки, начав стычки с полицией. Они перекрыли выезд из здания суда, чтобы не позволить вывезти Антоненко, бросали в полицейских файера, жгли дымовые шашки и шины. Также на опубликованной видеозаписи отчётливо слышны взрывы – вероятно, петард.«Ребята, вспомните четырнадцатый год. Вы будете здесь гореть, реально. В следующий раз будем бензином поливать. И сегодня ещё ничего не закончится. Не выполняйте преступные приказы», – угрожали радикалы правоохранителям.Однако в результате продолжительного противостояния полиции всё-таки удалось вывезти Андрея Антоненко в СИЗО.По факту беспорядков в МВД открыли открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 343 «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя» УК Украины. Однако о задержанных не сообщают.В свою очередь, радикалы направились в Конча-Заспу, где находятся дома Владимира Зеленского, а также генпрокурора Ирины Венедиктовой. Впрочем, «выпустив пар», националисты уже вскоре разошлись. По итогу они опубликовали заявление, где посетовали на недостаточное число протестующих.«Сегодня Андрей Антоненко незаконно и несправедливо остался за решеткой. Потому что «беркутни» было больше, чем нас. И поэтому «беркутня» смогла сегодня нас оттеснить.Но, если бы нас было бы в два раза больше, мы бы победили. И Андрей Антоненко сегодня смог бы увидеться дома с семьей. А если бы нас было бы в несколько раз больше, Венедиктова уже писала бы заявление об отставке. И если бы еще немножечко больше, то писал бы заявление об отставке Зеленский.Ситуация в стране полита бензином по вине Зеленского и его прихвостней. И мы не знаем, когда вспыхнет, но это не произойдет без вас», – говорится в заявлении «Руха сопротивления капитуляции».